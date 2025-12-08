Bakan Yerlikaya duyurdu: Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/bakan-yerlikaya-duyurdu-ulkesine-donen-suriyeli-sayisi-belli-oldu-1101634548.html
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Türkiye'deki güncel Suriyeli sayısını paylaştı.Bakan Yerlikaya, 8 Aralık 2024’ten bugüne kadar 578 bin Suriyelinin ülkelerine döndüğünü açıkladı.Yerlikaya ayrıca 2016–2025 yılları arasında yapılan gönüllü geri dönüşlerin toplamda 1 milyon 318 bine ulaştığını belirtti.Bakan, geri dönüşlerin uluslararası standartlara uygun biçimde ve tamamen gönüllülük esasına göre sürdüğünü vurguladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Türkiye'deki güncel Suriyeli sayısını paylaştı.
Bakan Yerlikaya, 8 Aralık 2024’ten bugüne kadar 578 bin Suriyelinin ülkelerine döndüğünü açıkladı.
Yerlikaya ayrıca 2016–2025 yılları arasında yapılan gönüllü geri dönüşlerin toplamda 1 milyon 318 bine ulaştığını belirtti.
Bakan, geri dönüşlerin uluslararası standartlara uygun biçimde ve tamamen gönüllülük esasına göre sürdüğünü vurguladı.