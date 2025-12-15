https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/iki-kez-ayni-kabus-lisede-silahli-saldiridan-kurtulan-genc-kiz-brown-universitesinde-saldiriyi-1101800369.html

İki kez aynı kabus: Lisede silahlı saldırıdan kurtulan genç kız, Brown Üniversitesi'nde saldırıyı tekrar yaşadı

Brown Üniversitesi silahlı saldırısının yankıları devam ederken polis, gözaltına alınan kişinin bugün serbest bırakıldığını duyurdu. Öte yandan saldırı... 15.12.2025, Sputnik Türkiye

ABD'nin saygın Ivy League üniversitelerinden Brown Üniversitesi'nde 13 Aralık Cumartesi gecesi düzenlenen toplu silahlı saldırıda 2 öğrenci öldü, 9 kişi yaralandı. Polis dün bir kişinin gözaltına alındığını belirtmişti ancak bugün, şüphelinin "deliller başkalarını işaret ettiği için" serbest bırakılacağını duyurdu.Olay Avustralya'daki toplu silahlı saldırıyla birlikte gündem olmaya devam ederken saldırı sırasında odasında sınavlarına çalışan 21 yaşındaki Brown Üniversitesi öğrencisi Mia Tretta'nın hikayesi basına yansıdı. Tretta'nın yaşadıkları diğer kurbanların hikayesinden biraz farklı çünkü Mia, ilk kez 2019'da Kaliforniya'nın Santa Clarita kentindeki Saugus Lisesi'nde yaşanan toplu silahlı saldırının kurbanlarından biri olmuş ve genç kız, bu olayda vurulmuştu.Travmayı iki kez yaşadıTretta, 16 yaşındayken lisedeki saldırıda karnından vuruldu ve en yakın arkadaşı saldırıda hayatını kaybetti. 2019'daki bu saldırıdan karnında hâlâ kurşun parçaları bulunan Mia, sinir hasarı ve kulak zarındaki delik sebebiyle birçok ameliyat geçirdi.Liseden mezun olan Mia, yüksek notlarla girilen prestijli Brown Üniversitesi'ne girmeye hak kazandı. Ancak kabus ikinci kez üniversitede başına geldi. İkinci kez genç kız toplu silahlı saldırıdan sağ kurtuldu. Mia basına yaptığı açıklamada "Herkes gibi ben de çok korktum, kafam karıştı ve böyle bir şeyin, hem de hayatta bir kez değil, iki kez olabilmesi midemi bulandırdı" ifadelerini kullandı. Ne olmuştu?ABD'deki Brown Üniversitesi'nde silahlı bir saldırgan nedeniyle 13 Aralık'ta yerel saatle akşam saatlerinde kampüste "aktif silahlı saldırgan" alarmı verilmişti.Providence Belediye Başkanı Brett Smiley, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını açıklamıştı.Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından, saldırıda hayatını kaybedenler için dua ettiğini belirterek, "FBI olay yerinde ve şüpheli gözaltında." ifadesini kullanmıştı.Providence Polis Şefi Oscar Perez, düzenlediği basın brifinginde, gözaltına alınan şahsın kimliğiyle ilgili şu aşamada bir bilgi paylaşmayacaklarını, şüphelinin güvenlik kameralarındaki kıyafetleriyle yakalandığını ve halihazırda başka şüpheli aramadıklarını belirtmişti.ABD medyasına konuşan FBI yetkilileri, şüphelinin olay yerinden yaklaşık 32 kilometre uzakta bulunan bir otelde yakalandığını kaydetmişti.

