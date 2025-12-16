https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/fifa-the-best-2025-aciklandi-yilin-en-iyileri-belli-oldu-1101854629.html
FIFA The Best 2025 açıklandı: Yılın en iyileri belli oldu
FIFA The Best 2025 açıklandı: Yılın en iyileri belli oldu
Sputnik Türkiye
FIFA The Best Ödülleri, Katar’ın Doha kentinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Futbolun en iyilerinin onurlandırıldığı gecede, 2025 yılının en iyi erkek... 16.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-16T21:30+0300
2025-12-16T21:30+0300
2025-12-16T21:30+0300
spor
futbol
futbol maçı
avrupa futbol şampiyonası
futbol antrenörü
dembele
ousmane dembele
ödül
ödül töreni
büyük ödül
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104023/80/1040238057_0:144:3072:1872_1920x0_80_0_0_56b7b0603db6765e6fc5db4a9da65478.jpg
2025 FIFA The Best Ödülleri'nde dünya futbolunun en iyileri seçildi.Yılın erkek futbolcusu ödülünde Kylian Mbappe ve Lamine Yamal da finalistler arasında yer aldı. Ancak Ballon d’Or’un da sahibi olan Ousmane Dembele, ödülü kazanarak zirveye çıktı. Fransız yıldız, PSG’nin 2024/25 sezonunda kazandığı dört kupada başrol oynamıştı.Kadınlar kategorisinde ise Ballon d’Or sahibi Barcelona ve İspanya Milli Takımı’nın yıldızı Aitana Bonmati, 2025’in en iyi kadın futbolcusu seçildi.2025 FIFA The Best ÖdülleriEn İyi Erkek Futbolcu:Ousmane DembeleEn İyi Kadın Futbolcu:Aitana BonmatiEn İyi Erkek Teknik Direktör:Luis EnriqueEn İyi Kadın Teknik Direktör:Sarina WiegmanYılın Takımı Erkekler:Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Willian Pacho, Virgil van Dijk, Nuno Mendes; Cole Palmer, Vitinha, Jude Bellingham, Pedri; Lamine Yamal, Ousmane DembeleKadınlar:Hannah Hampton; Ona Batlle, Irene Paredes, Leah Williamson, Lucy Bronze; Aitana Bonmati, Patricia Guijarro, Claudia Pina; Mariona Caldentey, Alessia Russo, Alexia PutellasEn İyi Erkek Kaleci:Gianluigi DonnarummaEn İyi Kadın Kaleci:Hannah HamptonFIFA Puskas Ödülü (En İyi Erkek Golü):Santiago MontielFIFA Marta Ödülü (En İyi Kadın Golü):Lizbeth Ovalle
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/mbappe-psgye-actigi-davayi-kazandi-fransiz-kulubu-milyonlarca-euro-tazminat-odeyecek-1101850755.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104023/80/1040238057_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d1694d1f244b4d7a230c0ef3e7be6ece.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
futbol, futbol maçı, avrupa futbol şampiyonası, futbol antrenörü, dembele, ousmane dembele, ödül, ödül töreni, büyük ödül
futbol, futbol maçı, avrupa futbol şampiyonası, futbol antrenörü, dembele, ousmane dembele, ödül, ödül töreni, büyük ödül
FIFA The Best 2025 açıklandı: Yılın en iyileri belli oldu
FIFA The Best Ödülleri, Katar’ın Doha kentinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Futbolun en iyilerinin onurlandırıldığı gecede, 2025 yılının en iyi erkek ve kadın futbolcuları Ousmane Dembele ve Aitana Bonmati oldu.
2025 FIFA The Best Ödülleri'nde dünya futbolunun en iyileri seçildi.
Yılın erkek futbolcusu ödülünde Kylian Mbappe ve Lamine Yamal da finalistler arasında yer aldı. Ancak Ballon d’Or’un da sahibi olan Ousmane Dembele, ödülü kazanarak zirveye çıktı. Fransız yıldız, PSG’nin 2024/25 sezonunda kazandığı dört kupada başrol oynamıştı.
Kadınlar kategorisinde ise Ballon d’Or sahibi Barcelona ve İspanya Milli Takımı’nın yıldızı Aitana Bonmati, 2025’in en iyi kadın futbolcusu seçildi.
2025 FIFA The Best Ödülleri
En İyi Erkek Futbolcu:
Ousmane Dembele
En İyi Kadın Futbolcu:
Aitana Bonmati
En İyi Erkek Teknik Direktör:
Luis Enrique
En İyi Kadın Teknik Direktör:
Sarina Wiegman
Erkekler:
Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Willian Pacho, Virgil van Dijk, Nuno Mendes; Cole Palmer, Vitinha, Jude Bellingham, Pedri; Lamine Yamal, Ousmane Dembele
Kadınlar:
Hannah Hampton; Ona Batlle, Irene Paredes, Leah Williamson, Lucy Bronze; Aitana Bonmati, Patricia Guijarro, Claudia Pina; Mariona Caldentey, Alessia Russo, Alexia Putellas
En İyi Erkek Kaleci:
Gianluigi Donnarumma
En İyi Kadın Kaleci:
Hannah Hampton
FIFA Puskas Ödülü (En İyi Erkek Golü):
Santiago Montiel
FIFA Marta Ödülü (En İyi Kadın Golü):
Lizbeth Ovalle