https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/benzine-buyuk-indirim-geldi-akaryakitta-tabelalar-gece-yarisi-degisti-1101835211.html

Benzine büyük indirim geldi: Akaryakıtta tabelalar gece yarısı değişti

Benzine büyük indirim geldi: Akaryakıtta tabelalar gece yarısı değişti

Sputnik Türkiye

Küresel petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından benzine büyük indirim geldi. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı 2 TL düştü... 16.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-16T09:27+0300

2025-12-16T09:27+0300

2025-12-16T09:27+0300

ekonomi̇

benzin

benzin fiyatları

motorin

akaryakıt

akaryakıt fiyatları

akaryakıt indirimi

i̇stanbul

ankara

i̇zmir

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/19/1097306813_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d6b78b862323bcd6f23744422534e2ba.jpg

Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarında yaşanan gerileme, yurt içi akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Daha önce motorine yapılan 2 TL’lik indirimin ardından bu kez benzin fiyatlarında da 2 TL’lik düşüş gerçekleşti. İndirim, gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.İstanbul’da güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul’da Avrupa ve Anadolu Yakası arasında fiyat farkı dikkat çekiyor. 16 Aralık 2025 Salı günü itibarıyla güncel rakamlar şöyle:Avrupa YakasıAnadolu YakasıAnkaraBaşkentte akaryakıt fiyatları, İstanbul’a kıyasla daha yüksek seviyelerde seyrediyor:İzmir

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/benzin-fiyatlarina-indirim-geldi-akaryakit-fiyatlari-ne-kadar-1101830315.html

i̇stanbul

ankara

i̇zmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

benzin indirim, benzine indirim geldi mi, 16 aralık akaryakıt fiyatları, motorin, motorin fiyatları