https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/psg-flamengoyu-penaltilarda-devirdi-sampiyon-oldu-1101894955.html
PSG, Flamengo’yu penaltılarda devirdi
PSG, Flamengo’yu penaltılarda devirdi
Sputnik Türkiye
Paris Saint-Germain, FIFA Kıtalararası Kupa finalinde Flamengo’yu penaltı atışları sonucunda 2-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Katar’ın başkenti Doha’da... 17.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-17T23:30+0300
2025-12-17T23:30+0300
2025-12-17T23:31+0300
spor
paris saint-germain (psg)
flamengo
real madrid
maç
maç yayını
tarihi maç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/11/1101894530_0:61:3084:1796_1920x0_80_0_0_5865f5d49cadf072c89baaf76bc34bd1.jpg
FIFA Kıtalararası Kupa finalinde Fransa ekibi Paris Saint-Germain ve Brezilya takımı Flamengo karşılaştı.Karşılaşmada PSG, 37. dakikada Khvicha Kvaratskhelia'yla öne geçti. Flamengo ise 60. dakikada VAR incelemesi sonrası kazanılan penaltıyı Jorginho'yla gole çevirerek skoru 1-1’e getirdi. Normal süre ve uzatmalar bu sonuçla tamamlanınca müsabaka penaltılara kaldı.Geçen hafta Cruz Azul ve Pyramids’i eleyerek finale gelen Libertadores şampiyonu Flamengo, PSG’ye karşı dirençli bir oyun ortaya koydu. Ancak maçın kaderini Safonov’un kritik kurtarışları belirledi. Ayak bileği sakatlığından dönen birinci kaleci Lucas Chevalier’in yerine forma giyen Safonov, penaltı çizgisinde gösterdiği üstün performansla kupayı takımına getirdi.PSG, böylece geçen yıl şampiyon olan Real Madrid’in ardından FIFA Kıtalararası Kupası'nı kazanan ikinci Avrupa ekibi oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/fifa-the-best-2025-aciklandi-yilin-en-iyileri-belli-oldu-1101854629.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/11/1101894530_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_1528af79fe82351571b5cefde7eaec1b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
paris saint-germain (psg), flamengo, real madrid, maç, maç yayını, tarihi maç
paris saint-germain (psg), flamengo, real madrid, maç, maç yayını, tarihi maç
PSG, Flamengo’yu penaltılarda devirdi
23:30 17.12.2025 (güncellendi: 23:31 17.12.2025)
Paris Saint-Germain, FIFA Kıtalararası Kupa finalinde Flamengo’yu penaltı atışları sonucunda 2-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Katar’ın başkenti Doha’da oynanan finalde gecenin yıldızı, dört penaltı birden kurtaran yedek kaleci Matvei Safonov oldu.
FIFA Kıtalararası Kupa finalinde Fransa ekibi Paris Saint-Germain ve Brezilya takımı Flamengo karşılaştı.
Karşılaşmada PSG, 37. dakikada Khvicha Kvaratskhelia'yla öne geçti. Flamengo ise 60. dakikada VAR incelemesi sonrası kazanılan penaltıyı Jorginho'yla gole çevirerek skoru 1-1’e getirdi. Normal süre ve uzatmalar bu sonuçla tamamlanınca müsabaka penaltılara kaldı.
Geçen hafta Cruz Azul ve Pyramids’i eleyerek finale gelen Libertadores şampiyonu Flamengo, PSG’ye karşı dirençli bir oyun ortaya koydu. Ancak maçın kaderini Safonov’un kritik kurtarışları belirledi. Ayak bileği sakatlığından dönen birinci kaleci Lucas Chevalier’in yerine forma giyen Safonov, penaltı çizgisinde gösterdiği üstün performansla kupayı takımına getirdi.
PSG, böylece geçen yıl şampiyon olan Real Madrid’in ardından FIFA Kıtalararası Kupası'nı kazanan ikinci Avrupa ekibi oldu.