Yeni nesil Roman Uzay Teleskobu tamamlandı: Daha önce hiç görülmemiş alanları tarayacak güçte
Gökbilimciler, gözlemlenebilir evrende iki trilyona kadar galaksi olduğunu tahmin ediyor. NASA'nın üzerinde çalıştığı Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu, galaksiyi yeni bir hassasiyetle ölçülmesini sağlayamak ve evrenin genişlemesinin tarihi hakkında bilgi vermesi için tasarlanmıştı.NASA, yeni nesil Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu'nun montajını tamamladığını duyurdu. Teleskop, 25 Kasım 2025’te ana parçalarının birleştirilmesiyle tamamlandı. Böylece dev gözlemevi uzaya gönderilmeye hazır hale geldi. Planlanan fırlatma tarihi Mayıs 2027 olup, bir SpaceX Falcon Heavy roketiyle uzaya fırlatılarak Güneş-Dünya L2 noktasının yörüngesine gönderilmesi hedefleniyor.100 binden fazla gezegenin keşfedilmesi bekleniyorYeni teleskobun en dikkat çekici özelliklerinden biri geniş görüş alanının büyüklüğü. Görevin ilk beş yılında 100 binden fazla uzak gezegenin, yüz milyonlarca yıldızın ve milyarlarca galaksinin keşfedilmesi bekleniyor.Geniş Alan Enstrümanı (WFI) sayesinde, Hubble Uzay Teleskobu’ndan yaklaşık 100 kat daha geniş bir alanı aynı anda görüntüleyebilecek. Bu da Hubble’ın 30 yılda taradığı gökyüzü alanının, bu teleskopla yalnızca 5 yılda taranabileceği anlamına geliyor. Beş yıllık ana görevi boyunca, şaşırtıcı bir şekilde 20 bin terabayt (20 petabayt) veri üretecek.Karanlık maddeyi inceleyecekTeleskop, evrenin hızlanarak genişlemesine neden olduğu düşünülen karanlık enerji ile galaksilerin oluşumunda önemli rol oynayan karanlık maddeyi inceleyecek. Bu sayede evrenin yapısına dair önemli sorulara yanıt aranacak.NASA'nın Güney Kaliforniya'daki Jet İtki Laboratuvarı'nda Roman Koronograf Cihazı yöneticisi Feng Zhao, "Yalnız mıyız?' sorusu büyük bir soru ve bu soruyu yanıtlamamıza yardımcı olacak araçlar geliştirmek de aynı derecede büyük bir görev" dedi.Resmi fırlatma tarihi Mayıs 2027 olarak açıklansa da, çalışmaların planlanandan hızlı ilerlemesi nedeniyle fırlatmanın 2026 sonbaharında yapılabileceği ifade ediliyor.
17.12.2025
