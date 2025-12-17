https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/orban-ab-komisyonu-rus-varliklarina-el-konulmasi-konusunu-zirve-gundeminden-cekti-1101890648.html
Orban: AB Komisyonu, Rus varlıklarına el konulması konusunu zirve gündeminden çekti
Orban: AB Komisyonu, Rus varlıklarına el konulması konusunu zirve gündeminden çekti
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Orban, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen’in, Rusya’ya ait varlıklara el konulmasına ilişkin konunun AB zirvesinin gündeminden... 17.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-17T19:03+0300
2025-12-17T19:03+0300
2025-12-17T19:04+0300
dünya
viktor orban
macaristan
ursula von der leyen
ab komisyonu
avrupa birliği
ab
dondurulmuş rus varlıkları
rusya
ab zirvesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0d/1100975569_0:0:1188:668_1920x0_80_0_0_f14bfc035f66d72bb828ccdba54a78bb.png
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Komisyonu’nun Rusya’ya ait varlıklara el konulması konusunu Avrupa Birliği (AB) zirvesinin gündeminden çıkardığını belirtti. Orban, sosyal medya platformu Facebook’ta yayımlanan video mesajında, bunun bir “zafer” olduğunu ifade etti.Orban açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Orban, böylece Rusya’ya ait dondurulmuş varlıkların olası konfiskasyonuna yönelik tartışmanın en azından söz konusu zirve kapsamında rafa kaldırıldığını dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/von-der-leyen-ukraynaya-saglanacak-fonla-ilgili-karar-18-19-araliktaki-zirvede-alinacak-1101866656.html
macaristan
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0d/1100975569_71:0:1122:788_1920x0_80_0_0_6d2bbeefcaf67dd6158b0d1e7801387d.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
viktor orban, macaristan, ursula von der leyen, ab komisyonu, avrupa birliği, ab, dondurulmuş rus varlıkları, rusya, ab zirvesi
viktor orban, macaristan, ursula von der leyen, ab komisyonu, avrupa birliği, ab, dondurulmuş rus varlıkları, rusya, ab zirvesi
Orban: AB Komisyonu, Rus varlıklarına el konulması konusunu zirve gündeminden çekti
19:03 17.12.2025 (güncellendi: 19:04 17.12.2025)
Macaristan Başbakanı Orban, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen’in, Rusya’ya ait varlıklara el konulmasına ilişkin konunun AB zirvesinin gündeminden çıkarıldığını açıkladığını belirtti.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Komisyonu’nun Rusya’ya ait varlıklara el konulması konusunu Avrupa Birliği (AB) zirvesinin gündeminden çıkardığını belirtti. Orban, sosyal medya platformu Facebook’ta yayımlanan video mesajında, bunun bir “zafer” olduğunu ifade etti.
Orban açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Biz bir zafer kazandık, çünkü Avrupa Komisyonu Başkanı (Ursula von der Leyen) geri adım attığını ve Rus varlıklarıyla ilgili meselenin gündemde dahi olmayacağını ilan etti. Dün akşam yapılan kulis görüşmeleri ve hatta mücadele sonuç verdi ve eğer Avrupa Komisyonu Başkanının bugün söylediklerini doğru anladıysam, ki doğru anladığımı düşünüyorum, yarın müzakere masasında Rus varlıkları konusu yer almayacak.
Orban, böylece Rusya’ya ait dondurulmuş varlıkların olası konfiskasyonuna yönelik tartışmanın en azından söz konusu zirve kapsamında rafa kaldırıldığını dile getirdi.