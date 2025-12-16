Türkiye
Orban: Kiev’e sağlanan askeri yardımın bedelini torunlarımız ödeyecek
Orban: Kiev’e sağlanan askeri yardımın bedelini torunlarımız ödeyecek
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna’ya askeri yardım desteğini ortak borçlanma yoluyla finanse etme planına sert tepki göstererek, bu yükün gelecek nesillerin omuzlarına bindirileceğini belirtti.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Komisyonu’nun dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna’ya destek için kullanılması ve Kiev’e yönelik askeri harcamaların ortak borçlanma yoluyla üye ülkelere zorla yüklenmesi yönündeki planına karşı sert çıktı. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Orban, bu kararın tüm Avrupa vatandaşları için uzun vadeli ekonomik bir fatura yaratacağını söyledi.
Orban, “Kim istemese de bu yükümlülük onlara dayatılacak ve borcun faizini onlarca yıl ödeyeceğiz. Bu, Rusya-Ukrayna çatışmasının hızlıca sonlandırılması şansının bütünüyle kaybedilmesi demek. Gidişat tırmanma yönünde. Şunu net söyleyebilirim: Bu çatışmanın bedelini torunlarımız bile taşımak zorunda kalacak” ifadelerini kullandı.
Macar lider ayrıca Budapeşte’nin AB içindeki baskılara karşı direnmek zorunda kalacağını vurguladı.
Orban daha önceki açıklamalarında, AB’nin savaş süresince Ukrayna’ya 100 milyar eurodan fazla harcadığını anımsatarak, bazı AB ülkelerinde ekonomik çöküşü önlemek için şimdi Rusya’nın dondurulan varlıklarına el konulmak istendiğini ifade etmişti.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto da konuyla ilgili bir televizyon programındaki açıklamasında, Budapeşte’nin Ukrayna için bir kuruş dahi harcamaya hazır olmadığını belirterek, Rus varlıklarının zorla alınmasına açıkça karşı çıktıklarını dile getirmişti.

Batı'nın Rus varlıklarına yönelik tutumu ve Moskova'nın tepkisi

Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat başladıktan sonra AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın döviz rezervlerinin neredeyse yarısını oluşturan yaklaşık 300 milyar euro'luk kısmını dondurmuştu. Bunun 200 milyardan fazlası Avrupa Birliği’nde bulunurken, genel olarak dünyanın en büyük takas ve saklama sistemlerinden biri olan Belçika merkezli Euroclear hesaplarında tutuluyor.
Moskova, Avrupa’da Rus varlıklarının dondurulmasını 'hırsızlık' olarak nitelendirmiş ve AB’nin yalnızca özel kişilerin değil, devletin de varlıklarını hedef aldığını vurgulamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’nın dondurulmuş Rus varlıklarına el koyması durumunda Rusya’nın da Batı’nın ülkedeki fonlarını iade etmeyerek misillemede bulunabileceğini söylemişti.
Kiev'i gerektiği kadar destekleme sözü veren AB, mevcut tüm kaynaklarını tüketmiş durumda. AB ülkeleri kendi bütçelerinden fon ayırmaya yanaşmıyor. Avrupa Komisyonu şu anda Rus varlıklarının kullanımı için Belçika'nın onayını talep ediyor.
Söz konusu miktar, ‘tazminat kredisi’ şeklinde 185 ila 210 milyar euro arasında değişiyor. Kiev’in, çatışma sona erdikten sonra, Moskova “maddi zararları öderse” bu parayı geri ödeyeceği iddia ediliyor.
