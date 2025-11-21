Rusya Silahlı Kuvvetleri, son 24 saatte Ukrayna ve Donbass'taki 5 yerleşim birimini daha düşman güçlerinden temizledi.



Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Novoselovka, Stavki, Maslyakovka, Yampol yerleşimleri ile Harkov Bölgesi'nin Petropavlovka köyünü tamamen ele geçirdi.



Böylece Rusya'nın son bir haftada ele geçirdiği yerleşimlerin toplam sayısı 16 olarak kayıtlara geçti.



Bir haftalık süreçte 1 yoğun bombardıman ve 6 grup bombardımanı düzenleyen Rus güçler, Ukrayna savunma sanayi işletmelerini, orduyu destekleyen enerji tesislerini, ulaşım altyapısını, SİHA montaj, depolama ve fırlatma noktalarını, Ukraynalı birliklerin ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma yerlerini imha etti.



Rus hava savunma sistemleri, ABD yapımı 4 ATACMS taktik füzesi, İngiliz-Fransız yapımı 4 Storm Shadow seyir füzesi, ABD yapımı 4 HIMARS roketi, 15 güdümlü hava bombası, 2 Neptün güdümlü füzesi ile 1089 İHA'yı etkisiz hale getirdi.



Rus Karadeniz Filosu da, Karadeniz'in kuzeydoğusunda Ukrayna ordusuna ait 2 insansız hücumbotunu havaya uçurdu.