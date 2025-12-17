Türkiye
Orban: AB Komisyonu, Rus varlıklarına el konulması konusunu zirve gündeminden çekti
Orban: AB Komisyonu, Rus varlıklarına el konulması konusunu zirve gündeminden çekti
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Komisyonu’nun Rusya’ya ait varlıklara el konulması konusunu Avrupa Birliği (AB) zirvesinin gündeminden çıkardığını belirtti. Orban, sosyal medya platformu Facebook’ta yayımlanan video mesajında, bunun bir “zafer” olduğunu ifade etti.Orban açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Orban, böylece Rusya’ya ait dondurulmuş varlıkların olası konfiskasyonuna yönelik tartışmanın en azından söz konusu zirve kapsamında rafa kaldırıldığını dile getirdi.
19:03 17.12.2025
Viktor Orban
Macaristan Başbakanı Orban, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen’in, Rusya’ya ait varlıklara el konulmasına ilişkin konunun AB zirvesinin gündeminden çıkarıldığını açıkladığını belirtti.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Komisyonu’nun Rusya’ya ait varlıklara el konulması konusunu Avrupa Birliği (AB) zirvesinin gündeminden çıkardığını belirtti. Orban, sosyal medya platformu Facebook’ta yayımlanan video mesajında, bunun bir “zafer” olduğunu ifade etti.
Orban açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Biz bir zafer kazandık, çünkü Avrupa Komisyonu Başkanı (Ursula von der Leyen) geri adım attığını ve Rus varlıklarıyla ilgili meselenin gündemde dahi olmayacağını ilan etti. Dün akşam yapılan kulis görüşmeleri ve hatta mücadele sonuç verdi ve eğer Avrupa Komisyonu Başkanının bugün söylediklerini doğru anladıysam, ki doğru anladığımı düşünüyorum, yarın müzakere masasında Rus varlıkları konusu yer almayacak.
Orban, böylece Rusya’ya ait dondurulmuş varlıkların olası konfiskasyonuna yönelik tartışmanın en azından söz konusu zirve kapsamında rafa kaldırıldığını dile getirdi.
DÜNYA
Von der Leyen: Ukrayna’ya sağlanacak fonla ilgili karar 18-19 Aralık’taki zirvede alınacak
12:12
