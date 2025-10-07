Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/antalyaspor-teknik-direktoru-emre-belozoglu-gorevinden-istifa-etti-1099996215.html
Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, görevinden istifa etti
Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, görevinden istifa etti
Sputnik Türkiye
Süper Lig ekibi Antalyaspor’da son haftalarda alınan sonuçların ardından teknik direktör Emre Belözoğlu, görevini bıraktı. Kulüp yönetimiyle yapılan... 07.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-07T17:30+0300
2025-10-07T17:30+0300
spor
antalya
antalyaspor
teknik
teknik direktör
futbol
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
futbol antrenörü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/19/1097318415_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_02f173b477b7b7eff2991b2b99841511.jpg
Trendyol Süper Lig temsilcisi Antalyaspor’da teknik direktör Emre Belözoğlu görevinden istifa etti.Genç teknik adam, Antalyaspor’un başında çıktığı dönemde takımın performansını yukarı taşımak için yoğun çaba sarf etmiş, ancak son haftalarda yaşanan puan kayıpları sonrası eleştirilerin odağı haline gelmişti.Kararın kısa süre içinde kulüp tarafından da resmen duyurulması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/surpriz-ayrilik-emre-belozoglu-antalyasporu-birakti-1097318234.html
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/19/1097318415_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_0dff0f570686d30f642cdb396f32707c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
antalya, antalyaspor, teknik, teknik direktör, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, futbol antrenörü
antalya, antalyaspor, teknik, teknik direktör, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, futbol antrenörü

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, görevinden istifa etti

17:30 07.10.2025
© AAEmre Belözoğlu Antalyaspor'dan ayrıldı
Emre Belözoğlu Antalyaspor'dan ayrıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2025
© AA
Abone ol
Süper Lig ekibi Antalyaspor’da son haftalarda alınan sonuçların ardından teknik direktör Emre Belözoğlu, görevini bıraktı. Kulüp yönetimiyle yapılan görüşmelerin ardından istifasını sunan Belözoğlu’nun kararını yönetime ilettiği ve sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedileceği belirtildi.
Trendyol Süper Lig temsilcisi Antalyaspor’da teknik direktör Emre Belözoğlu görevinden istifa etti.
Genç teknik adam, Antalyaspor’un başında çıktığı dönemde takımın performansını yukarı taşımak için yoğun çaba sarf etmiş, ancak son haftalarda yaşanan puan kayıpları sonrası eleştirilerin odağı haline gelmişti.
Kararın kısa süre içinde kulüp tarafından da resmen duyurulması bekleniyor.
Emre Belözoğlu Antalyaspor'dan ayrıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2025
SPOR
Sürpriz ayrılık: Emre Belözoğlu Antalyaspor'u bıraktı
25 Haziran , 13:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала