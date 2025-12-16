https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/uzmani-almanya-basbakani-merzin-aciklamalarini-degerlendirdi-amerikanin-rol-almadigi-bir-nato-1101844218.html

Uzmanı, Almanya Başbakanı Merz'in açıklamalarını değerlendirdi: Amerika’nın rol almadığı bir NATO ayakta kalır mı?

Uzmanı, Almanya Başbakanı Merz'in açıklamalarını değerlendirdi: Amerika’nın rol almadığı bir NATO ayakta kalır mı?

Sputnik Türkiye

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD merkezli güvenlik düzeninin sürdürülemez hale geldiğini ve “Pax Americana” döneminin sona erdiğini açıkladı. ABD’nin... 16.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-16T14:17+0300

2025-12-16T14:17+0300

2025-12-16T14:17+0300

görüş

avrupa birliği

nato

ab

almanya

abd

amerika

pax americana

can baydarol

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0a/1101690049_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5bfb80ce95aeaa998c229cb61baed5e4.jpg

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa’nın güvenliğini onlarca yıldır belirleyen ABD merkezli düzenin artık sürdürülemez hale geldiğini söyledi. “Pax Americana” döneminin büyük ölçüde sona erdiğini vurgulayan Merz, ABD’nin önceliğinin giderek kendi çıkarları olduğunu belirtti. Avrupa’nın transatlantik ilişkilerde köklü bir kırılmaya hazırlıklı olması gerektiğini ifade eden Merz, Berlin’in NATO’yu ayakta tutmayı hedeflediğini ancak bunun ABD’ye koşulsuz güven anlamına gelmediğinin altını çizdi. ABD’de Trump’la sembolleşen bu yönelimin geçici olmadığını savunan Merz; Avrupa’nın bundan böyle kendi çıkarlarına ve güvenliğine odaklanmak zorunda olduğunu söyledi. Peki Merz’in açıklaması ne anlama geliyor? “Pax Americana” dönemi sona erdi mi? Avrupa, ABD olmadan Avrupa olarak kalabilir mi? AB Uzmanı Can Baydarol, Sputnik’e anlattı.‘Dönemi sona erdirme niyetinde olan kişi ABD Başkanı Trump’AB Uzmanı Can Baydarol, Pax Americana dönemini sona erdirme niyetinde olan kişinin ABD Başkanı Trump olduğunu söyledi:“Bu dönemi sona erdirme niyetinde olan aslında doğrudan doğruya Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump. Yani hem yaptığı açıklamalarla açık bir şekilde biz artık NATO'yu finanse etmek istemiyoruz, Avrupa Birliği kendi başına çaresine baksın mahiyetinde algılara yol açtı. Dolayısıyla Merz de bu duruma tepki olarak artık Pax Americana bitti, biz kendi işimize kendimiz bakmamız gereken bir süreci başlatmamız gerekiyor şeklinde net bir açıklama yaptı. Aslında Merz'in açıklamalarında arka planına bakarsak zaten önümüzdeki 5 yıl için özellikle olası bir savaşa hazırlanmak üzere 800 Milyar Euro'luk bir bütçe ayırmışlardı. Bir de buna ek olarak 150 Milyar Euro da Avrupa Birliği dışındaki ülkelerin de katılabilmesi için Avrupa'da olan SAFE programını açıkladılar. O da 150 Milyar Euro seviyesindeydi. Ama bu önümüzdeki 5 yılı kapsayan bir projeydi Avrupa Birliği açısından. Şimdi Trump'ın yaptığı açıklamalar 5 yıl değil bu sürecin derhal başlaması, derhal de demeyelim 1 yıl sonra 2027 yılında başlamasını öngörüyor. Burada bir pazarlık var mı yok mu onu önümüzdeki yıl takip ederek daha iyi anlayacağız. Yani belki kademeli bir geçiş dönemine yaymak gibi bir durum olabilir. Ama ABD, Avrupa Birliği ülkeleriyle yaptığı bütün girişimlerde Avrupa'yı aşağılamaktan geri kalmıyor ve aynı zamanda da Avrupa Birliği'nin sonunu getirmek isteyen aşırı sağ hükümetlerle de gayet yakın temaslar kuruyor. Dolayısıyla evet Avrupa Birliği için bir anlamda güvenlik harcamalarını Amerika'ya yıkıp kendilerini refah ve refah toplumu hale getirmek anlamına gelen Pax America bitti.”‘Avrupa Birliği oldukça kan kaybetti’AB Uzmanı Can Baydarol, Avrupa Birliği’nin geleceğinin endişeli bir tartışma konusu olduğunun altını çizerken AB’nin oldukça kan kaybettiğini aktardı:‘Amerika’nın fazla rol almadığı bir NATO ayakta kalır mı, bu da bir tartışma konusu’Baydarol, son olarak bundan sonraki süreçte Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri’nin ilişkisinin çok iyi olmayacağını belirtti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/merz-pax-americana-donemi-sona-ermistir-1101818773.html

almanya

abd

amerika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

avrupa birliği, nato, ab, almanya, abd, amerika, pax americana, can baydarol