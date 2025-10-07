https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/antalyaspor-teknik-direktoru-emre-belozoglu-gorevinden-istifa-etti-1099996215.html

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, görevinden istifa etti

Süper Lig ekibi Antalyaspor’da son haftalarda alınan sonuçların ardından teknik direktör Emre Belözoğlu, görevini bıraktı. Kulüp yönetimiyle yapılan... 07.10.2025, Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig temsilcisi Antalyaspor’da teknik direktör Emre Belözoğlu görevinden istifa etti.Genç teknik adam, Antalyaspor’un başında çıktığı dönemde takımın performansını yukarı taşımak için yoğun çaba sarf etmiş, ancak son haftalarda yaşanan puan kayıpları sonrası eleştirilerin odağı haline gelmişti.Kararın kısa süre içinde kulüp tarafından da resmen duyurulması bekleniyor.

