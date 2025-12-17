https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/ela-rumeysa-cebecinin-canli-yayindaki-sorusu-yeniden-gundemde-bu-butun-cesitler-icin-gecerli-mi-1101862281.html

Ela Rümeysa Cebeci’nin canlı yayındaki sorusu yeniden gündemde: 'Bu bütün çeşitler için geçerli mi?'

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra Adli Tıp Kurumu’nda işlemleri yapılan şüphelilere ilişkin incelemeler tamamlandı. Aralarında eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve spiker Ela Rümeysa Cebeci’nin de bulunduğu 7 kişinin test sonuçlarının pozitif çıktı.Adli Tıp Kurumu’nda şüphelilerden alınan saç örnekleri üzerinde yapılan incelemelerde, Mehmet Akif Ersoy’un kokain kullandığı belirlendi. Testi pozitif çıkan isimler arasında yer alan Ela Rümeysa Cebeci’nin ise hem kokain hem de esrar testlerinin pozitif olduğu bildirildi.Ünlü spikerler serbest bırakılmıştıSoruşturma kapsamında geçtiğimiz hafta Ela Rümeysa Cebeci, Meltem Acet gibi ünlü spikerler Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. İncelemelerin tamamlanmasıyla birlikte test sonuçları netleşti.Canlı yayındaki sözleri yeniden gündemdeTest sonuçlarının ardından Ela Rümeysa Cebeci’nin, ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunun konuşulduğu bir programda yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Programda Prof. Dr. Oytun Erbaş, uyuşturucu maddelerin hangi yöntemlerle tespit edildiğini anlattı.'Saçta 90 gün çıkıyor' açıklamasıProf. Dr. Erbaş, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:“Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Şimdi kan testi yapılacak. Ama kan testinin bir sorunu var. Kan testinde uyuşturucu madde en fazla bir gün için çıkar. İdrarda ise metabolikleri 3 günde çıkar. Saç örneği alınması lazım. Bu çok önemli. Bakın bu çok önemli adli merciler için. Kanda en fazla bir gün kalıyor. İdrarda 3 gün kalıyor. Saçta 90 gün çıkıyor.”'Bu bütün çeşitler için geçerli mi?'Bu açıklamanın ardından Ela Rümeysa Cebeci’nin “Bu bütün çeşitler için geçerli mi?” sorusu dikkat çekti. Erbaş, soruya “Evet hemen hemen bütün çeşitler için geçerli ama saç içinde şöyle bir şey var. Boyatıyorsan miktarı azalıyor. Açıcıyla açıyorsun. Boya çok önemlidir. Onun için boyattığı da değerlendirilmeli” yanıtını verdi.'Sarışınlarda daha az çıkar o zaman'Konuşmanın devamında Cebeci’nin “Sarışınlarda daha az çıkar o zaman. Çok ilginç bilgiler” ifadelerini kullandığı görüldü. Bu sözler, test sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

