https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/tarihte-bir-ilk-elon-muskin-serveti-600-milyar-dolari-gecti-1101844249.html
Tarihte bir ilk: Elon Musk'ın serveti 600 milyar doları geçti
Tarihte bir ilk: Elon Musk'ın serveti 600 milyar doları geçti
Sputnik Türkiye
Forbes, Elon Musk’ın net servetinin 600 milyar doları aştığını açıkladı. SpaceX’in halka arz hazırlıkları ve Tesla hisseleri Musk’ın servetini artırdı. 16.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-16T13:30+0300
2025-12-16T13:30+0300
2025-12-16T13:30+0300
dünya
elon musk
tesla
forbes
musk
spacex
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1c/1098200777_0:1:715:403_1920x0_80_0_0_040fd962af3e7ef8c71cfe641b614d31.png
Forbes'un verilerine göre Elon Musk, net serveti 600 milyar doları aşan ilk kişi olarak tarihe geçti. Geçen hafta ABD medyasında çıkan haberlere göre Musk, yaklaşık yüzde 42 hissesine sahip olduğu SpaceX şirketini önümüzdeki yıl halka arz etmeye hazırlanıyor. Şirketin olası 800 milyar dolarlık değerinin Musk'ın kişisel servetine önemli bir katkı sağladığı aktarıldı. Forbes, bu gelişmenin ardından Musk'ın servetinin pazartesi günü itibarıyla 677 milyar dolara kadar yükseldiğini hesapladı.Daha Ekim ayında 'yarım trilyoner' olmuştuMusk, Ekim ayında da 500 milyar dolar servet barajını aşan ilk kişi olmuştu. SpaceX'in yanı sıra Musk'ın servetinin, elektrikli otomobil üreticisi Tesla'daki yaklaşık yüzde 12'lik hissesi sayesinde de artış gösterdiği aktarıldı. Tesla hisseleri, satışlardaki yavaşlamaya rağmen yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 13 yükseldi.Musk’ın servetini artıran bir diğer unsur ise yapay zeka girişimi xAI oldu. Medyada yer alan haberlere göre xAI, 230 milyar dolar değerleme üzerinden 15 milyar dolarlık yeni yatırım almak için ileri düzey görüşmeler yürütüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/elon-musk-tarihe-gecti-dunyanin-ilk-yarim-trilyoneri-oldu-1099844821.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1c/1098200777_60:0:715:491_1920x0_80_0_0_451fa36ed211e73c972768b450524471.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
elon musk, tesla, forbes, musk, spacex
elon musk, tesla, forbes, musk, spacex
Tarihte bir ilk: Elon Musk'ın serveti 600 milyar doları geçti
Forbes, Elon Musk’ın net servetinin 600 milyar doları aştığını açıkladı. SpaceX’in halka arz hazırlıkları ve Tesla hisseleri Musk’ın servetini artırdı.
Forbes'un verilerine göre Elon Musk, net serveti 600 milyar doları aşan ilk kişi olarak tarihe geçti. Geçen hafta ABD medyasında çıkan haberlere göre Musk, yaklaşık yüzde 42 hissesine sahip olduğu SpaceX şirketini önümüzdeki yıl halka arz etmeye hazırlanıyor. Şirketin olası 800 milyar dolarlık değerinin Musk'ın kişisel servetine önemli bir katkı sağladığı aktarıldı. Forbes, bu gelişmenin ardından Musk'ın servetinin pazartesi günü itibarıyla 677 milyar dolara kadar yükseldiğini hesapladı.
Daha Ekim ayında 'yarım trilyoner' olmuştu
Musk, Ekim ayında da 500 milyar dolar servet barajını aşan ilk kişi olmuştu. SpaceX'in yanı sıra Musk'ın servetinin, elektrikli otomobil üreticisi Tesla'daki yaklaşık yüzde 12'lik hissesi sayesinde de artış gösterdiği aktarıldı. Tesla hisseleri, satışlardaki yavaşlamaya rağmen yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 13 yükseldi.
Musk’ın servetini artıran bir diğer unsur ise yapay zeka girişimi xAI oldu. Medyada yer alan haberlere göre xAI, 230 milyar dolar değerleme üzerinden 15 milyar dolarlık yeni yatırım almak için ileri düzey görüşmeler yürütüyor.