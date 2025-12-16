https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/evrenin-derinliklerinden-geldi-3iatlas-dunyaya-en-yakin-noktadan-gecis-yapacak-1101839189.html

Evrenin derinliklerinden geldi: 3I/ATLAS, Dünya’ya en yakın noktadan geçiş yapacak

Evrenin derinliklerinden geldi: 3I/ATLAS, Dünya’ya en yakın noktadan geçiş yapacak

Sputnik Türkiye

NASA tarafından keşfedilen yıldızlararası kuyruklu yıldız 3I/ATLAS, 19 Aralık’ta Dünya’ya en yakın geçişini yapacak. Uzmanlara göre gök cismi tehlike oluşturmuyor.

2025-12-16T11:15+0300

2025-12-16T11:15+0300

2025-12-16T11:15+0300

yaşam

güneş

dünya

avrupa uzay ajansı (esa)

yıldızlararası

hubble uzay teleskobu

bilim

teknoloji

3i/atlas

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/09/1101648245_0:261:2710:1785_1920x0_80_0_0_332f1980b1481009e0b31f691aaec768.jpg

Güneş Sistemi dışından gelen nadir gök cisimlerinden biri olan yıldızlararası kuyruklu yıldız 3I/ATLAS, 19 Aralık'ta Dünya'ya en yakın konumuna ulaşacak. Bilim insanları, bu geçişin Dünya ve diğer gezegenler için herhangi bir risk oluşturmadığını vurguladı.Uzmanlar: Herhangi bir tehlike oluşturmuyorAvrupa Uzay Ajansı'na (ESA) göre 3I/ATLAS, Dünya'ya en yakın geçişinde yaklaşık 1.8 astronomik birim mesafede olacak. Bu uzaklık, yaklaşık 270 milyon kilometreye karşılık geliyor ve Dünya ile Güneş arasındaki ortalama mesafenin neredeyse iki katı anlamına geliyor. Uzmanlar, gök cisminin bu nedenle herhangi bir tehlike oluşturmadığını söyledi.Peki 19 Aralık'ta ne olacak?Uzmanlara göre 3I/ATLAS her ne kadar güvenli bir mesafeden geçecek olsa da, bu yakınlaşmanın büyük önem taşıdığını vurguladı. Araştırmacılar, kuyruklu yıldız Güneş'e yakınlaştıkça buzlu çekirdeğinden salınan gaz ve tozların incelenmesi, diğer yıldız sistemlerinde gezegen ve kuyruklu yıldızların nasıl oluştuğuna dair nadir veriler sunacağına inanıyor.Son aylarda birçok uzay ajansı ve gözlemevi bu nadir ziyaretçiye odaklandı. Hubble Uzay Teleskobu ve JUICE Jüpiter uzay aracı tarafından elde edilen yeni görüntüler, 3I/ATLAS'ın Güneş Sistemi içindeki hızlı yolculuğunu gösterdi.Öte yandan, kuyruklu yıldızın Dünya’ya en yakın geçişi çevrim içi olarak da takip edilebilecek. Virtual Telescope Project tarafından düzenlenecek olan canlı yayının, hava koşulları uygun olduğu takdirde 18 Aralık’ı 19 Aralık’a bağlayan gece yapılması planlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/3iatlasin-yeni-goruntusu-yakalandi-1101648198.html

güneş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yıldızlararası kuyruklu yıldız, 3i atlas, interstellar comet, güneş sistemi, dünya’ya yaklaşan kuyruklu yıldız, nasa atlas teleskopları, esa açıklaması, oumuamua, borisov kuyruklu yıldız, uzay haberleri, astronomi, kuyruklu yıldız geçişi, uzay araştırmaları, yıldızlararası cisim, dünya için tehlike var mı