Orban: AB Komisyonu, Rus varlıklarına el konulması konusunu zirve gündeminden çekti

Biz bir zafer kazandık, çünkü Avrupa Komisyonu Başkanı (Ursula von der Leyen) geri adım attığını ve Rus varlıklarıyla ilgili meselenin gündemde dahi olmayacağını ilan etti. Dün akşam yapılan kulis görüşmeleri ve hatta mücadele sonuç verdi ve eğer Avrupa Komisyonu Başkanının bugün söylediklerini doğru anladıysam, ki doğru anladığımı düşünüyorum, yarın müzakere masasında Rus varlıkları konusu yer almayacak.