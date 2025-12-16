https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/fifa-the-best-2025-aciklandi-yilin-en-iyileri-belli-oldu-1101854629.html

FIFA The Best 2025 açıklandı: Yılın en iyileri belli oldu

FIFA The Best 2025 açıklandı: Yılın en iyileri belli oldu

Sputnik Türkiye

FIFA The Best Ödülleri, Katar'ın Doha kentinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Futbolun en iyilerinin onurlandırıldığı gecede, 2025 yılının en iyi erkek... 16.12.2025

2025 FIFA The Best Ödülleri'nde dünya futbolunun en iyileri seçildi.Yılın erkek futbolcusu ödülünde Kylian Mbappe ve Lamine Yamal da finalistler arasında yer aldı. Ancak Ballon d’Or’un da sahibi olan Ousmane Dembele, ödülü kazanarak zirveye çıktı. Fransız yıldız, PSG’nin 2024/25 sezonunda kazandığı dört kupada başrol oynamıştı.Kadınlar kategorisinde ise Ballon d’Or sahibi Barcelona ve İspanya Milli Takımı’nın yıldızı Aitana Bonmati, 2025’in en iyi kadın futbolcusu seçildi.2025 FIFA The Best ÖdülleriEn İyi Erkek Futbolcu:Ousmane DembeleEn İyi Kadın Futbolcu:Aitana BonmatiEn İyi Erkek Teknik Direktör:Luis EnriqueEn İyi Kadın Teknik Direktör:Sarina WiegmanYılın Takımı Erkekler:Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Willian Pacho, Virgil van Dijk, Nuno Mendes; Cole Palmer, Vitinha, Jude Bellingham, Pedri; Lamine Yamal, Ousmane DembeleKadınlar:Hannah Hampton; Ona Batlle, Irene Paredes, Leah Williamson, Lucy Bronze; Aitana Bonmati, Patricia Guijarro, Claudia Pina; Mariona Caldentey, Alessia Russo, Alexia PutellasEn İyi Erkek Kaleci:Gianluigi DonnarummaEn İyi Kadın Kaleci:Hannah HamptonFIFA Puskas Ödülü (En İyi Erkek Golü):Santiago MontielFIFA Marta Ödülü (En İyi Kadın Golü):Lizbeth Ovalle

