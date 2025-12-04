Türkiye
Türkiye'de en çok kanser vakası görülen iller belli oldu: Listede hangi il birinci sırada?
Türkiye'de en çok kanser vakası görülen iller belli oldu: Listede hangi il birinci sırada?
Türkiye'de en çok kanser vakalarının görüldüğü iller belli oldu. Listenin ilk sırasında Ağrı yer alırken, İstanbul kanser nedeniyle ölümlerin en çok olduğu... 04.12.2025, Sputnik Türkiye
Türkiye'de en çok kanser vakası görülen iller belli oldu: Listede hangi il birinci sırada?

11:25 04.12.2025
Türkiye'de en çok kanser vakalarının görüldüğü iller belli oldu. Listenin ilk sırasında Ağrı yer alırken, İstanbul kanser nedeniyle ölümlerin en çok olduğu iller listesinde 10'uncu sıraya yerleşti.
Türkiye İstatistik Kurulu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de en çok kanser vakası görülen iller belli oldu. 2022 yılı verilerine göre hazırlanan listede iyi ve kötü huylu tümörlerin yol açtığı ölümler il bazında değerlendirildi. Listenin ilk sırasında Ağrı yer alırken, İstanbul 10'uncu sırada yer aldı.

Kanser nedeniyle ölümlerin en çok olduğu iller hangileri?

1 - AĞRI
Kanserden ölüm oranı yüzde 21,8
2 - KARS
Kanserden ölüm oranı yüzde 18,8
3- IĞDIR
Kanserden ölüm oranı yüzde 18,6
4 - ERZURUM
Kanserden ölüm oranı yüzde 18,6
5 - BAYBURT
Kanserden ölüm oranı yüzde 18,5
6 - ANKARA
Kanserden ölüm oranı yüzde 18,5
7 - VAN
Kanserden ölüm oranı yüzde 18,2
8. SAKARYA
Kanserden ölüm oranı yüzde 18
9. TEKİRDAĞ
Kanserden ölüm oranı yüzde 17.9
10 - İSTANBUL
Kanserden ölüm oranı yüzde 17.8

Kanser nedeniyle ölümlerin en az görüldüğü iller hangileri?

1 - SİİRT
Kanserden ölüm oranı yüzde 8,5
2 - KİLİS
Kanserden ölüm oranı yüzde 10,0
3 - GAZİANTEP
Kanserden ölüm oranı yüzde 10,0
4 - ŞANLIURFA
Kanserden ölüm oranı yüzde 10,1
5 - HATAY
Kanserden ölüm oranı yüzde 10,6
6 - OSMANİYE
Kanserden ölüm oranı yüzde 10,8
7 - ÇORUM
Kanserden ölüm oranı yüzde 10,9
8 - ŞIRNAK
Kanserden ölüm oranı yüzde 11,4
9 - AYDIN
Kanserden ölüm oranı yüzde 11,6
10 - YOZGAT
Kanserden ölüm oranı yüzde 11,6
