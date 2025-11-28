https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/evini-kiraladiktan-3-yil-sonra-kiracisini-cikarmak-istedi-yargitaydan-emsal-tahliye-karari-1101376867.html

Evini kiraladıktan 3 yıl sonra kiracısını çıkarmak istedi: Yargıtay’dan emsal tahliye kararı

Ev sahipleri ile kiracılar arasında yaşanan uyuşmazlıkların başında tahliye konusu geliyor. Adana’nın Kozan ilçesinde bir kişi 15.08.2020 tarihinde aylık 4.750 TL kira bedeliyle konutunu 5 yıl süre ile kiraya verdi.3 yıl sonra tahliye istediAradan 3 yıl geçtikten sonra ev sahibi kendi ihtiyacı sebebiyle kiracısını tahliye etmek istedi. Kiracı evi tahliye etmek istemeyince 1 Aralık 2023’te tahliye davası açıldı. Dava açıldığında evin kira bedeli 9.000 TL’ydi.Milliyet'in haberine göre yerel mahkeme ev sahibinin ihtiyacını samimi ve gerçek buldu ve kiracının tahliyesine karar verdi. Kiracı karara itiraz etti ve dava temyize gitti. Yargıtay’dan tahliye konusunda emsal bir karar çıktı.Adana 9’uncu Sulh Hukuk Mahkemesi’nin verdiği kararda taraflar arasında 15.08.2020 başlangıç tarihli ve 5 yıl süreli kira sözleşmesinin imzalandığı, yapılan UYAP sorgulama ekranında da ev sahibinin kiraya konu olan taşınmazdan başka bir taşınmazı olmadığı, toplanan delillerle de ihtiyacın gerçek ve zorunlu olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verildi.Yargıtay'dan emsal karar: Tahliye kararını bozduBurada kanun yararına bozma sebebiyle itirazda bulunuldu. Dava temyize gitti. Yargıtay’dan dikkat çeken bir karar çıktı.Bu karara ilişkin olarak Adalet Bakanlığı kira sözleşmesinin süresi dolmadan davanın açıldığını, bu davanın usul ve yasaya aykırı olduğunu ve kararın kanun yararına bozulması gerektiği noktasında bir karar verdi.Dosya Yargıtay incelemesi neticesinde içeriğine bakıldığında şu şekilde devam etti:Ne zaman dava açılabilir?Yargıtay’ın verdiği kararda ihtiyaç sebebiyle açılacak tahliye davalarının belirli süreli kira sözleşmelerinde ancak sürenin sonunda açılabileceğinin altı çizildi.

