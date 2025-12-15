https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/ukraynada-bir-yerlesim-daha-rus-ordusunun-kontrolune-gecti-1101808007.html

Ukrayna’da bir yerleşim daha Rus ordusunun kontrolüne geçti

Ukrayna’da bir yerleşim daha Rus ordusunun kontrolüne geçti

Sputnik Türkiye

Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında bir yerleşim merkezinin daha Rus ordusunun kontrolüne geçtiği belirtildi. 15.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-15T13:41+0300

2025-12-15T13:41+0300

2025-12-15T13:51+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

donbass

dnepropetrovsk

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1b/1098864447_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9b79b9380e90dc42bba2e91cfef615f8.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu’na bağlık birimler düşman savunmasının derinliklerine ilerleyerek Dnepropetrovsk Bölgesi’nin Pesçanoye yerleşim merkezini düşman oluşumlardan temizledi.Ukrayna ordusunun son bir gün içerisinde verdiği kayıplar bin 480 asker ve 15 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Savaş uçakları, insansız hava araçları, füze ve topçu birliklerinin düzenlediği saldırılar sonucu Ukrayna ordusuna Batı yapımı silahların sevkiyatında kullanılan ulaşım tesisleri, düşmanın mühimmat ve yakıt depoları ile Ukraynalı silahlı oluşumların ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 167 nokta vuruldu.Ayrıca Ukrayna ordusuna ait Grom taktik füzesi, 17 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 545 İHA engellendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/rusya-ukraynada-gazetecilerin-oldurulmesi-konusunda-sessiz-kalmayacagiz-1101803185.html

rusya

ukrayna

donbass

dnepropetrovsk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, donbass, dnepropetrovsk, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat