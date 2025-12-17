https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/kira-odemesi-yaparken-dikkat-tahliyeye-kadar-gidebilir-1101864149.html
Kira ödemesi yaparken dikkat: Tahliyeye kadar gidebilir
Sputnik Türkiye
Ev sahibinin eşi, çocuğu ya da yakınına yapılan kira ödemesi, sözleşmede açık yetki yoksa geçersiz sayılıyor. Bu da kiracıyı tahliyeye kadar götürebiliyor.
Kiracıları yakından ilgilendiren kritik bir gelişme yaşandı. Kira bedelinin kiraya veren dışında bir kişinin hesabına yatırılmasının borcu ortadan kaldırmadığına hükmedildi. Kiracının tahliyesine karar verildi: Neden?İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nce alınan karara göre kiracının ev sahibinin eşine yaptığı ödemeler geçersiz sayıldı. Mahkeme kararında, kira borcunun halen devam ettiği vurgulandı. Bu gerekçeyle kiracının tahliyesine hükmedildi.Üstelik karar bununla da sınırlı kalmadı. Kiracı, haksız itiraz nedeniyle icra inkar tazminatı ödemek zorunda kaldı.Hukuken ödenmemiş mi sayılıyor?Hukukçulara göre, kiracıların kendilerini güvence altına alabilmeleri için ödeme yapılacak kişinin mutlaka sözleşmede yer alması veya yazılı bir yetkilendirme belgesinin bulunması gerekiyor.Aksi durumda, kira düzenli olarak ödense bile, hukuken “ödenmemiş” sayılabiliyor. Bu da tahliye, faiz ve tazminat gibi ağır sonuçları beraberinde getiriyor.
Ev sahibinin eşi, çocuğu ya da yakınına yapılan kira ödemesi, sözleşmede açık yetki yoksa geçersiz sayılıyor. Bu da kiracıyı tahliyeye kadar götürebiliyor.
