NASA, Dünya’yı saran görünmez 'hidrojen tacını' görüntüledi
17.12.2025
NADA, Dünya'nın çevresinde çıplak gözle görülemeyen ve hidrojen gazından oluşan parlak bir 'taç' bulunduğunu açıkladı. Uzmanlar bu yapının, Dünya atmosferinin en dış katmanında yer alan, Latince adıyla geocorona olduğunu belirtti.Yapılan açıklamada, Carruthers Geocorona Gözlemevi, 17 Kasım’da morötesi ışık kullanarak Dünya ve Ay’ın çevresine ait yeni görüntüler elde etti. Bu görüntülerde, Dünya’nın etrafını saran hidrojen gazından oluşan parlak bir yapı net biçimde tespit edildi.'Dünya Tacı' anlamına gelen geocorona, Dünya'nın en dış atmosfer tabakasında bulunan hidrojen atomlarından kaynaklandığı açıklandı. Bilim insanları, bu gaz bulutlarının uzaya doğru son derece geniş bir alana yayıldığını ve gezegenin etrafında adeta görünmez bir hale oluşturduğunu ifade etti.NASA, hidrojen tacının zaman içinde tekrar tekrar görüntüleneceğini ve bu sayede yapının nasıl değiştiğinin ayrıntılı şekilde inceleneceğini bildirdi. Halihazırda Dünya’dan yaklaşık 1,6 milyon kilometre uzaklıktaki özel bir yörüngeye doğru ilerleyen Carruthers Geocorona Gözlemevi’nin, mart ayında ana bilimsel görevine başlaması planlanıyor.
NAS, Dünya'nın en dış atmosfer tabakasında yer alan ve çıplak gözle görülemeyen hidrojen gazından oluşan parlak bir 'taç' yapısını ilk kez ayrıntılı şekilde görüntülediğini açıkladı.
NADA, Dünya'nın çevresinde çıplak gözle görülemeyen ve hidrojen gazından oluşan parlak bir 'taç' bulunduğunu açıkladı. Uzmanlar bu yapının, Dünya atmosferinin en dış katmanında yer alan, Latince adıyla geocorona olduğunu belirtti.
Yapılan açıklamada, Carruthers Geocorona Gözlemevi, 17 Kasım’da morötesi ışık kullanarak Dünya ve Ay’ın çevresine ait yeni görüntüler elde etti. Bu görüntülerde, Dünya’nın etrafını saran hidrojen gazından oluşan parlak bir yapı net biçimde tespit edildi.
'Dünya Tacı' anlamına gelen geocorona, Dünya'nın en dış atmosfer tabakasında bulunan hidrojen atomlarından kaynaklandığı açıklandı. Bilim insanları, bu gaz bulutlarının uzaya doğru son derece geniş bir alana yayıldığını ve gezegenin etrafında adeta görünmez bir hale oluşturduğunu ifade etti.
NASA, hidrojen tacının zaman içinde tekrar tekrar görüntüleneceğini ve bu sayede yapının nasıl değiştiğinin ayrıntılı şekilde inceleneceğini bildirdi. Halihazırda Dünya’dan yaklaşık 1,6 milyon kilometre uzaklıktaki özel bir yörüngeye doğru ilerleyen Carruthers Geocorona Gözlemevi’nin, mart ayında ana bilimsel görevine başlaması planlanıyor.