SVR: İngiltere, ABD'yi Rusya'dan uzaklaştırmak için AB'nin Rus varlıklarını çalma kararını destekliyor

ABD'nin Rusya'yla anlaşma yapmasını önlemek isteyen İngiltere'nin bu amaçla AB'nin Rus varlıklarına el koyma kararını destekliyor. 16.12.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), İngiltere yönetiminin AB'nin Euroclear'daki Rus varlıklarını çalma kararını desteklediğini ve böylece ABD'yi Rusya'yla anlaşma yapmaktan caydırmayı umduğunu belirtti.SVR'den yapılan açıklamada, "AB ile temas halindeki İngiltere'nin üst yönetimi, Belçika'daki Euroclear'da bulunan dondurulmuş Rus varlıklarını çalmaya yönelik Brüksel'in kararını umutsuzca zorluyor. Londra, Ukrayna'ya savaşı sürdürmesi için fon sağlamanın yanı sıra başka bir önemli amaç da güdüyor. İngilizler, bu paranın Washington'a ulaşmaması durumunda Beyaz Saray'ın Moskova ile yapılan 'zararlı anlaşmayı' uygulamaktan vazgeçeceğini umuyor" dendi.İngiltere'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın 'mali kazanç sağlayacak' bir uzlaşma aradığı konusunda Brüksel'e yanlış bilgiler aktardığını kaydeden SVR, "Londra, AB'nin İşleyişi Hakkında Antlaşma'daki boşluklardan yararlanarak ve olağanüstü koşulları gerekçe göstererek Rus fonlarının çalınmasını haklı göstermesi Avrupa Komisyonu'na çağrıda bulunuyor" ifadelerini kullandı.SVR, Londra'nın bu yaklaşımını desteklemeyen AB ülkelerinin görüşlerinin göz ardı edileceğinin de altını çizdi.

