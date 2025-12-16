Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/kuresel-piyasa-bu-duyuruya-kilitlendi-japonya-merkez-bankasi-faiz-kararini-ne-zaman-aciklayacak-1101838854.html
Küresel piyasa bu duyuruya kilitlendi: Japonya Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak?
Küresel piyasa bu duyuruya kilitlendi: Japonya Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak?
Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) yaklaşan faiz kararı, küresel yatırımcıların ve piyasa analistlerinin bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Uzun yıllar... 16.12.2025, Sputnik Türkiye
Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) bir sonraki Politika Kurulu Toplantısı ve faiz kararını açıklaması beklenen tarih:

BOJ Başkanı Kazuo Ueda'nın toplantı sonrası yapacağı açıklamalar ve bankanın geleceğe yönelik para politikası duruşu (şahin veya güvercin sinyaller), piyasalar tarafından büyük bir dikkatle takip edilecek.

🌍 Bu karar küresel piyasa i̇çin neden önemli?

Japonya, dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi olmasının ötesinde, uyguladığı yıllarca süren negatif ve sıfıra yakın faiz oranları nedeniyle küresel finansal sistemin önemli bir oyuncusu haline gelmiştir. Bu durumun yarattığı etkiler, BOJ'un faiz artırma kararıyla tersine dönebilir:

1. "Carry Trade" stratejisinin bozulması

2. Küresel Tahvil Piyasaları Üzerindeki Baskı
Abone ol
Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) yaklaşan faiz kararı, küresel yatırımcıların ve piyasa analistlerinin bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Uzun yıllar süren ultra gevşek para politikasından çıkış sinyalleri veren BOJ'un atacağı adımlar, sadece Japonya'yı değil, dünya ekonomisinin genel dengelerini de derinden etkileme potansiyeli taşıyor.
Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) bir sonraki Politika Kurulu Toplantısı ve faiz kararını açıklaması beklenen tarih:
Tarih: 19 Aralık 2025 Cuma (Bazı kaynaklar toplantının 18-19 Aralık tarihlerinde yapılacağını belirtmektedir.)
Mevcut Faiz Oranı: yüzde 0.50 (Ekim 2025 toplantısında değiştirilmemişti.)
Piyasa Beklentisi: Çoğu analist, yüzde 0.75'e yükseltilerek 25 baz puanlık bir faiz artırımı beklemektedir. Bu, yaklaşık otuz yıl sonra faiz oranlarının en yüksek seviyesine ulaşması anlamına gelebilir.
BOJ Başkanı Kazuo Ueda'nın toplantı sonrası yapacağı açıklamalar ve bankanın geleceğe yönelik para politikası duruşu (şahin veya güvercin sinyaller), piyasalar tarafından büyük bir dikkatle takip edilecek.

🌍 Bu karar küresel piyasa i̇çin neden önemli?

Japonya, dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi olmasının ötesinde, uyguladığı yıllarca süren negatif ve sıfıra yakın faiz oranları nedeniyle küresel finansal sistemin önemli bir oyuncusu haline gelmiştir. Bu durumun yarattığı etkiler, BOJ'un faiz artırma kararıyla tersine dönebilir:

1. "Carry Trade" stratejisinin bozulması

Nedir? Yatırımcılar, Japonya'dan çok düşük faizle (neredeyse bedavaya) Yen borçlanıp, bu parayı ABD, Avrupa veya gelişmekte olan ülkeler gibi daha yüksek faiz veren varlıklara (tahvil, hisse senedi vb.) yatırıyordu. Bu stratejiye "Carry Trade" denir.
Etkisi: Japonya'da faizlerin artması, Yen borçlanmanın maliyetini yükseltir ve Carry Trade stratejisinin cazibesini azaltır. Bu, yatırımcıların pozisyonlarını kapatarak Yen'i geri çekmeye başlaması anlamına gelebilir.
Küresel Sonuç: Gelişmekte olan piyasalardan, ABD ve Avrupa tahvillerinden fon çıkışı yaşanabilir. Bu durum, küresel tahvil getirilerinin yükselmesine (tahvil fiyatlarının düşmesine) ve riskli varlıklarda (kripto paralar dahil) satış baskısına yol açabilir.

2. Küresel Tahvil Piyasaları Üzerindeki Baskı

Japonya'nın faiz artırması ve Japon yatırımcıların ülkelerine geri dönmesi, küresel tahvil piyasasında talebi azaltabilir. Bu da başta ABD ve Avrupa olmak üzere, dünya genelinde borçlanma maliyetlerini artırıcı etki yapabilir.
EKONOMİ
Benzine büyük indirim geldi: Akaryakıtta tabelalar gece yarısı değişti
09:27
