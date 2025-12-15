Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/ukraynada-bir-yerlesim-daha-rus-ordusunun-kontrolune-gecti-1101808007.html
Ukrayna’da bir yerleşim daha Rus ordusunun kontrolüne geçti
Ukrayna’da bir yerleşim daha Rus ordusunun kontrolüne geçti
Sputnik Türkiye
Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında bir yerleşim merkezinin daha Rus ordusunun kontrolüne geçtiği belirtildi. 15.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-15T13:41+0300
2025-12-15T13:51+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
dnepropetrovsk
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1b/1098864447_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9b79b9380e90dc42bba2e91cfef615f8.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu’na bağlık birimler düşman savunmasının derinliklerine ilerleyerek Dnepropetrovsk Bölgesi’nin Pesçanoye yerleşim merkezini düşman oluşumlardan temizledi.Ukrayna ordusunun son bir gün içerisinde verdiği kayıplar bin 480 asker ve 15 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Savaş uçakları, insansız hava araçları, füze ve topçu birliklerinin düzenlediği saldırılar sonucu Ukrayna ordusuna Batı yapımı silahların sevkiyatında kullanılan ulaşım tesisleri, düşmanın mühimmat ve yakıt depoları ile Ukraynalı silahlı oluşumların ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 167 nokta vuruldu.Ayrıca Ukrayna ordusuna ait Grom taktik füzesi, 17 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 545 İHA engellendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/rusya-ukraynada-gazetecilerin-oldurulmesi-konusunda-sessiz-kalmayacagiz-1101803185.html
rusya
ukrayna
donbass
dnepropetrovsk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1b/1098864447_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_3cf94fc798c4327838421f97bc5c949f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, donbass, dnepropetrovsk, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, dnepropetrovsk, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat

Ukrayna’da bir yerleşim daha Rus ordusunun kontrolüne geçti

13:41 15.12.2025 (güncellendi: 13:51 15.12.2025)
© Sputnik / Sergey BobılevRusya'nın Donbass ve Ukrayna'da devam eden özel askeri harekatı
Rusya'nın Donbass ve Ukrayna'da devam eden özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2025
© Sputnik / Sergey Bobılev
Abone ol
Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında bir yerleşim merkezinin daha Rus ordusunun kontrolüne geçtiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu’na bağlık birimler düşman savunmasının derinliklerine ilerleyerek Dnepropetrovsk Bölgesi’nin Pesçanoye yerleşim merkezini düşman oluşumlardan temizledi.
Ukrayna ordusunun son bir gün içerisinde verdiği kayıplar bin 480 asker ve 15 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Savaş uçakları, insansız hava araçları, füze ve topçu birliklerinin düzenlediği saldırılar sonucu Ukrayna ordusuna Batı yapımı silahların sevkiyatında kullanılan ulaşım tesisleri, düşmanın mühimmat ve yakıt depoları ile Ukraynalı silahlı oluşumların ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 167 nokta vuruldu.
Ayrıca Ukrayna ordusuna ait Grom taktik füzesi, 17 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 545 İHA engellendi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2025
UKRAYNA KRİZİ
Rusya: Ukrayna'da gazetecilerin öldürülmesi konusunda sessiz kalmayacağız
12:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала