https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/venezuella-abdnin-talebi-uzerine-gocmen-geri-donus-ucuslarini-yeniden-aciyor-1101500556.html
Venezüella, ABD'nin talebi üzerine göçmen geri dönüş uçuşlarını yeniden açıyor
Venezüella, ABD'nin talebi üzerine göçmen geri dönüş uçuşlarını yeniden açıyor
Sputnik Türkiye
Venezüella hükümeti, Phoenix–Caracas hattındaki geri dönüş seferlerinin, iki ülke arasında varılan anlaşma çerçevesinde çarşamba ve cuma günleri yeniden... 03.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-03T10:33+0300
2025-12-03T10:33+0300
2025-12-03T10:33+0300
dünya
abd
venezüella devlet başkanı nicolas maduro
donald trump
venezüella
arizona
uluslararası sivil havacılık örgütü
icao
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/13/1093790971_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_4d8c86937896d860a677898ac9bfe4bd.jpg
Venezüella hükümeti, ABD’nin talebi doğrultusunda göçmenlerin ülkelerine geri dönüşünü sağlayan uçuşların yeniden başlatılacağını duyurdu. Venezüella Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun talimatıyla Arizona eyaletinin Phoenix kentinden Caracas’taki Maiquetia Uluslararası Havalimanı’na gerçekleştirilen uçuşlara tekrar izin verildiği bildirildi.Yetkililer, seferlerin çarşamba ve cuma günleri düzenli olarak yapılacağını belirtirken, bu adımın ABD ile ocak ayında varılan göçmenlerin iadesine ilişkin anlaşmanın devamı niteliğinde olduğunu vurguladı. Açıklamada, Venezüella’nın göçmen meselesinde uluslararası yükümlülüklerine bağlı kalmayı sürdüreceği ifade edildi.Öte yandan hükümet, 29 Kasım tarihinde yaptığı açıklamada, ABD’nin Venezüellalı göçmenlerin dönüşüne yönelik uçuşları tek taraflı olarak askıya aldığını duyurmuştu. ABD Başkanı Donald Trump ise aynı gün yaptığı değerlendirmede, Venezüella ve çevresindeki hava sahasının kapatılacağını öne sürmüştü. Bu açıklamaya karşılık Venezüella yönetimi, söz konusu kararın ülkenin egemenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’ne (ICAO) resmi şikayette bulunduğunu bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/abd-venezuella-geriliminde-son-durum-telefon-iddialari-ve-beyaz-sarayda-toplanti-1101482577.html
venezüella
arizona
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/13/1093790971_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_53a2661c5a2ada04346cfa5e0a0af93d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, donald trump, venezüella, arizona, uluslararası sivil havacılık örgütü, icao
abd, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, donald trump, venezüella, arizona, uluslararası sivil havacılık örgütü, icao
Venezüella, ABD'nin talebi üzerine göçmen geri dönüş uçuşlarını yeniden açıyor
Venezüella hükümeti, Phoenix–Caracas hattındaki geri dönüş seferlerinin, iki ülke arasında varılan anlaşma çerçevesinde çarşamba ve cuma günleri yeniden düzenleneceğini duyurdu. ABD, 29 Kasım'da Venezüellalı göçmenlerin dönüşüne yönelik uçuşları tek taraflı olarak askıya aldığını duyurmuştu.
Venezüella hükümeti, ABD’nin talebi doğrultusunda göçmenlerin ülkelerine geri dönüşünü sağlayan uçuşların yeniden başlatılacağını duyurdu. Venezüella Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun talimatıyla Arizona eyaletinin Phoenix kentinden Caracas’taki Maiquetia Uluslararası Havalimanı’na gerçekleştirilen uçuşlara tekrar izin verildiği bildirildi.
Yetkililer, seferlerin çarşamba ve cuma günleri düzenli olarak yapılacağını belirtirken, bu adımın ABD ile ocak ayında varılan göçmenlerin iadesine ilişkin anlaşmanın devamı niteliğinde olduğunu vurguladı. Açıklamada, Venezüella’nın göçmen meselesinde uluslararası yükümlülüklerine bağlı kalmayı sürdüreceği ifade edildi.
Öte yandan hükümet, 29 Kasım tarihinde yaptığı açıklamada, ABD’nin Venezüellalı göçmenlerin dönüşüne yönelik uçuşları tek taraflı olarak askıya aldığını duyurmuştu.
ABD Başkanı Donald Trump ise aynı gün yaptığı değerlendirmede, Venezüella ve çevresindeki hava sahasının kapatılacağını öne sürmüştü. Bu açıklamaya karşılık Venezüella yönetimi, söz konusu kararın ülkenin egemenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’ne (ICAO) resmi şikayette bulunduğunu bildirmişti.