Trump'tan esrar yasalarında tarihi değişiklik sinyali

ABD Başkanı Donald Trump, esrar maddesini daha düşük riskli bir kategoriye almayı 'çok güçlü şekilde' değerlendirdiklerini açıkladı. Bu adımın, ilaç... 16.12.2025, Sputnik Türkiye

Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, federal sağlık ve kolluk kuvvetlerinin esrarı daha hafif bir kategoriye alması yönünde talimat vermeyi düşündüğünü belirtti. Trump, "Bu konuyu çok güçlü bir şekilde değerlendiriyoruz" dedi. Konunun önemi ayrıca "Birçok insan bu yeniden sınıflandırmayı görmek istiyor çünkü bu, yeniden sınıflandırma yapılmadan gerçekleştirilemeyecek çok büyük miktarda araştırmanın önünü açar". sözleriyle belirtti.Esrarın statüsü değişirse ne olur?Günümüzde esrar, ABD Kontrollü Maddeler Yasası uyarınca eroin ve ecstasy ile aynı kategoride listeleniyor. Bu, yüksek kötüye kullanım potansiyeli olduğu ve kabul edilmiş bir tıbbi kullanımı olmadığı anlamına geliyor.Önerilen değişiklikle esrarın, Tylenol-Codeine, ketamin ve testosteron gibi yaygın reçeteli ilaçların bulunduğu üç numaralı kategoriye alınması hedefleniyor. Bu durum, federal denetimin azalması, vergilerin düşmesi ve esrar üreticilerinin banka kredileri ve yatırımlara erişiminin büyük ölçüde kolaylaşması anlamına geliyor.Şirket hisselerinde artışTrump'ın bu yöndeki niyetinin ilk haberleri, esrarla bağlantılı şirketlerin hisselerinde geçen hafta yükselişe neden oldu. Ancak pazartesi günü bu hisselerde düşüş yaşandığı bildirildi. Buna rağmen hisse değerlerinin, yeniden sınıflandırma haberlerinden önceki seviyelere kıyasla hala daha yüksek olduğu aktarıldı.

