Evini kiraladıktan 3 yıl sonra kiracısını çıkarmak istedi: Yargıtay'dan emsal tahliye kararı
Evini kiraladıktan 3 yıl sonra kiracısını çıkarmak istedi: Yargıtay’dan emsal tahliye kararı
Ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan uyuşmazlık Yargıtay’a taşındı. Adana’da bir kişi evini kiraya verdikten 3 yıl sonra kiracısını çıkarmak istedi. Kiracı... 28.11.2025, Sputnik Türkiye
Ev sahipleri ile kiracılar arasında yaşanan uyuşmazlıkların başında tahliye konusu geliyor. Adana’nın Kozan ilçesinde bir kişi 15.08.2020 tarihinde aylık 4.750 TL kira bedeliyle konutunu 5 yıl süre ile kiraya verdi.3 yıl sonra tahliye istediAradan 3 yıl geçtikten sonra ev sahibi kendi ihtiyacı sebebiyle kiracısını tahliye etmek istedi. Kiracı evi tahliye etmek istemeyince 1 Aralık 2023’te tahliye davası açıldı. Dava açıldığında evin kira bedeli 9.000 TL’ydi.Milliyet'in haberine göre yerel mahkeme ev sahibinin ihtiyacını samimi ve gerçek buldu ve kiracının tahliyesine karar verdi. Kiracı karara itiraz etti ve dava temyize gitti. Yargıtay’dan tahliye konusunda emsal bir karar çıktı.Adana 9’uncu Sulh Hukuk Mahkemesi’nin verdiği kararda taraflar arasında 15.08.2020 başlangıç tarihli ve 5 yıl süreli kira sözleşmesinin imzalandığı, yapılan UYAP sorgulama ekranında da ev sahibinin kiraya konu olan taşınmazdan başka bir taşınmazı olmadığı, toplanan delillerle de ihtiyacın gerçek ve zorunlu olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verildi.Yargıtay'dan emsal karar: Tahliye kararını bozduBurada kanun yararına bozma sebebiyle itirazda bulunuldu. Dava temyize gitti. Yargıtay’dan dikkat çeken bir karar çıktı.Bu karara ilişkin olarak Adalet Bakanlığı kira sözleşmesinin süresi dolmadan davanın açıldığını, bu davanın usul ve yasaya aykırı olduğunu ve kararın kanun yararına bozulması gerektiği noktasında bir karar verdi.Dosya Yargıtay incelemesi neticesinde içeriğine bakıldığında şu şekilde devam etti:Ne zaman dava açılabilir?Yargıtay’ın verdiği kararda ihtiyaç sebebiyle açılacak tahliye davalarının belirli süreli kira sözleşmelerinde ancak sürenin sonunda açılabileceğinin altı çizildi.
28.11.2025
Ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan uyuşmazlık Yargıtay’a taşındı. Adana’da bir kişi evini kiraya verdikten 3 yıl sonra kiracısını çıkarmak istedi. Kiracı, evi tahliye etmeyince ev sahibi dava açtı. Yerel mahkeme tahliye kararı verirken, kiracı buna itiraz etti ve temyize gidildi. Yargıtay'dan ise sürpriz bir karar çıktı.
Ev sahipleri ile kiracılar arasında yaşanan uyuşmazlıkların başında tahliye konusu geliyor. Adana’nın Kozan ilçesinde bir kişi 15.08.2020 tarihinde aylık 4.750 TL kira bedeliyle konutunu 5 yıl süre ile kiraya verdi.

3 yıl sonra tahliye istedi

Aradan 3 yıl geçtikten sonra ev sahibi kendi ihtiyacı sebebiyle kiracısını tahliye etmek istedi. Kiracı evi tahliye etmek istemeyince 1 Aralık 2023’te tahliye davası açıldı. Dava açıldığında evin kira bedeli 9.000 TL’ydi.
Milliyet'in haberine göre yerel mahkeme ev sahibinin ihtiyacını samimi ve gerçek buldu ve kiracının tahliyesine karar verdi. Kiracı karara itiraz etti ve dava temyize gitti. Yargıtay’dan tahliye konusunda emsal bir karar çıktı.
Adana 9’uncu Sulh Hukuk Mahkemesi’nin verdiği kararda taraflar arasında 15.08.2020 başlangıç tarihli ve 5 yıl süreli kira sözleşmesinin imzalandığı, yapılan UYAP sorgulama ekranında da ev sahibinin kiraya konu olan taşınmazdan başka bir taşınmazı olmadığı, toplanan delillerle de ihtiyacın gerçek ve zorunlu olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verildi.

Yargıtay'dan emsal karar: Tahliye kararını bozdu

Burada kanun yararına bozma sebebiyle itirazda bulunuldu. Dava temyize gitti. Yargıtay’dan dikkat çeken bir karar çıktı.
Bu karara ilişkin olarak Adalet Bakanlığı kira sözleşmesinin süresi dolmadan davanın açıldığını, bu davanın usul ve yasaya aykırı olduğunu ve kararın kanun yararına bozulması gerektiği noktasında bir karar verdi.
Dosya Yargıtay incelemesi neticesinde içeriğine bakıldığında şu şekilde devam etti:
Taraflar arasında 15 Ağustos 2020 başlangıç tarihli kira sözleşmesi yapıldığı ve bu kira sözleşmesinin 5 yıllık bir sözleşme olduğu, davanın ev sahibi tarafından 1 Aralık 2023’te yani sözleşme süresi dolmadan açıldığı tespit edildi. Bu nedenle 09.09.2025 tarihinde Yargıtay mahkemenin vermiş olduğu tahliye kararını bozdu.

Ne zaman dava açılabilir?

Yargıtay’ın verdiği kararda ihtiyaç sebebiyle açılacak tahliye davalarının belirli süreli kira sözleşmelerinde ancak sürenin sonunda açılabileceğinin altı çizildi.
