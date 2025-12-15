https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/yks-ve-lgsde-yeni-donem-icin-tarih-isaret-edildi-beceri-temelli-sorular-geliyor-1101800397.html

YKS ve LGS’de yeni dönem için tarih işaret edildi: 'Beceri' temelli sorular geliyor

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, 2028'den itibaren YKS ve LGS kapsamındaki merkezi sınavlarda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne uygun beceri... 15.12.2025

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hayata geçirilen beceri temelli yeni müfredata ilişkin ölçme ve değerlendirme çalışmalarını değerlendirdi. Yelkenci, 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlayan müfredatın izleme çalışmalarının eş zamanlı yürütüldüğünü belirtti.İzleme çalışmaları ve geri bildirimlerYelkenci, birçok ilde yapılan izleme çalışmalarından elde edilen veriler doğrultusunda müfredatın dinamik ve esnek yapısında düzenlemeler yapıldığını söyledi. Sürecin, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı başta olmak üzere ilgili genel müdürlükler tarafından birlikte yürütüldüğünü aktardı.Ölçme ve değerlendirmede odak: beceriYeni müfredatla birlikte ölçme ve değerlendirme uygulamalarında karşılaşılan zorluklara değinen Yelkenci, öğretmenlerin ihtiyaçlarına yönelik tedbirlerin alındığını ifade etti. Öğrenci çalıştaylarında da geri bildirimlerin dikkate alındığını vurguladı.ÖSYM ile soru modellemesi çalışmaları sürüyorYelkenci, ÖSYM’nin MEB’in doğal paydaşı olduğunu belirterek, “Bu program beceri temelli olduğu için ölçme-değerlendirme konularını yeniden ele almak gerekiyor” dedi. ÖSYM ile yürütülen çalıştaylar sonucunda beceri temelli ve bağlam temelli soru modellemeleri üzerinde çalışıldığını ve bu sürecin devam ettiğini açıkladı.Pilot uygulamalar tamamlandıBeceri temelli soru modellemelerine ilişkin pilot çalışmaların yapıldığını aktaran Yelkenci, bu çalışmaların sonuçlarının aralık ayında yapılacak değerlendirme çalıştayında netleştirileceğini söyledi. Soruların ayırt ediciliği ve güçlük düzeyine ilişkin analizlerin uzman görüşleriyle sürekli geliştirileceğini kaydetti.'Bu bir sınav sistemi değişikliği değil'Yelkenci, kamuoyunda oluşabilecek kafa karışıklıklarına da açıklık getirerek, “Bu bir sınav sistemi veya geçiş modeli değişikliği değil. Kazanımı ve bilgiyi ölçen sorulardan, bilginin kullanılmasını ölçen beceri temelli soru tiplerine geçiyoruz” dedi. YKS ve LGS’nin çoktan seçmeli yapısının devam edeceğini vurguladı.2028’de ilk kez uygulanacakYeni müfredatla eğitim alan öğrencilerin ilk kez 2028 YKS ve LGS’ye gireceğini belirten Yelkenci, bu nedenle sınavlarda yeni soru tiplerinin yer alacağını söyledi. Öğrencilerin endişe etmemesi gerektiğini ifade eden Yelkenci, örnek soruların EBA, OGM Materyal ve MEBİ platformlarında paylaşılacağını duyurdu.Öğretmenlere özel eğitim ve uyarıYeni soru modeline uyum sürecinde öğretmenlere yönelik eğitimlerin verildiğini belirten Yelkenci, Milli Eğitim Akademisi’ne alınacak öğretmenlere ölçme ve değerlendirme dersleri okutulacağını açıkladı. Ayrıca “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeline uygundur” ibaresi taşıyan yardımcı kaynaklar konusunda velileri uyararak, resmi MEB kaynaklarının takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

