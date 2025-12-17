Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Putin: Batı diyaloğu reddederse, tarihi topraklarımızı askeri yöntemlerle ele geçireceğiz
Putin: Batı diyaloğu reddederse, tarihi topraklarımızı askeri yöntemlerle ele geçireceğiz
Rusya lideri Putin, Savunma Bakanlığı yönetimiyle 2025 yılında askeri alanda yapılan çalışmaları değerlendirdi. Putin, konuşması sırasında Batı'ya da mesaj... 17.12.2025
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
vladimir putin
özel askeri harekat
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanlığı Yönetim Kurulu Genişletilmiş Toplantısı'nda konuşuyor.Rus lider, konuşmasının başında 2025 yılının özel askeri harekattaki görevlerin ifasında önemli bir aşama olduğunu vurguladı.'2025'te 300'den fazla yerleşim birimi ele geçirildi'Putin'in öne çıkan açıklamaları şöyle:🔴2025 yılında 300'ten fazla yerleşim birimi ele geçirildi🔴Rus ordusu, tüm cephe hattı boyunca stratejik inisiyatifi ele aldı ve sağlam bir şekilde sürdürüyor🔴Rusya, özel askeri harekatın stratejik önem arz eden istikametlerinde taarruz temposunu artırma imkanına sahip🔴Askerlerimiz güvenle ilerliyor ve düşmanı eziyor🔴Cephede savaşan askerlerimizin ve subaylarımızın kahramanlıklarıyla ve Rusya'yı ve vatandaşlarımızın güvenliğini savunan herkesle gurur duyuyoruz🔴Kuzey Kore askerleri, Kursk Bölgesi'nde kahramanca eylemlere imza attı ve Kursk'taki geniş çaplı mayın temizleme çalışmalarına destek verdi🔴Rus ordusunun imkan ve kabiliyetleri sürekli olarak gelişiyor🔴Füze sistemleri, insansız hava araçları ve robotik sistemler sürekli olarak konuşlandırılıyor 'Burevestnik ve Poseidon türünün tek örneği'🔴Burevestnik ve Poseidon, uzun süre benzersiz ve türünün tek örneği silah sistemleri olarak kalacak🔴Oreşnik füze sistemi yıl sonuna kadar Rusya'da muharebe görevine başlayacak🔴Ukrayna'da tampon bölge kurma ve genişletme görevi kademeli olarak yerine getirilecek🔴Özel askeri harekatın hedeflerine mutlaka ulaşacağız🔴Rusya'nın nükleer kuvvetleri, saldırgan tarafı caydırmada ve dünyadaki güç dengesini korumada kilit rol oynayacak'Hem ABD hem de Avrupa ile eşit düzeyde işbirliği kurmaktan yanayız'🔴Diplomasiyi tercih ederiz, ancak Batı diyaloğu reddederse, tarihi topraklarımızı askeri yollarla özgürleştireceğiz 🔴Rus birlikler, NATO üyelerinin Kiev'in arkasında durduğu zorlu koşullarda yüksek muharebe etkinliği ve eğitim seviyesi sergiliyor 🔴Rusya'nın Avrupa için tehdit oluşturduğu yönündeki iddialar yalan, saçmalık, düpedüz saçmalık 🔴Avrupalılara Rusya'yla büyük savaşa hazırlanmaları gerektiği söyleniyor, ama bu tamamen saçmalık 🔴Rusya, hem ABD hem de Avrupa ile eşit düzeyde işbirliği kurmaktan yana, ancak ordu egemenliğin ve güvenliğin garantörü olmaya devam ediyor🔴Yeni Amerikan yönetimiyle diyaloğumuzda kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşılıyoruz 🔴Ne yazık ki, bu durum çoğu Avrupa ülkesiyle diyalogda geçerli değil
13:56 17.12.2025 (güncellendi: 14:35 17.12.2025)
Rusya lideri Putin, Savunma Bakanlığı yönetimiyle 2025 yılında askeri alanda yapılan çalışmaları değerlendirdi. Putin, konuşması sırasında Batı'ya da mesaj gönderdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanlığı Yönetim Kurulu Genişletilmiş Toplantısı'nda konuşuyor.

Rus lider, konuşmasının başında 2025 yılının özel askeri harekattaki görevlerin ifasında önemli bir aşama olduğunu vurguladı.

'2025'te 300'den fazla yerleşim birimi ele geçirildi'

Putin'in öne çıkan açıklamaları şöyle:
🔴2025 yılında 300'ten fazla yerleşim birimi ele geçirildi

🔴Rus ordusu, tüm cephe hattı boyunca stratejik inisiyatifi ele aldı ve sağlam bir şekilde sürdürüyor

🔴Rusya, özel askeri harekatın stratejik önem arz eden istikametlerinde taarruz temposunu artırma imkanına sahip

🔴Askerlerimiz güvenle ilerliyor ve düşmanı eziyor

🔴Cephede savaşan askerlerimizin ve subaylarımızın kahramanlıklarıyla ve Rusya'yı ve vatandaşlarımızın güvenliğini savunan herkesle gurur duyuyoruz

🔴Kuzey Kore askerleri, Kursk Bölgesi'nde kahramanca eylemlere imza attı ve Kursk'taki geniş çaplı mayın temizleme çalışmalarına destek verdi

🔴Rus ordusunun imkan ve kabiliyetleri sürekli olarak gelişiyor

🔴Füze sistemleri, insansız hava araçları ve robotik sistemler sürekli olarak konuşlandırılıyor

'Burevestnik ve Poseidon türünün tek örneği'

🔴Burevestnik ve Poseidon, uzun süre benzersiz ve türünün tek örneği silah sistemleri olarak kalacak

🔴Oreşnik füze sistemi yıl sonuna kadar Rusya'da muharebe görevine başlayacak

🔴Ukrayna'da tampon bölge kurma ve genişletme görevi kademeli olarak yerine getirilecek

🔴Özel askeri harekatın hedeflerine mutlaka ulaşacağız

🔴Rusya'nın nükleer kuvvetleri, saldırgan tarafı caydırmada ve dünyadaki güç dengesini korumada kilit rol oynayacak

'Hem ABD hem de Avrupa ile eşit düzeyde işbirliği kurmaktan yanayız'

🔴Diplomasiyi tercih ederiz, ancak Batı diyaloğu reddederse, tarihi topraklarımızı askeri yollarla özgürleştireceğiz

🔴Rus birlikler, NATO üyelerinin Kiev'in arkasında durduğu zorlu koşullarda yüksek muharebe etkinliği ve eğitim seviyesi sergiliyor

🔴Rusya'nın Avrupa için tehdit oluşturduğu yönündeki iddialar yalan, saçmalık, düpedüz saçmalık

🔴Avrupalılara Rusya'yla büyük savaşa hazırlanmaları gerektiği söyleniyor, ama bu tamamen saçmalık

🔴Rusya, hem ABD hem de Avrupa ile eşit düzeyde işbirliği kurmaktan yana, ancak ordu egemenliğin ve güvenliğin garantörü olmaya devam ediyor

🔴Yeni Amerikan yönetimiyle diyaloğumuzda kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşılıyoruz

🔴Ne yazık ki, bu durum çoğu Avrupa ülkesiyle diyalogda geçerli değil
