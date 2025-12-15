https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/piyasada-50-dolar-korkusu-bankalar-ve-doviz-burolari-neden-kabul-etmiyor-nedeni-belli-oldu-1101796291.html

Piyasada 50 dolar korkusu: Bankalar ve döviz büroları neden kabul etmiyor? Nedeni belli oldu

Piyasalarda bir süre önce yaşanan sahte dolar paniği sona erse de 50 dolar endişesi sürüyor. Bazı banka ve döviz büroları, sahte çıkma riski gerekçesiyle 50... 15.12.2025, Sputnik Türkiye

Piyasalarda yaklaşık bir yıl önce gündeme gelen sahte dolar iddiaları unutulsa da, özellikle 50 dolar banknotlarıyla ilgili tedirginlik devam ediyor. Bazı döviz büroları ve bankalar, 50 doların sahte olabileceği endişesiyle bu banknotları kabul etmiyor.Milliyet'in haberine göre döviz bürolarında çalışanlar, uygulamanın hâlen sürdüğünü belirterek, “Sıkıntılı olduğu için almamayı tercih ediyoruz. 2025 itibarıyla devam ediyor. Şu anda bazı bankalar 50 dolar alımını durdurdu. Biz de temkinli davranıyoruz” ifadelerini kullandı.ATM’lerde farklı uygulamalarYaklaşık bir yıl önce banka ATM’lerinin 50 doları kabul etmediği hatırlatılırken, bugün bazı bankaların hâlâ bu banknotları almadığı, bazı ATM’lerin ise 50 dolar yatırılmasına izin verdiği gözleniyor. Bu durum, piyasalarda kafa karışıklığını artırıyor.'Sahtekarlar da yazılım geliştiriyor'Döviz bürosu çalışanları, para sayma makinelerine yazılım güncellemeleri geldiğini ancak sahtecilik yöntemlerinin de geliştiğini belirterek, “Yeni modeller üretiyorlar, sahte dolarlar makinelerden geçebiliyor” değerlendirmesinde bulundu.Altın ve Para Piyasaları Uzmanı ve İMKUSAD Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, yaptığı açıklamada, “Döviz bürolarının kabul etmemesi diye bir şey söz konusu değil. Kabul ediyor ama 50 dolar olarak kabul etmiyor. 49,5 dolar olarak alıyorlar” dedi.Sorun sahtecilik değil, baskı farkıYıldırımtürk, sorunun sahte dolar kaynaklı olmadığını vurgulayarak, “Dolarda eski baskılar var. Tedavülden kalkmadı ama baskı olarak eskiler. Renkleri daha açık ve filigranı yok. Yeni basılanlar filigranlı. Bankalar yeni basımları alıyor” ifadelerini kullandı.“Burada sorun bankalarda yoksa vatandaşta değil. Üstelik bunlar sahte de değil” diyen Yıldırımtürk, eski basım dolarların yurt dışında da geçerli olduğunu belirtti. Daha önce 100 dolar için de benzer uygulamaların yapıldığını hatırlattı.Bankalar almayınca döviz büroları da temkinliYıldırımtürk, bankaların eski basım dolarları almaması nedeniyle döviz bürolarının da temkinli davrandığını belirterek, “Bu para eski, bunu almıyorum demek doğru değildir. Sorun yeni para çıkmasından kaynaklanıyor” dedi.

