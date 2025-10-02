https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/mersinde-bir-evden-10-kamyon-cop-cikti-1099866520.html

Mersin'de bir evden 10 kamyon çöp çıktı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, halkın ihbarı üzerine bir evden tam 10 kamyon çöp çıkarıldı. Öğretmenler Mahallesi'ndeki müstakil evde atık yığınları tespit eden...

Mersin’in Tarsus ilçesinde, bir evden yayılan kötü koku nedeniyle halk yetkililere ihbarda bulundu.Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Öğretmenler Mahallesi’nde bulunan müstakil eve giderek inceleme yaptı ve evin içinde yoğun şekilde atık biriktiğini tespit etti. Ekipler, evden çıkardıkları çöpleri 10 kamyona yükleyerek atık toplama merkezine taşıdı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise evin tamamen temizlenmesinin ardından ilaçlama çalışması gerçekleştirerek, halk sağlığı açısından oluşabilecek riskleri ortadan kaldırdı.

