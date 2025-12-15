https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/suriyeli-uzman-suriye-devleti-otoritesini-pekistirdikce-teror-tehdidi-de-artacak-1101820160.html

Suriyeli uzman: Suriye devleti otoritesini pekiştirdikçe terör tehdidi de artacak

Suriye’de IŞİD'in faaliyetlerindeki artışa dikkat çeken Suriyeli siyaset bilimci Al Mosalma, ülkede terör tehdidinin korunduğunu vurguladı. 15.12.2025, Sputnik Türkiye

Suriyeli siyaset bilimci Ahmed Al Mosalma, IŞİD’in Suriye'deki faaliyetlerinde meydana gelen artışı Sputnik’e yorumladı.Terör tehdidinin devam ettiğine ve ortadan kalkmayacağına dikkat çeken Al Mosalma, "Suriye'nin istikrara dönüşü bölgedeki birçok ülke için endişe kaynağı olup, bazıları bu ülkenin tamamen toparlanmasını istemiyor" diye konuştu.Suriye devletinin bu istikrarsız dönemde otoritesini pekiştirdikçe ülkedeki terör tehdidinin de giderek artacağını ifade eden Al Mosalmai sözlerini şöyle sürdürdü:Suriyeli uzman, askeri boşluğun bulunduğu Suriye'nin güney bölgelerinde İsrail'in operasyonları göz önüne alındığında terör saldırıları ile ilgili tehdidin daha da yüksek olduğu konusunda uyardı.

