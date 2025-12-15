https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/rdif-baskani-dmitriyevden-pandoranin-kutusunu-uyarisi-ab-mulkiyet-hakkini-yok-etmek-istiyor-1101793406.html

RDIF Başkanı Dmitriyev’den ‘Pandora'nın kutusunu’ uyarısı: AB, mülkiyet hakkını yok etmek istiyor

RDIF Başkanı Dmitriyev'den 'Pandora'nın kutusunu' uyarısı: AB, mülkiyet hakkını yok etmek istiyor

Avrupa Birliği'nin (AB) sosyal medya platformu X'e el koyma olasılığını değerlendiren Dmitriyev, Avrupalı politikacıları 'basiretsiz' olarak nitelendirdi. 15.12.2025

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, AB’yi mülkiyet hakkını yok etmek istemekle suçladı.Dmitriyev, X sosyal medya platformunun el konularak AB yönetimine devredilmesi yönündeki bir anketi şu sözlerle değerlendirdi:Daha önce, Avrupa Komisyonu sözcüsü Thomas Rainier, Brüksel'deki bir brifingde, Avrupa Komisyonu'nun sosyal medya platformu X'e, Avrupa dijital hizmetler yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle 120 milyon euro para cezası verdiğini duyurmuştu. Bunun üzerine X sahibi ABD’li girişimci Elon Musk, AB'nin feshedilmesi ve üye ülkelere bağımsızlığın iade edilmesi çağrısında bulunmuştu. ABD Başkanı Donald Trump da Avrupa'nın çok kötü bir yöne doğru ilerlediği için dikkatli olması gerektiğini belirtmişti.

