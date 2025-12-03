https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/venezuella-abdnin-talebi-uzerine-gocmen-geri-donus-ucuslarini-yeniden-aciyor-1101500556.html

Venezüella, ABD'nin talebi üzerine göçmen geri dönüş uçuşlarını yeniden açıyor

Venezüella, ABD'nin talebi üzerine göçmen geri dönüş uçuşlarını yeniden açıyor

Sputnik Türkiye

Venezüella hükümeti, Phoenix–Caracas hattındaki geri dönüş seferlerinin, iki ülke arasında varılan anlaşma çerçevesinde çarşamba ve cuma günleri yeniden... 03.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-03T10:33+0300

2025-12-03T10:33+0300

2025-12-03T10:33+0300

dünya

abd

venezüella devlet başkanı nicolas maduro

donald trump

venezüella

arizona

uluslararası sivil havacılık örgütü

icao

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/13/1093790971_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_4d8c86937896d860a677898ac9bfe4bd.jpg

Venezüella hükümeti, ABD’nin talebi doğrultusunda göçmenlerin ülkelerine geri dönüşünü sağlayan uçuşların yeniden başlatılacağını duyurdu. Venezüella Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun talimatıyla Arizona eyaletinin Phoenix kentinden Caracas’taki Maiquetia Uluslararası Havalimanı’na gerçekleştirilen uçuşlara tekrar izin verildiği bildirildi.Yetkililer, seferlerin çarşamba ve cuma günleri düzenli olarak yapılacağını belirtirken, bu adımın ABD ile ocak ayında varılan göçmenlerin iadesine ilişkin anlaşmanın devamı niteliğinde olduğunu vurguladı. Açıklamada, Venezüella’nın göçmen meselesinde uluslararası yükümlülüklerine bağlı kalmayı sürdüreceği ifade edildi.Öte yandan hükümet, 29 Kasım tarihinde yaptığı açıklamada, ABD’nin Venezüellalı göçmenlerin dönüşüne yönelik uçuşları tek taraflı olarak askıya aldığını duyurmuştu. ABD Başkanı Donald Trump ise aynı gün yaptığı değerlendirmede, Venezüella ve çevresindeki hava sahasının kapatılacağını öne sürmüştü. Bu açıklamaya karşılık Venezüella yönetimi, söz konusu kararın ülkenin egemenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’ne (ICAO) resmi şikayette bulunduğunu bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/abd-venezuella-geriliminde-son-durum-telefon-iddialari-ve-beyaz-sarayda-toplanti-1101482577.html

venezüella

arizona

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, donald trump, venezüella, arizona, uluslararası sivil havacılık örgütü, icao