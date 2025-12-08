Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/bakan-yerlikaya-duyurdu-ulkesine-donen-suriyeli-sayisi-belli-oldu-1101634548.html
Bakan Yerlikaya duyurdu: Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu
Bakan Yerlikaya duyurdu: Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'deki Suriyelilerin gönüllü geri dönüşlerine ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakan Yerlikaya, 8 Aralık 2024'ten bugüne... 08.12.2025
2025-12-08T20:08+0300
2025-12-08T20:08+0300
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Türkiye'deki güncel Suriyeli sayısını paylaştı.Bakan Yerlikaya, 8 Aralık 2024’ten bugüne kadar 578 bin Suriyelinin ülkelerine döndüğünü açıkladı.Yerlikaya ayrıca 2016–2025 yılları arasında yapılan gönüllü geri dönüşlerin toplamda 1 milyon 318 bine ulaştığını belirtti.Bakan, geri dönüşlerin uluslararası standartlara uygun biçimde ve tamamen gönüllülük esasına göre sürdüğünü vurguladı.
Bakan Yerlikaya duyurdu: Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu

20:08 08.12.2025
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye’deki Suriyelilerin gönüllü geri dönüşlerine ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakan Yerlikaya, 8 Aralık 2024’ten bugüne kadar 578 bin Suriyelinin ülkelerine döndüğünü açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Türkiye'deki güncel Suriyeli sayısını paylaştı.
Bakan Yerlikaya, 8 Aralık 2024’ten bugüne kadar 578 bin Suriyelinin ülkelerine döndüğünü açıkladı.
Yerlikaya ayrıca 2016–2025 yılları arasında yapılan gönüllü geri dönüşlerin toplamda 1 milyon 318 bine ulaştığını belirtti.
Bakan, geri dönüşlerin uluslararası standartlara uygun biçimde ve tamamen gönüllülük esasına göre sürdüğünü vurguladı.
