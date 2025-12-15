Türkiye
Türkiye'nin boy ortalaması ortaya çıktı: En uzun ve en kısa boylu şehirler de belirlendi
Türkiye'nin boy ortalaması ortaya çıktı: En uzun ve en kısa boylu şehirler de belirlendi
15.12.2025
Türkiye genelinde yapılan bir araştırma kadın ve erkeklerin ortalama boylarını ve şehirler arasındaki farkları ortaya koydu. Buna göre Türkiye genelinde kadınların ortalama boyu 1.60 olurken, erkeklerin boy ortalaması 1.74 olarak belirlendi. Araştırmada en kısa boy ortalamasına sahip bölgenin Karadeniz olduğu tespit edilirken, en uzun boy ortalaması Ege ve Marmara'da. Türkiye'de boy ortalaması belli olduVerilere göre Türkiye'de; kadınların ortalama boyu 1.60 cm, erkeklerin ortalama boyu 1.74 cm olarak ölçüldü. Bu rakamlar, Türkiye'nin Avrupa ortalamasının bir miktar altında kaldığını gösteriyor.En uzun ve en kısa boy ortalaması hangi illerde?Araştırmaya göre en kısa boy ortalamasına sahip bölge Karadeniz. Karadeniz Bölgesi'nde ilk sırada Rize, ikinci sırada Ordu ve üçüncü sırada Trabzon yer aldı. Boy ortalamasının en yüksek olduğu şehirler ise Ege ve Marmara bölgelerinde yer alıyor. Listenin ilk sırasında İzmir yer alırken ikinci sırada Bursa, üçüncü sırada ise Balıkesir var.
Türkiye'nin boy ortalaması ortaya çıktı: En uzun ve en kısa boylu şehirler de belirlendi

14:40 15.12.2025
Yapılan bir araştırma Türkiye'nin boy ortalamasının erkeklerde 1.74, kadınlarda 1.60 olduğunu ortaya koydu. En kısa boy ortalaması Rize'de, en uzun boy ortalamasının ise İzmir'de olduğu belirlendi.
Türkiye genelinde yapılan bir araştırma kadın ve erkeklerin ortalama boylarını ve şehirler arasındaki farkları ortaya koydu. Buna göre Türkiye genelinde kadınların ortalama boyu 1.60 olurken, erkeklerin boy ortalaması 1.74 olarak belirlendi. Araştırmada en kısa boy ortalamasına sahip bölgenin Karadeniz olduğu tespit edilirken, en uzun boy ortalaması Ege ve Marmara'da.

Türkiye'de boy ortalaması belli oldu

Verilere göre Türkiye’de; kadınların ortalama boyu 1.60 cm, erkeklerin ortalama boyu 1.74 cm olarak ölçüldü. Bu rakamlar, Türkiye’nin Avrupa ortalamasının bir miktar altında kaldığını gösteriyor.

En uzun ve en kısa boy ortalaması hangi illerde?

Araştırmaya göre en kısa boy ortalamasına sahip bölge Karadeniz. Karadeniz Bölgesi'nde ilk sırada Rize, ikinci sırada Ordu ve üçüncü sırada Trabzon yer aldı.
Boy ortalamasının en yüksek olduğu şehirler ise Ege ve Marmara bölgelerinde yer alıyor. Listenin ilk sırasında İzmir yer alırken ikinci sırada Bursa, üçüncü sırada ise Balıkesir var.
