https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/3iatlasin-yeni-goruntusu-yakalandi-1101648198.html

3I/ATLAS'ın yeni görüntüsü yakalandı

3I/ATLAS'ın yeni görüntüsü yakalandı

Sputnik Türkiye

Hubble Uzay Teleskobu ve Jüpiter Buzlu Uyduları Araştırmacısı, bu ayın sonlarında Dünya'ya en yakın konumuna yaklaşan bir yıldızlararası kuyruklu yıldızın yeni... 09.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-09T11:33+0300

2025-12-09T11:33+0300

2025-12-09T11:33+0300

yaşam

avrupa uzay ajansı (esa)

hubble uzay teleskobu

esa

3i/atlas

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/09/1101648245_0:261:2710:1785_1920x0_80_0_0_332f1980b1481009e0b31f691aaec768.jpg

3I/ATLAS adı verilen kuyrukluyıldız, Güneş Sistemi dışından gelmesine rağmen Güneş Sistemi içinde hareket ederken keşfedilmiş ve gök bilimcilerin dikkatini çekmişti. Yıldızlararası 3I/ATLAS kuyruklu yıldızının Dünya’ya veya Güneş Sistemi’ndeki diğer gezegenlere tehlike riski nedeniyle uzun zamandır gündem oldu.En yakın görüntüsü yakalanmıştıHubble Uzay Teleskobu, 21 Temmuz’da Dünya’dan 444 milyon kilometre uzaktayken kuyrukluyıldızın görüntüsünü yakalamıştı. Daha sonra kuyruklu yıldızın Ekim ayında 'en yakın' görüntüsü elde edildi. Gökbilimciler, 3I/ATLAS'ı Hubble ile birlikte 30 Kasım'da, Dünya'dan 286 milyon kilometre uzaklıktayken tekrar tespit ettiler ve teleskobun Geniş Alan Kamera 3 cihazını kullanarak daha da net bir görüntü yakaladı.Bu arada Avrupa Uzay Ajansı'nın Jüpiter Buzlu Uyduları Araştırmacısı veya Juice adlı misyonunun Jüpiter ve buzlu uydularını incelemek üzere yola çıktığı sırada 3I/ATLAS'ı kuyruklu yıldızdan yaklaşık 66 milyon kilometre uzaklıktan gözlemleme şansını elde etti. ESA tarafından 4 Aralık'ta yapılan açıklama Juice'un çektiği görüntü, kuyruklu yıldızın etrafında ilginç bir aktivite olduğunu gösterdi.Juice, kuyruklu yıldızı görüntülemek için beş bilimsel cihazının yanı sıra yerleşik Navigasyon Kamerası (NavCam) kullandı.İki kuyruğu ve gaz halesi varYeni yayınlanan görüntüde, kuyruklu yıldızı çevreleyen bir koma veya parlayan bir gaz halesi ve iki kuyruk görülüyor: elektrik yüklü gazdan oluşan bir plazma kuyruğu ve salınan katı parçacıklardan oluşan hafif bir toz kuyruğu.Kuyrukluyıldız 3I/ATLAS, 19 Aralık'ta Dünya'ya 270 milyon kilometre yaklaşacak, ancak Güneş'in diğer tarafında olacak ve Dünya için herhangi bir risk oluşturmayacak.Yeni veriler Şubat'taJuice'un 18-20 Şubat tarihleri ​​arasında beklenen kuyruklu yıldızın geçişinden elde edeceği diğer verilerin, uzay aracının yüksek çözünürlüklü optik kamerasından gelen görüntülerin yanı sıra, yıldızlararası cismin nereden kaynaklandığına dair daha fazla ipucu sağlayabilecek kompozisyon ve parçacık verilerini içermesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/radyo-sinyali-gelen-3iatlas-icin-yeni-gelisme-bir-kuyruklu-yildiz-olmadigini-kanitliyor-1100999193.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa uzay ajansı (esa), hubble uzay teleskobu, esa, 3i/atlas