Benzine büyük indirim geldi: Akaryakıtta tabelalar gece yarısı değişti
16.12.2025
İstanbul'da güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul'da Avrupa ve Anadolu Yakası arasında fiyat farkı dikkat çekiyor. 16 Aralık 2025 Salı günü itibarıyla güncel rakamlar şöyle:Avrupa YakasıAnadolu YakasıAnkaraBaşkentte akaryakıt fiyatları, İstanbul'a kıyasla daha yüksek seviyelerde seyrediyor:İzmir
Benzine büyük indirim geldi: Akaryakıtta tabelalar gece yarısı değişti

09:27 16.12.2025
Benzin ve motorinde yeni fiyatlar: 25 Haziran güncel akaryakıt listesi
Küresel petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından benzine büyük indirim geldi. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı 2 TL düştü. Daha önce motorine gelen indirimin ardından akaryakıt fiyatları yeniden gündemde. İşte 16 Aralık 2025 Salı günü İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları…
Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarında yaşanan gerileme, yurt içi akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Daha önce motorine yapılan 2 TL’lik indirimin ardından bu kez benzin fiyatlarında da 2 TL’lik düşüş gerçekleşti. İndirim, gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.

İstanbul’da güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul’da Avrupa ve Anadolu Yakası arasında fiyat farkı dikkat çekiyor. 16 Aralık 2025 Salı günü itibarıyla güncel rakamlar şöyle:

Avrupa Yakası

Benzin: 52,55 TL
Motorin: 53,15 TL
LPG: 28,51 TL

Anadolu Yakası

Benzin: 52,38 TL
Motorin: 52,98 TL
LPG: 27,88 TL

Ankara

Başkentte akaryakıt fiyatları, İstanbul’a kıyasla daha yüksek seviyelerde seyrediyor:
Benzin: 53,40 TL
Motorin: 54,17 TL
LPG: 28,40 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 53,74 TL
Motorin fiyatı: 54.49 TL
LPG fiyatı: 28.33 TL
