Yerlikaya duyurdu: Polislerin çalışma saatleri değişiyor, 12/36 sistemi geliyor
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet teşkilatında görev yapan personelin çalışma saatlerine yönelik yeni bir düzenleme yapılacağını açıkladı. Buna göre...
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında polislerin çalışma saatleri ve maaşlarına yönelik planlanan düzenlemeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Çağatay, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıklamalarına atıfta bulunarak, şunları söyledi:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet teşkilatında görev yapan personelin çalışma saatlerine yönelik yeni bir düzenleme yapılacağını açıkladı. Buna göre polisler için 4 gruplu 12/36 çalışma sistemine geçilmesi planlanıyor. Yeni sistemin 2026 yılının ekim veya kasım ayında hayata geçirilmesi öngörülüyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polislerin çalışma saatlerinde 4 gruplu 12 bölü 36 sistemine geçileceğini, yeni düzenlemenin 2026 yılının ekim veya kasım ayında hayata geçirilmesinin planlandığını söyledi. Ayrıca jandarma, sahil güvenlik ve emniyet personelinin ücretlerinde denge sağlanmasına yönelik bir çalışma yürütüldüğü de açıklandı. Önümüzdeki yıl 10’uncu ayda ya da 11’inci ayda deniyor. Yani ekim, kasım ayları. Devlet diliyle böyle söyleniyor. Önce polislerin maaşlarını, bütün kamu görevlilerinin maaşlarını iyileştirmek gerekiyor. Ondan sonra izin ve çalışma saatleri konuşulmalı. Büyük sarayların, konsoloslukların önünde saatlerce görev yapan polisleri düşünün. Beş saat boyunca kıpırdamadan, dikkatinizi başka bir yere kaydırmadan ayakta duruyorsunuz. Gözünüzü, kaşınızı oynatamıyorsunuz. Kimseyle konuşamıyorsunuz. Su içemiyorsunuz, sigara içemiyorsunuz. Eliniz silahınızdan uzaklaşmıyor. Böyle bir çalışma düzeni var.