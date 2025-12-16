'Dünyanın en iyi 100 çorbası' listesine Türkiye'den 4 çorba girdi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/dunyanin-en-iyi-100-corbasi-listesine-turkiyeden-4-corba-girdi-1101833000.html
Dünya genelinde gastronomi listeleriyle tanınan TasteAtlas, “Dünyanın En İyi 100 Çorbası” sıralamasını güncelledi. Listede üst sıralara yükselen lezzetlerden... 16.12.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/1a/1071604376_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4e96ed8b1d7ec05cd5548d7925ae6a4b.jpg
TasteAtlas Awards 2025/2026 listesinde dünyanın en lezzetli çorbaları açıklandı. Gaziantep mutfağının simge lezzetlerinden biri olan ve UNESCO tarafından koruma altına alınan beyran, listede 2’nci sırada yer aldı. Listeye giren bir diğer çorba ise 'mercimek çorbası' oldu. Listede 5 üzerinden puanlama sisteminde 4.5 puanla ikinci sıraya yerleşen Beyran Çorbası, Gaziantep yöresine ait bir çorba. Pirinç, sarımsak, tereyağı, yağ, su, tuz, biber sosu, karabiber ve pul biber ile kuzu etiyle hazırlanan, genellikle sabahın erken saatlerinde tüketilen beyran; özellikle kış aylarında artan soğuk havalarla birlikte sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Kolajen deposuUzmanlar, beyranın içeriği sayesinde grip ve soğuk algınlığına karşı destekleyici etkisi olduğuna dikkat çekiyor. Beyran çorbasının bir diğer özelliği ise kolajen deposu olması. Gaziantep’te ustalıkla hazırlanan ve uzun sürede pişirilen bu geleneksel çorba, hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekmeye devam ederken, uluslararası listelerde elde ettiği başarıyla Türk mutfağının dünyadaki bilinirliğine de katkı sağlıyor.Türkiye'den listeye giren diğer çorbalarMercimek çorbası ise TasteAtlas listesinde dünyanın en iyi çorbaları arasında 10. sırada yer aldı. Kış aylarında tavuk suyu ve limonla tüketilen mercimek çorbası, tam bir şifa deposu. Bir diğer kolajen deposu olarak bilinen Kelle Paça çorbası ise 63. sırada ve domates çorbası 55. sırada yer aldı.
TasteAtlas Awards 2025/2026 listesinde dünyanın en lezzetli çorbaları açıklandı. Gaziantep mutfağının simge lezzetlerinden biri olan ve UNESCO tarafından koruma altına alınan beyran, listede 2’nci sırada yer aldı. Listeye giren bir diğer çorba ise 'mercimek çorbası' oldu.
Listede 5 üzerinden puanlama sisteminde 4.5 puanla ikinci sıraya yerleşen Beyran Çorbası, Gaziantep yöresine ait bir çorba.
Pirinç, sarımsak, tereyağı, yağ, su, tuz, biber sosu, karabiber ve pul biber ile kuzu etiyle hazırlanan, genellikle sabahın erken saatlerinde tüketilen beyran; özellikle kış aylarında artan soğuk havalarla birlikte sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
Uzmanlar, beyranın içeriği sayesinde grip ve soğuk algınlığına karşı destekleyici etkisi olduğuna dikkat çekiyor. Beyran çorbasının bir diğer özelliği ise kolajen deposu olması.
Gaziantep’te ustalıkla hazırlanan ve uzun sürede pişirilen bu geleneksel çorba, hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekmeye devam ederken, uluslararası listelerde elde ettiği başarıyla Türk mutfağının dünyadaki bilinirliğine de katkı sağlıyor.
Türkiye'den listeye giren diğer çorbalar
Mercimek çorbası ise TasteAtlas listesinde dünyanın en iyi çorbaları arasında 10. sırada yer aldı. Kış aylarında tavuk suyu ve limonla tüketilen mercimek çorbası, tam bir şifa deposu.
Bir diğer kolajen deposu olarak bilinen Kelle Paça çorbası ise 63. sırada ve domates çorbası 55. sırada yer aldı.