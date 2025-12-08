https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/bakan-yerlikaya-duyurdu-ulkesine-donen-suriyeli-sayisi-belli-oldu-1101634548.html

Bakan Yerlikaya duyurdu: Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'deki Suriyelilerin gönüllü geri dönüşlerine ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakan Yerlikaya, 8 Aralık 2024'ten bugüne... 08.12.2025

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Türkiye'deki güncel Suriyeli sayısını paylaştı.Bakan Yerlikaya, 8 Aralık 2024’ten bugüne kadar 578 bin Suriyelinin ülkelerine döndüğünü açıkladı.Yerlikaya ayrıca 2016–2025 yılları arasında yapılan gönüllü geri dönüşlerin toplamda 1 milyon 318 bine ulaştığını belirtti.Bakan, geri dönüşlerin uluslararası standartlara uygun biçimde ve tamamen gönüllülük esasına göre sürdüğünü vurguladı.

