https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/evrenin-derinliklerinden-geldi-3iatlas-dunyaya-en-yakin-noktadan-gecis-yapacak-1101839189.html
Evrenin derinliklerinden geldi: 3I/ATLAS, Dünya’ya en yakın noktadan geçiş yapacak
Evrenin derinliklerinden geldi: 3I/ATLAS, Dünya’ya en yakın noktadan geçiş yapacak
Sputnik Türkiye
NASA tarafından keşfedilen yıldızlararası kuyruklu yıldız 3I/ATLAS, 19 Aralık’ta Dünya’ya en yakın geçişini yapacak. Uzmanlara göre gök cismi tehlike oluşturmuyor.
2025-12-16T11:15+0300
2025-12-16T11:15+0300
2025-12-16T11:15+0300
yaşam
güneş
dünya
avrupa uzay ajansı (esa)
yıldızlararası
hubble uzay teleskobu
bilim
teknoloji
3i/atlas
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/09/1101648245_0:261:2710:1785_1920x0_80_0_0_332f1980b1481009e0b31f691aaec768.jpg
Güneş Sistemi dışından gelen nadir gök cisimlerinden biri olan yıldızlararası kuyruklu yıldız 3I/ATLAS, 19 Aralık'ta Dünya'ya en yakın konumuna ulaşacak. Bilim insanları, bu geçişin Dünya ve diğer gezegenler için herhangi bir risk oluşturmadığını vurguladı.Uzmanlar: Herhangi bir tehlike oluşturmuyorAvrupa Uzay Ajansı'na (ESA) göre 3I/ATLAS, Dünya'ya en yakın geçişinde yaklaşık 1.8 astronomik birim mesafede olacak. Bu uzaklık, yaklaşık 270 milyon kilometreye karşılık geliyor ve Dünya ile Güneş arasındaki ortalama mesafenin neredeyse iki katı anlamına geliyor. Uzmanlar, gök cisminin bu nedenle herhangi bir tehlike oluşturmadığını söyledi.Peki 19 Aralık'ta ne olacak?Uzmanlara göre 3I/ATLAS her ne kadar güvenli bir mesafeden geçecek olsa da, bu yakınlaşmanın büyük önem taşıdığını vurguladı. Araştırmacılar, kuyruklu yıldız Güneş'e yakınlaştıkça buzlu çekirdeğinden salınan gaz ve tozların incelenmesi, diğer yıldız sistemlerinde gezegen ve kuyruklu yıldızların nasıl oluştuğuna dair nadir veriler sunacağına inanıyor.Son aylarda birçok uzay ajansı ve gözlemevi bu nadir ziyaretçiye odaklandı. Hubble Uzay Teleskobu ve JUICE Jüpiter uzay aracı tarafından elde edilen yeni görüntüler, 3I/ATLAS'ın Güneş Sistemi içindeki hızlı yolculuğunu gösterdi.Öte yandan, kuyruklu yıldızın Dünya’ya en yakın geçişi çevrim içi olarak da takip edilebilecek. Virtual Telescope Project tarafından düzenlenecek olan canlı yayının, hava koşulları uygun olduğu takdirde 18 Aralık’ı 19 Aralık’a bağlayan gece yapılması planlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/3iatlasin-yeni-goruntusu-yakalandi-1101648198.html
güneş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/09/1101648245_0:7:2710:2040_1920x0_80_0_0_bf9350bbb3c0ec295ea84dc99f9573ad.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yıldızlararası kuyruklu yıldız, 3i atlas, interstellar comet, güneş sistemi, dünya’ya yaklaşan kuyruklu yıldız, nasa atlas teleskopları, esa açıklaması, oumuamua, borisov kuyruklu yıldız, uzay haberleri, astronomi, kuyruklu yıldız geçişi, uzay araştırmaları, yıldızlararası cisim, dünya için tehlike var mı
yıldızlararası kuyruklu yıldız, 3i atlas, interstellar comet, güneş sistemi, dünya’ya yaklaşan kuyruklu yıldız, nasa atlas teleskopları, esa açıklaması, oumuamua, borisov kuyruklu yıldız, uzay haberleri, astronomi, kuyruklu yıldız geçişi, uzay araştırmaları, yıldızlararası cisim, dünya için tehlike var mı
Evrenin derinliklerinden geldi: 3I/ATLAS, Dünya’ya en yakın noktadan geçiş yapacak
Güneş Sistemi dışından gelen nadir ziyaretçilerden biri olan 3I/ATLAS, 19 Aralık’ta Dünya’ya en yakın konumuna ulaşacak. Bilim insanları için büyük önem taşıyan geçişin herhangi bir tehlike oluşturmadığı açıklandı.
Güneş Sistemi dışından gelen nadir gök cisimlerinden biri olan yıldızlararası kuyruklu yıldız 3I/ATLAS, 19 Aralık'ta Dünya'ya en yakın konumuna ulaşacak. Bilim insanları, bu geçişin Dünya ve diğer gezegenler için herhangi bir risk oluşturmadığını vurguladı.
3I/ATLAS, 1 Temmuz’da NASA tarafından finanse edilen ATLAS teleskopları tarafından Şili’de keşfedildi. Bu cisim, 2017’de gözlemlenen 1I/‘Oumuamua ve 2019’daki 2I/Borisovdan sonra Güneş Sistemi’nden geçtiği doğrulanan üçüncü yıldızlararası nesne olarak kayıtlara geçti. Yapılan yörünge hesaplamaları, kuyruklu yıldızın Güneş Sistemi dışından geldiğini ve geçişin ardından tekrar yıldızlararası uzaya döneceğini gösterdi.
Uzmanlar: Herhangi bir tehlike oluşturmuyor
Avrupa Uzay Ajansı'na (ESA) göre 3I/ATLAS, Dünya'ya en yakın geçişinde yaklaşık 1.8 astronomik birim mesafede olacak. Bu uzaklık, yaklaşık 270 milyon kilometreye karşılık geliyor ve Dünya ile Güneş arasındaki ortalama mesafenin neredeyse iki katı anlamına geliyor. Uzmanlar, gök cisminin bu nedenle herhangi bir tehlike oluşturmadığını söyledi.
Peki 19 Aralık'ta ne olacak?
Uzmanlara göre 3I/ATLAS her ne kadar güvenli bir mesafeden geçecek olsa da, bu yakınlaşmanın büyük önem taşıdığını vurguladı. Araştırmacılar, kuyruklu yıldız Güneş'e yakınlaştıkça buzlu çekirdeğinden salınan gaz ve tozların incelenmesi, diğer yıldız sistemlerinde gezegen ve kuyruklu yıldızların nasıl oluştuğuna dair nadir veriler sunacağına inanıyor.
Son aylarda birçok uzay ajansı ve gözlemevi bu nadir ziyaretçiye odaklandı. Hubble Uzay Teleskobu ve JUICE Jüpiter uzay aracı tarafından elde edilen yeni görüntüler, 3I/ATLAS'ın Güneş Sistemi içindeki hızlı yolculuğunu gösterdi.
Öte yandan, kuyruklu yıldızın Dünya’ya en yakın geçişi çevrim içi olarak da takip edilebilecek. Virtual Telescope Project tarafından düzenlenecek olan canlı yayının, hava koşulları uygun olduğu takdirde 18 Aralık’ı 19 Aralık’a bağlayan gece yapılması planlanıyor.