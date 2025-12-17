Türkiye
NASA, Dünya'yı saran görünmez 'hidrojen tacını' görüntüledi
NASA, Dünya’yı saran görünmez 'hidrojen tacını' görüntüledi
NAS, Dünya'nın en dış atmosfer tabakasında yer alan ve çıplak gözle görülemeyen hidrojen gazından oluşan parlak bir 'taç' yapısını ilk kez ayrıntılı şekilde... 17.12.2025, Sputnik Türkiye
NADA, Dünya'nın çevresinde çıplak gözle görülemeyen ve hidrojen gazından oluşan parlak bir 'taç' bulunduğunu açıkladı. Uzmanlar bu yapının, Dünya atmosferinin en dış katmanında yer alan, Latince adıyla geocorona olduğunu belirtti.Yapılan açıklamada, Carruthers Geocorona Gözlemevi, 17 Kasım’da morötesi ışık kullanarak Dünya ve Ay’ın çevresine ait yeni görüntüler elde etti. Bu görüntülerde, Dünya’nın etrafını saran hidrojen gazından oluşan parlak bir yapı net biçimde tespit edildi.'Dünya Tacı' anlamına gelen geocorona, Dünya'nın en dış atmosfer tabakasında bulunan hidrojen atomlarından kaynaklandığı açıklandı. Bilim insanları, bu gaz bulutlarının uzaya doğru son derece geniş bir alana yayıldığını ve gezegenin etrafında adeta görünmez bir hale oluşturduğunu ifade etti.NASA, hidrojen tacının zaman içinde tekrar tekrar görüntüleneceğini ve bu sayede yapının nasıl değiştiğinin ayrıntılı şekilde inceleneceğini bildirdi. Halihazırda Dünya’dan yaklaşık 1,6 milyon kilometre uzaklıktaki özel bir yörüngeye doğru ilerleyen Carruthers Geocorona Gözlemevi’nin, mart ayında ana bilimsel görevine başlaması planlanıyor.
17.12.2025
Dünya
NADA, Dünya'nın çevresinde çıplak gözle görülemeyen ve hidrojen gazından oluşan parlak bir 'taç' bulunduğunu açıkladı. Uzmanlar bu yapının, Dünya atmosferinin en dış katmanında yer alan, Latince adıyla geocorona olduğunu belirtti.
Yapılan açıklamada, Carruthers Geocorona Gözlemevi, 17 Kasım’da morötesi ışık kullanarak Dünya ve Ay’ın çevresine ait yeni görüntüler elde etti. Bu görüntülerde, Dünya’nın etrafını saran hidrojen gazından oluşan parlak bir yapı net biçimde tespit edildi.
NASA, Dünya'yı saran görünmez "hidrojen tacını" görüntüledi
NASA, Dünya’yı saran görünmez “hidrojen tacını” görüntüledi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2025
NASA, Dünya’yı saran görünmez “hidrojen tacını” görüntüledi
© NASA / Carruthers Geocorona Observatory
'Dünya Tacı' anlamına gelen geocorona, Dünya'nın en dış atmosfer tabakasında bulunan hidrojen atomlarından kaynaklandığı açıklandı. Bilim insanları, bu gaz bulutlarının uzaya doğru son derece geniş bir alana yayıldığını ve gezegenin etrafında adeta görünmez bir hale oluşturduğunu ifade etti.
NASA, hidrojen tacının zaman içinde tekrar tekrar görüntüleneceğini ve bu sayede yapının nasıl değiştiğinin ayrıntılı şekilde inceleneceğini bildirdi. Halihazırda Dünya’dan yaklaşık 1,6 milyon kilometre uzaklıktaki özel bir yörüngeye doğru ilerleyen Carruthers Geocorona Gözlemevi’nin, mart ayında ana bilimsel görevine başlaması planlanıyor.
