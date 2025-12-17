https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/psg-flamengoyu-penaltilarda-devirdi-sampiyon-oldu-1101894955.html

PSG, Flamengo'yu penaltılarda devirdi

PSG, Flamengo’yu penaltılarda devirdi

Paris Saint-Germain, FIFA Kıtalararası Kupa finalinde Flamengo'yu penaltı atışları sonucunda 2-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. 17.12.2025

FIFA Kıtalararası Kupa finalinde Fransa ekibi Paris Saint-Germain ve Brezilya takımı Flamengo karşılaştı.Karşılaşmada PSG, 37. dakikada Khvicha Kvaratskhelia'yla öne geçti. Flamengo ise 60. dakikada VAR incelemesi sonrası kazanılan penaltıyı Jorginho'yla gole çevirerek skoru 1-1’e getirdi. Normal süre ve uzatmalar bu sonuçla tamamlanınca müsabaka penaltılara kaldı.Geçen hafta Cruz Azul ve Pyramids’i eleyerek finale gelen Libertadores şampiyonu Flamengo, PSG’ye karşı dirençli bir oyun ortaya koydu. Ancak maçın kaderini Safonov’un kritik kurtarışları belirledi. Ayak bileği sakatlığından dönen birinci kaleci Lucas Chevalier’in yerine forma giyen Safonov, penaltı çizgisinde gösterdiği üstün performansla kupayı takımına getirdi.PSG, böylece geçen yıl şampiyon olan Real Madrid’in ardından FIFA Kıtalararası Kupası'nı kazanan ikinci Avrupa ekibi oldu.

