Ukrayna için sunulan çözüm önerisinin, Zelenskiy'in ekibindeki bazı üst düzey yetkililer tarafından memnuniyetle karşılandığına dikkat çeken Trump, Zelenskiy'in kendine gelip teklifleri kabul etmesinin ve Ukrayna'da başkanlık seçimlerinin yapılmasının zamanı geldiğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Politico'ya yaptığı açıklamada, Ukrayna'da devlet başkanlığı seçimlerini düzenlemenin zamanının geldiğini söyledi.
Trump, “Uzun zaman geçti. (Şu anda) işler pek iyi değil... Bence artık seçimleri düzenleme zamanı. Seçimleri düzenlemekten kaçınmak için savaşı kullanıyorlar, ama bence Ukrayna halkının bu seçeneğe sahip olması gerekiyor” şeklinde konuştu.
Ukrayna’nın NATO'ya katılmayacağı anlayışının uzun zamandır mevcut olduğunu kaydeden ABD lideri, “Açıkçası bu, Putin’den de önce öyleydi” ifadesini kullandı.
Rusya’nın, Ukrayna'dan daha güçlü bir müzakere pozisyonuna sahip olduğuna dikkat çeken Trump, “Ukrayna'daki çatışmada üstünlük her zaman Rusya’daydı ve öyle olmaya devam ediyor. Bu konuda hiçbir şüphe yok” dedi.
ABD liderinin görüşüne göre, Ukrayna'daki durum 3. Dünya Savaşı'na dönüşebilirdi, ancak artık durum böyle değil.
Ukrayna için sunulan çözüm önerisinin, Zelenskiy'in ekibindeki bazı üst düzey yetkililer tarafından memnuniyetle karşılandığına işaret eden Trump, “Zelenski'nin artık kendine gelip teklifleri kabul etmesinin zamanı geldi, çünkü savaş meydanında kaybediyor” diyerek şunu ekledi:
Ukrayna'da başkanlık seçimlerinin yapılmasının zamanı geldi.
Avrupa’nın, en acil sorunu olan Ukrayna'daki çatışmayla başa çıkmakta başarısız olduğunu dile getiren ABD Başkanı, “Avrupa sadece Ukrayna'dan bahsediyor, ama çözüm için hiçbir şey yapmıyor” diye vurguladı.