https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/benzine-buyuk-indirim-geldi-akaryakitta-tabelalar-gece-yarisi-degisti-1101835211.html
Benzine büyük indirim geldi: Akaryakıtta tabelalar gece yarısı değişti
Benzine büyük indirim geldi: Akaryakıtta tabelalar gece yarısı değişti
Sputnik Türkiye
Küresel petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından benzine büyük indirim geldi. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı 2 TL düştü... 16.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-16T09:27+0300
2025-12-16T09:27+0300
2025-12-16T09:27+0300
ekonomi̇
benzin
benzin fiyatları
motorin
akaryakıt
akaryakıt fiyatları
akaryakıt indirimi
i̇stanbul
ankara
i̇zmir
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/19/1097306813_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d6b78b862323bcd6f23744422534e2ba.jpg
Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarında yaşanan gerileme, yurt içi akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Daha önce motorine yapılan 2 TL’lik indirimin ardından bu kez benzin fiyatlarında da 2 TL’lik düşüş gerçekleşti. İndirim, gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.İstanbul’da güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul’da Avrupa ve Anadolu Yakası arasında fiyat farkı dikkat çekiyor. 16 Aralık 2025 Salı günü itibarıyla güncel rakamlar şöyle:Avrupa YakasıAnadolu YakasıAnkaraBaşkentte akaryakıt fiyatları, İstanbul’a kıyasla daha yüksek seviyelerde seyrediyor:İzmir
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/benzin-fiyatlarina-indirim-geldi-akaryakit-fiyatlari-ne-kadar-1101830315.html
i̇stanbul
ankara
i̇zmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/19/1097306813_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_55e0995b4af829932db2535b25a7bf39.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
benzin indirim, benzine indirim geldi mi, 16 aralık akaryakıt fiyatları, motorin, motorin fiyatları
benzin indirim, benzine indirim geldi mi, 16 aralık akaryakıt fiyatları, motorin, motorin fiyatları
Benzine büyük indirim geldi: Akaryakıtta tabelalar gece yarısı değişti
Küresel petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından benzine büyük indirim geldi. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı 2 TL düştü. Daha önce motorine gelen indirimin ardından akaryakıt fiyatları yeniden gündemde. İşte 16 Aralık 2025 Salı günü İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları…
Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarında yaşanan gerileme, yurt içi akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Daha önce motorine yapılan 2 TL’lik indirimin ardından bu kez benzin fiyatlarında da 2 TL’lik düşüş gerçekleşti. İndirim, gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.
İstanbul’da güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul’da Avrupa ve Anadolu Yakası arasında fiyat farkı dikkat çekiyor. 16 Aralık 2025 Salı günü itibarıyla güncel rakamlar şöyle:
Başkentte akaryakıt fiyatları, İstanbul’a kıyasla daha yüksek seviyelerde seyrediyor: