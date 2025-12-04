https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/turkiyede-en-cok-kanser-vakasi-gorulen-iller-belli-oldu-listede-hangi-il-birinci-sirada-1101537469.html
Türkiye'de en çok kanser vakası görülen iller belli oldu: Listede hangi il birinci sırada?
Türkiye'de en çok kanser vakalarının görüldüğü iller belli oldu. Listenin ilk sırasında Ağrı yer alırken, İstanbul kanser nedeniyle ölümlerin en çok olduğu... 04.12.2025, Sputnik Türkiye
Türkiye İstatistik Kurulu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de en çok kanser vakası görülen iller belli oldu. 2022 yılı verilerine göre hazırlanan listede iyi ve kötü huylu tümörlerin yol açtığı ölümler il bazında değerlendirildi. Listenin ilk sırasında Ağrı yer alırken, İstanbul 10'uncu sırada yer aldı. Kanser nedeniyle ölümlerin en çok olduğu iller hangileri?1 - AĞRIKanserden ölüm oranı yüzde 21,82 - KARSKanserden ölüm oranı yüzde 18,83- IĞDIRKanserden ölüm oranı yüzde 18,64 - ERZURUMKanserden ölüm oranı yüzde 18,65 - BAYBURTKanserden ölüm oranı yüzde 18,56 - ANKARAKanserden ölüm oranı yüzde 18,57 - VANKanserden ölüm oranı yüzde 18,28. SAKARYAKanserden ölüm oranı yüzde 189. TEKİRDAĞKanserden ölüm oranı yüzde 17.910 - İSTANBULKanserden ölüm oranı yüzde 17.8Kanser nedeniyle ölümlerin en az görüldüğü iller hangileri?1 - SİİRTKanserden ölüm oranı yüzde 8,52 - KİLİSKanserden ölüm oranı yüzde 10,03 - GAZİANTEPKanserden ölüm oranı yüzde 10,04 - ŞANLIURFAKanserden ölüm oranı yüzde 10,15 - HATAYKanserden ölüm oranı yüzde 10,66 - OSMANİYEKanserden ölüm oranı yüzde 10,87 - ÇORUMKanserden ölüm oranı yüzde 10,98 - ŞIRNAKKanserden ölüm oranı yüzde 11,49 - AYDINKanserden ölüm oranı yüzde 11,610 - YOZGATKanserden ölüm oranı yüzde 11,6
Türkiye'de en çok kanser vakası görülen iller belli oldu: Listede hangi il birinci sırada?
