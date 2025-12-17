https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/von-der-leyen-ukraynaya-saglanacak-fonla-ilgili-karar-18-19-araliktaki-zirvede-alinacak-1101866656.html
Von der Leyen: Ukrayna’ya sağlanacak fonla ilgili karar 18-19 Aralık’taki zirvede alınacak
Von der Leyen: Ukrayna’ya sağlanacak fonla ilgili karar 18-19 Aralık’taki zirvede alınacak
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği’nin (AB) kendi “modern hibrit savaşlarını” yürütmeyi öğrenmesi gerektiğini savunan Von der Leyen, Rus varlıklarının, aksi karar alınana kadar... 17.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-17T12:12+0300
2025-12-17T12:12+0300
2025-12-17T12:17+0300
dünya
avrupa
avrupa birliği
ursula von der leyen
avrupa komisyonu
ukrayna
rusya
imf
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/04/1094182012_0:237:3220:2048_1920x0_80_0_0_76d3d4854cf7f50e8edafeba7015486a.jpg
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada, dondurulmuş Rus varlıklarına ilişkin nihai kararın yarın başlayacak AB Zirvesi’nde alınması gerektiğini söyledi.IMF’nin tahminlerine göre, Ukrayna'nın 2026-2027 yılları arasında yaklaşık 137 milyar euro’ya ihtiyacı olduğunu ve AB’nin bu miktarın üçte ikisini, yani 90 milyar euro’yu karşılaması gerektiğini dile getiren Von der Leyen, Avrupa Komisyonu’nun iki seçeneği olduğunu belirterek, “Biri Rus varlıklarına, diğeri de ortak bir AB kredisine dayanıyor. Bir şey açık, Ukrayna'nın önümüzdeki iki yıl için finansmanına ancak bu Avrupa Konseyi toplantısında (AB Zirvesinde) karar vermeliyiz. AB zaten çok önemli bir karar aldı, geçen hafta Rus varlıklarının süresiz olarak dondurulmasını onayladık. Bu [AB için] belirleyici bir adım” dedi.Avrupa Komisyonu Başkanı, “Rusya'nın varlıkları, aksi yönde karar verilene kadar, Rusya savaşı sona erdirip Ukrayna'ya tüm zararları yeterince tazmin edene kadar dondurulmuş halde kalacak. Varlıkların süresiz olarak dondurulması, Ukrayna ve Avrupa için gerçek bir dönüm noktası olabilir” ifadesini kullandı.‘Kendi hibrit savaşlarımızı yürütmeyi öğrenmeliyiz’Avrupa’nın artık kendini savunmak zorunda olduğunu söyleyen Von der Leyen, “Bu bir seçenek değil, bir zorunluluk. Bağımsız olarak modern hibrit savaşlar yürütmeyi öğrenmeliyiz” ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/belarus-lideri-lukasenkodan-ukraynaya-tavsiye-komsunla-iyi-gecin-1101861367.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/04/1094182012_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_0ec3446685943db6edf5005de4aee44e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa, avrupa birliği, ursula von der leyen, avrupa komisyonu, ukrayna, rusya, imf
avrupa, avrupa birliği, ursula von der leyen, avrupa komisyonu, ukrayna, rusya, imf
Von der Leyen: Ukrayna’ya sağlanacak fonla ilgili karar 18-19 Aralık’taki zirvede alınacak
12:12 17.12.2025 (güncellendi: 12:17 17.12.2025)
Avrupa Birliği’nin (AB) kendi “modern hibrit savaşlarını” yürütmeyi öğrenmesi gerektiğini savunan Von der Leyen, Rus varlıklarının, aksi karar alınana kadar dondurulmuş halde kalacağını belirtti.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada, dondurulmuş Rus varlıklarına ilişkin nihai kararın yarın başlayacak AB Zirvesi’nde alınması gerektiğini söyledi.
IMF’nin tahminlerine göre, Ukrayna'nın 2026-2027 yılları arasında yaklaşık 137 milyar euro’ya ihtiyacı olduğunu ve AB’nin bu miktarın üçte ikisini, yani 90 milyar euro’yu karşılaması gerektiğini dile getiren Von der Leyen, Avrupa Komisyonu’nun iki seçeneği olduğunu belirterek, “Biri Rus varlıklarına, diğeri de ortak bir AB kredisine dayanıyor. Bir şey açık, Ukrayna'nın önümüzdeki iki yıl için finansmanına ancak bu Avrupa Konseyi toplantısında (AB Zirvesinde) karar vermeliyiz. AB zaten çok önemli bir karar aldı, geçen hafta Rus varlıklarının süresiz olarak dondurulmasını onayladık. Bu [AB için] belirleyici bir adım” dedi.
Avrupa Komisyonu Başkanı, “Rusya'nın varlıkları, aksi yönde karar verilene kadar, Rusya savaşı sona erdirip Ukrayna'ya tüm zararları yeterince tazmin edene kadar dondurulmuş halde kalacak. Varlıkların süresiz olarak dondurulması, Ukrayna ve Avrupa için gerçek bir dönüm noktası olabilir” ifadesini kullandı.
‘Kendi hibrit savaşlarımızı yürütmeyi öğrenmeliyiz’
Avrupa’nın artık kendini savunmak zorunda olduğunu söyleyen Von der Leyen, “Bu bir seçenek değil, bir zorunluluk. Bağımsız olarak modern hibrit savaşlar yürütmeyi öğrenmeliyiz” ifadesini kullandı.