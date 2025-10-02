https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/mersinde-bir-evden-10-kamyon-cop-cikti-1099866520.html
Mersin'de bir evden 10 kamyon çöp çıktı
Mersin'de bir evden 10 kamyon çöp çıktı
Sputnik Türkiye
Mersin’in Tarsus ilçesinde, halkın ihbarı üzerine bir evden tam 10 kamyon çöp çıkarıldı. Öğretmenler Mahallesi’ndeki müstakil evde atık yığınları tespit eden... 02.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-02T23:53+0300
2025-10-02T23:53+0300
2025-10-02T23:53+0300
türki̇ye
mersin
tarsus
tarsus belediyesi
çöp
çöp kuralları
çöp aracı
çöp toplama
plastik çöp
çöp torbası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/02/1099866346_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_45b162bebdc35957ed4807b6848fa119.jpg
Mersin’in Tarsus ilçesinde, bir evden yayılan kötü koku nedeniyle halk yetkililere ihbarda bulundu.Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Öğretmenler Mahallesi’nde bulunan müstakil eve giderek inceleme yaptı ve evin içinde yoğun şekilde atık biriktiğini tespit etti. Ekipler, evden çıkardıkları çöpleri 10 kamyona yükleyerek atık toplama merkezine taşıdı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise evin tamamen temizlenmesinin ardından ilaçlama çalışması gerçekleştirerek, halk sağlığı açısından oluşabilecek riskleri ortadan kaldırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/iki-katli-evden-kamyon-dolusu-cop-cikti-1097659314.html
türki̇ye
mersin
tarsus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/02/1099866346_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_cb7d80cb8ed49438f1d4bbb469490882.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mersin, tarsus, tarsus belediyesi , çöp, çöp kuralları, çöp aracı, çöp toplama, plastik çöp, çöp torbası, çöp mevsimi, çöp ev, çöp atma cezası
mersin, tarsus, tarsus belediyesi , çöp, çöp kuralları, çöp aracı, çöp toplama, plastik çöp, çöp torbası, çöp mevsimi, çöp ev, çöp atma cezası
Mersin'de bir evden 10 kamyon çöp çıktı
Mersin’in Tarsus ilçesinde, halkın ihbarı üzerine bir evden tam 10 kamyon çöp çıkarıldı. Öğretmenler Mahallesi’ndeki müstakil evde atık yığınları tespit eden Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çöpleri kamyonlarla atık toplama merkezine taşıdı.
Mersin’in Tarsus ilçesinde, bir evden yayılan kötü koku nedeniyle halk yetkililere ihbarda bulundu.
Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Öğretmenler Mahallesi’nde bulunan müstakil eve giderek inceleme yaptı ve evin içinde yoğun şekilde atık biriktiğini tespit etti. Ekipler, evden çıkardıkları çöpleri 10 kamyona yükleyerek atık toplama merkezine taşıdı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise evin tamamen temizlenmesinin ardından ilaçlama çalışması gerçekleştirerek, halk sağlığı açısından oluşabilecek riskleri ortadan kaldırdı.