Karabük’te çöp ev operasyonu: Evden 10 kamyon atık çıkarıldı
Karabük’te çöp ev operasyonu: Evden 10 kamyon atık çıkarıldı
Karabük'ün 100. Yıl Mahallesi'nde bir apartmanda bulunan daireden yayılan kötü koku, büyük bir çöp ev skandalını ortaya çıkardı. M.T. adlı kişiye ait 2'nci... 17.12.2025
Karabük'te M.T. adlı kişiye ait 2’nci kattaki daireden gelen kokulardan rahatsız olan bina sakinleri, durumu belediyeye bildirdi.İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, hem dairenin hem de apartman bahçesinin büyük miktarda çöple dolu olduğunu tespit etti. İçeride yapılan incelemede, yıllardır biriktirildiği değerlendirilen atıkların yaşam alanını tamamen kapladığı görüldü.Belediyeye bağlı temizlik görevlileri tarafından başlatılan tahliye çalışmaları kapsamında şimdiye kadar 10 kamyon dolusu çöp çıkarıldı. Ekipler, dairedeki temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin birkaç gün daha süreceğini belirtti.
Karabük’ün 100. Yıl Mahallesi’nde bir apartmanda bulunan daireden yayılan kötü koku, büyük bir çöp ev skandalını ortaya çıkardı. M.T. adlı kişiye ait 2’nci kattaki daireden 10 kamyon çöp çıkarıldı.
Karabük'te M.T. adlı kişiye ait 2’nci kattaki daireden gelen kokulardan rahatsız olan bina sakinleri, durumu belediyeye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, hem dairenin hem de apartman bahçesinin büyük miktarda çöple dolu olduğunu tespit etti. İçeride yapılan incelemede, yıllardır biriktirildiği değerlendirilen atıkların yaşam alanını tamamen kapladığı görüldü.
Belediyeye bağlı temizlik görevlileri tarafından başlatılan tahliye çalışmaları kapsamında şimdiye kadar 10 kamyon dolusu çöp çıkarıldı. Ekipler, dairedeki temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin birkaç gün daha süreceğini belirtti.