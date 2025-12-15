https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/ukraynada-bir-yerlesim-daha-rus-ordusunun-kontrolune-gecti-1101808007.html
Ukrayna’da bir yerleşim daha Rus ordusunun kontrolüne geçti
Ukrayna’da bir yerleşim daha Rus ordusunun kontrolüne geçti
Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekat kapsamında bir yerleşim merkezinin daha Rus ordusunun kontrolüne geçtiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, 'Vostok' (Doğu) Askeri Grubu'na bağlık birimler düşman savunmasının derinliklerine ilerleyerek Dnepropetrovsk Bölgesi'nin Pesçanoye yerleşim merkezini düşman oluşumlardan temizledi.Ukrayna ordusunun son bir gün içerisinde verdiği kayıplar bin 480 asker ve 15 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Savaş uçakları, insansız hava araçları, füze ve topçu birliklerinin düzenlediği saldırılar sonucu Ukrayna ordusuna Batı yapımı silahların sevkiyatında kullanılan ulaşım tesisleri, düşmanın mühimmat ve yakıt depoları ile Ukraynalı silahlı oluşumların ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 167 nokta vuruldu.Ayrıca Ukrayna ordusuna ait Grom taktik füzesi, 17 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 545 İHA engellendi.
13:41 15.12.2025 (güncellendi: 13:51 15.12.2025)
Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında bir yerleşim merkezinin daha Rus ordusunun kontrolüne geçtiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu’na bağlık birimler düşman savunmasının derinliklerine ilerleyerek Dnepropetrovsk Bölgesi’nin Pesçanoye yerleşim merkezini düşman oluşumlardan temizledi.
Ukrayna ordusunun son bir gün içerisinde verdiği kayıplar bin 480 asker ve 15 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Savaş uçakları, insansız hava araçları, füze ve topçu birliklerinin düzenlediği saldırılar sonucu Ukrayna ordusuna Batı yapımı silahların sevkiyatında kullanılan ulaşım tesisleri, düşmanın mühimmat ve yakıt depoları ile Ukraynalı silahlı oluşumların ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 167 nokta vuruldu.
Ayrıca Ukrayna ordusuna ait Grom taktik füzesi, 17 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 545 İHA engellendi.