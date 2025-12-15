https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/turkiyenin-boy-ortalamasi-ortaya-cikti-en-uzun-ve-en-kisa-boylu-sehirler-de-belirlendi--1101810194.html

Türkiye'nin boy ortalaması ortaya çıktı: En uzun ve en kısa boylu şehirler de belirlendi

Türkiye'nin boy ortalaması ortaya çıktı: En uzun ve en kısa boylu şehirler de belirlendi

Yapılan bir araştırma Türkiye'nin boy ortalamasının erkeklerde 1.74, kadınlarda 1.60 olduğunu ortaya koydu. En kısa boy ortalaması Rize'de, en uzun boy...

Türkiye genelinde yapılan bir araştırma kadın ve erkeklerin ortalama boylarını ve şehirler arasındaki farkları ortaya koydu. Buna göre Türkiye genelinde kadınların ortalama boyu 1.60 olurken, erkeklerin boy ortalaması 1.74 olarak belirlendi. Araştırmada en kısa boy ortalamasına sahip bölgenin Karadeniz olduğu tespit edilirken, en uzun boy ortalaması Ege ve Marmara'da. Türkiye'de boy ortalaması belli olduVerilere göre Türkiye’de; kadınların ortalama boyu 1.60 cm, erkeklerin ortalama boyu 1.74 cm olarak ölçüldü. Bu rakamlar, Türkiye’nin Avrupa ortalamasının bir miktar altında kaldığını gösteriyor.En uzun ve en kısa boy ortalaması hangi illerde?Araştırmaya göre en kısa boy ortalamasına sahip bölge Karadeniz. Karadeniz Bölgesi'nde ilk sırada Rize, ikinci sırada Ordu ve üçüncü sırada Trabzon yer aldı. Boy ortalamasının en yüksek olduğu şehirler ise Ege ve Marmara bölgelerinde yer alıyor. Listenin ilk sırasında İzmir yer alırken ikinci sırada Bursa, üçüncü sırada ise Balıkesir var.

