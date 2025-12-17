Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/kira-odemesi-yaparken-dikkat-tahliyeye-kadar-gidebilir-1101864149.html
Kira ödemesi yaparken dikkat: Tahliyeye kadar gidebilir
Kira ödemesi yaparken dikkat: Tahliyeye kadar gidebilir
Sputnik Türkiye
Ev sahibinin eşi, çocuğu ya da yakınına yapılan kira ödemesi, sözleşmede açık yetki yoksa geçersiz sayılıyor. Bu da kiracıyı tahliyeye kadar götürebiliyor. 17.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-17T11:05+0300
2025-12-17T11:05+0300
ekonomi̇
kira
kira anlaşmazlığı
kira davası
kira bedeli
tahliye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/08/18/1048290687_0:15:640:375_1920x0_80_0_0_f61c56408d9156f50b7a9836e8130507.jpg
Kiracıları yakından ilgilendiren kritik bir gelişme yaşandı. Kira bedelinin kiraya veren dışında bir kişinin hesabına yatırılmasının borcu ortadan kaldırmadığına hükmedildi. Kiracının tahliyesine karar verildi: Neden?İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nce alınan karara göre kiracının ev sahibinin eşine yaptığı ödemeler geçersiz sayıldı. Mahkeme kararında, kira borcunun halen devam ettiği vurgulandı. Bu gerekçeyle kiracının tahliyesine hükmedildi.Üstelik karar bununla da sınırlı kalmadı. Kiracı, haksız itiraz nedeniyle icra inkar tazminatı ödemek zorunda kaldı.Hukuken ödenmemiş mi sayılıyor?Hukukçulara göre, kiracıların kendilerini güvence altına alabilmeleri için ödeme yapılacak kişinin mutlaka sözleşmede yer alması veya yazılı bir yetkilendirme belgesinin bulunması gerekiyor.Aksi durumda, kira düzenli olarak ödense bile, hukuken “ödenmemiş” sayılabiliyor. Bu da tahliye, faiz ve tazminat gibi ağır sonuçları beraberinde getiriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/evini-kiraladiktan-3-yil-sonra-kiracisini-cikarmak-istedi-yargitaydan-emsal-tahliye-karari-1101376867.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/08/18/1048290687_62:0:579:388_1920x0_80_0_0_c258db5d1576da0902f4e03b1854eb58.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kira, kira anlaşmazlığı, kira davası, kira bedeli, tahliye
kira, kira anlaşmazlığı, kira davası, kira bedeli, tahliye

Kira ödemesi yaparken dikkat: Tahliyeye kadar gidebilir

11:05 17.12.2025
© DHAÖğrenci evlerinin en yoğun olduğu Fatih'te kira fiyatlarında büyük artış
Öğrenci evlerinin en yoğun olduğu Fatih'te kira fiyatlarında büyük artış - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2025
© DHA
Abone ol
Ev sahibinin eşi, çocuğu ya da yakınına yapılan kira ödemesi, sözleşmede açık yetki yoksa geçersiz sayılıyor. Bu da kiracıyı tahliyeye kadar götürebiliyor.
Kiracıları yakından ilgilendiren kritik bir gelişme yaşandı. Kira bedelinin kiraya veren dışında bir kişinin hesabına yatırılmasının borcu ortadan kaldırmadığına hükmedildi.

Kiracının tahliyesine karar verildi: Neden?

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nce alınan karara göre kiracının ev sahibinin eşine yaptığı ödemeler geçersiz sayıldı. Mahkeme kararında, kira borcunun halen devam ettiği vurgulandı. Bu gerekçeyle kiracının tahliyesine hükmedildi.
Üstelik karar bununla da sınırlı kalmadı. Kiracı, haksız itiraz nedeniyle icra inkar tazminatı ödemek zorunda kaldı.

Hukuken ödenmemiş mi sayılıyor?

Hukukçulara göre, kiracıların kendilerini güvence altına alabilmeleri için ödeme yapılacak kişinin mutlaka sözleşmede yer alması veya yazılı bir yetkilendirme belgesinin bulunması gerekiyor.
Aksi durumda, kira düzenli olarak ödense bile, hukuken “ödenmemiş” sayılabiliyor. Bu da tahliye, faiz ve tazminat gibi ağır sonuçları beraberinde getiriyor.
stüdyo daire - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2025
TÜRKİYE
Evini kiraladıktan 3 yıl sonra kiracısını çıkarmak istedi: Yargıtay’dan emsal tahliye kararı
28 Kasım, 11:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала