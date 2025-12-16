https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/kuresel-piyasa-bu-duyuruya-kilitlendi-japonya-merkez-bankasi-faiz-kararini-ne-zaman-aciklayacak-1101838854.html

Küresel piyasa bu duyuruya kilitlendi: Japonya Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak?

Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) yaklaşan faiz kararı, küresel yatırımcıların ve piyasa analistlerinin bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Uzun yıllar... 16.12.2025, Sputnik Türkiye

Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) bir sonraki Politika Kurulu Toplantısı ve faiz kararını açıklaması beklenen tarih:BOJ Başkanı Kazuo Ueda'nın toplantı sonrası yapacağı açıklamalar ve bankanın geleceğe yönelik para politikası duruşu (şahin veya güvercin sinyaller), piyasalar tarafından büyük bir dikkatle takip edilecek.🌍 Bu karar küresel piyasa i̇çin neden önemli?Japonya, dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi olmasının ötesinde, uyguladığı yıllarca süren negatif ve sıfıra yakın faiz oranları nedeniyle küresel finansal sistemin önemli bir oyuncusu haline gelmiştir. Bu durumun yarattığı etkiler, BOJ'un faiz artırma kararıyla tersine dönebilir:1. "Carry Trade" stratejisinin bozulması2. Küresel Tahvil Piyasaları Üzerindeki Baskı

