Peskov: Avrupa'daki yeni nesil, İkinci Dünya Savaşı'nın dehşetini unutmuş durumda
Peskov: Avrupa'daki yeni nesil, İkinci Dünya Savaşı'nın dehşetini unutmuş durumda
14.12.2025
2025-12-14T14:46+0300
2025-12-14T14:46+0300
2025-12-14T14:46+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1d/1095767533_0:67:3072:1795_1920x0_80_0_0_2e2f12bb1d6a7473354d5c0faeb5d68a.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus basınına demecinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Rusya ile savaşa hazır olma gerekliliği hakkındaki açıklamalarına ilişkin, söz konusu açıklamaların İkinci Dünya Savaşı'nın nasıl bir şey olduğunu unutmuş bir neslin temsilcisi tarafından yapıldığını belirtti.Peskov, “Bu açıklama muhtemelen İkinci Dünya Savaşı'nın nasıl bir şey olduğunu unutmayı başarmış bir neslin temsilcisinden geliyor” diye konuştu.Rutte geçen Perşembe günü Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile birlikte düzenlediği basın toplantısında Avrupa ülkelerini ‘Ruslarla savaşmaya’ hazır olmak adına savunma harcamalarını artırmaya, ayrıca ittifakın Rusya'nın ‘bir sonraki hedefi’ olduğu iddiasıyla birliğin üye devletlerini askeri düşünceyi benimsemeye çağırmıştı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 11 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Rusya'nın NATO ve AB ülkelerine karşı herhangi bir saldırgan planı olmadığını ve bu tür garantileri yazılı olarak vermeye hazır olduğunu belirtmişti.
