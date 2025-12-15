https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/rdif-baskani-dmitriyevden-pandoranin-kutusunu-uyarisi-ab-mulkiyet-hakkini-yok-etmek-istiyor-1101793406.html
RDIF Başkanı Dmitriyev’den ‘Pandora'nın kutusunu’ uyarısı: AB, mülkiyet hakkını yok etmek istiyor
RDIF Başkanı Dmitriyev’den ‘Pandora'nın kutusunu’ uyarısı: AB, mülkiyet hakkını yok etmek istiyor
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği’nin (AB) sosyal medya platformu X’e el koyma olasılığını değerlendiren Dmitriyev, Avrupalı politikacıları ‘basiretsiz’ olarak nitelendirdi. 15.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-15T07:53+0300
2025-12-15T07:53+0300
2025-12-15T08:13+0300
dünya
rusya
rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)
kirill dmitriyev
avrupa
x
avrupa komisyonu
ab
abd
elon musk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0f/1101793145_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2cdba8b836e2881535f5553c723edae5.jpg
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, AB’yi mülkiyet hakkını yok etmek istemekle suçladı.Dmitriyev, X sosyal medya platformunun el konularak AB yönetimine devredilmesi yönündeki bir anketi şu sözlerle değerlendirdi:Daha önce, Avrupa Komisyonu sözcüsü Thomas Rainier, Brüksel'deki bir brifingde, Avrupa Komisyonu'nun sosyal medya platformu X'e, Avrupa dijital hizmetler yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle 120 milyon euro para cezası verdiğini duyurmuştu. Bunun üzerine X sahibi ABD’li girişimci Elon Musk, AB'nin feshedilmesi ve üye ülkelere bağımsızlığın iade edilmesi çağrısında bulunmuştu. ABD Başkanı Donald Trump da Avrupa'nın çok kötü bir yöne doğru ilerlediği için dikkatli olması gerektiğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251214/peskov-avrupadaki-yeni-nesil-ikinci-dunya-savasinin-dehsetini-unutmus-durumda-1101785928.html
rusya
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0f/1101793145_142:0:2871:2047_1920x0_80_0_0_f0176793a2e218135c5ac36b2eb40563.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), kirill dmitriyev, avrupa, x, avrupa komisyonu, ab, abd, elon musk
rusya, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), kirill dmitriyev, avrupa, x, avrupa komisyonu, ab, abd, elon musk
RDIF Başkanı Dmitriyev’den ‘Pandora'nın kutusunu’ uyarısı: AB, mülkiyet hakkını yok etmek istiyor
07:53 15.12.2025 (güncellendi: 08:13 15.12.2025)
Avrupa Birliği’nin (AB) sosyal medya platformu X’e el koyma olasılığını değerlendiren Dmitriyev, Avrupalı politikacıları ‘basiretsiz’ olarak nitelendirdi.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, AB’yi mülkiyet hakkını yok etmek istemekle suçladı.
Dmitriyev, X sosyal medya platformunun el konularak AB yönetimine devredilmesi yönündeki bir anketi şu sözlerle değerlendirdi:
AB, Pandora'nın kutusunu - kamulaştırmayı - açmak ve mülkiyet hakkını yok etmek istiyor. AB'li düşünürler tarihten bihaber ve basiretsizler. Kanunsuz, kötü ve aptalca düşünce, Batı medeniyetini daha da silerek, sorumsuz AB bürokratlarını takip etmek için geri dönecek.
Daha önce, Avrupa Komisyonu sözcüsü Thomas Rainier, Brüksel'deki bir brifingde, Avrupa Komisyonu'nun sosyal medya platformu X'e, Avrupa dijital hizmetler yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle 120 milyon euro para cezası verdiğini duyurmuştu. Bunun üzerine X sahibi ABD’li girişimci Elon Musk, AB'nin feshedilmesi ve üye ülkelere bağımsızlığın iade edilmesi çağrısında bulunmuştu. ABD Başkanı Donald Trump da Avrupa'nın çok kötü bir yöne doğru ilerlediği için dikkatli olması gerektiğini belirtmişti.