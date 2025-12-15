Cumhurbaşkanı Erdoğan: 23 yıldır emanetiniz ehil ellerdedir
19:02 15.12.2025 (güncellendi: 19:43 15.12.2025)
© Mehmet Ali Özcan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Dünyada sancılı bir dönüşüm yaşanırken, Türkiye olarak belirlediğimiz hedeflere yürüyoruz" dedi. Erdoğan, "Tek parti döneminin kötü mirasını, 28 Şubat zihniyetinin utanç lekelerini tarihin çöp sepetine yolladık" ifadelerini kullanırken "Emanetiniz ehil ellerdedir" diye ekledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
Orhun kitabelerinde şöyle yazar: Bir şey yufka iken delmek kolaymış, yufka kalın olursa delmek zor. İnce, yoğun olursa kırmak zor imiş.
86 milyon birlik ve beraberlik içerisinde birbirimizden güç ve cesaret alarak büyük bir atılım halindeyiz.
Dünyada sancılı bir dönüşüm yaşanırken, Türkiye olarak belirlediğimiz hedeflere yürüyoruz.
Önümüze çıkan engeller ne kadar büyük olursa olsun bunları aşacak iradaye, cesarete fazlasıyla sahibiz.
Türkiye; Gazze, Suriye, Somali, Libya'da kan ve gözyaşıyla ıslanmış bölgelerde barış ve hakkaniyet odaklı çalışmalarıyla dünyaya insan hakları dersi verdi.
Tarihi tecrübelerimizden özellikle aldığımız güç, bizi güçlü kılan, dirayetli kılan Türk, Kürt, Arap, Alevi, Çerkez fark etmeksiniz birbirimize sarsılmaz bağlılığımız.
'Umutsuzluğa kapılmayın'
Biz beraberiz, kardeşiz, hep birlikte Türkiyeyiz bunu kimsenin bozmasına, dinametlemesine izin vermeyeceğiz.
Muhalefetin iş bilmezliğine bakıp umutsuzluğa kapılmayın. 23 yıldır sizin emanetinize hamdolsun leke düşürmedim. Emanetiniz emin ve ehil ellerdedir. Liyakatli kadrolar iş başındadır.
Son kabinemizden bu yana sizin için gecemize gündüzümüze kattık. 2 Aralık'ta 712'si hakim 492'si cumhuriyet savcısı 147 idari hakim olmak üzere toplam 1351 yeni yargı mensubunun atamasını gerçekleştirdik.
Hükümet olarak adalet teşkilatımızı gerek insan kaynağı, gerek altyapı bakımından sürekli güçlendiriyoruz.
‘Türkiye’yi eleştirenler AİHM’i uygulamayan ülkelerle ilgili seslerini çıkarmıyorlar’
Son 23 yılda adalet personeli sayımızı 26 bin 2742'ten 95 bin 224'e hakim ve savcı sayımızı ise 9 bin 349'dan 26 bin 803'e ulaştırdık.
AİHM kararlarına uyma oranımız yüzde 90 ile Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerin çok çok üzerindedir.
Türkiye'yi bu konuda acımasızca eleştirenlerin AİHM kararlarını uygulamayan birçok ülke ile ilgili seslerini çıkarmadıklarını görüyoruz.
Yine bu çevreler Gazze soykırımında 270 gazeteciyi katleden İsrail'in sözde basın özgürlüğü endeksinde Türkiye ve Filistin'in önünde olmasına tepki göstermiyor, bu çarpık tabloda hiçbir sıkıntı görmüyor.
Söz konusu Türkiye olunca hakkaniyet kayboluyor, objektiflik ortadan kalkıyor. Biz elbette bunlara aldırmayacağız. Adalet teşkilatımızı kararlılıkla devam edeceğiz.
Bölgemizde son yıllarda patlak veren çatışmalara baktığımızda, yaşam hakkı başta olmak üzere İnsan Hakları Beyannamesinin ayaklar altına alındığını görüyoruz. İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım suçları bunun en somut delilidir.
Komşumuz Suriye'de Baas rejimi 13.5 yıl boyunca kimyasal saldırılardan işkenceye kadar, insan haklarına ilişkin ne kadar değer norm varsa hepsini ihlal etmiştir.
Uluslararası toplum ve kuruluşlar bu ihlallerin önüne geçememiş sorunları çözmek yerine sadece seyretmiştir. Türkiye, bölgelerin tamamında barış ve hakkaniyet odaklı çalışmalarıyla dünyaya insan hakları dersi vermiştir.
'Muhalefetin çirkin sözlerini esefle karşılıyoruz'
Ak Parti olarak kadın hakları konusunda devrim niteliğinde adımlar attık.
Tek parti döneminin kötü mirasını, 28 Şubat zihniyetinin utanç lekelerini bir daha gelmemek üzere tarihin çöp sepetine yolladık.
Bütçe toplantılarında artimizin grup başkan vekiline yönelik ana muhalefet partisinin çirkin sözlerini esefle karşıladığımızı belirtmek istiyoruz.
Kadın milletvekilimize ve Gazi meclisine yönelik ifadeleri kınıyorum.
Polemiklerin ve atışmaların sertleştiği bütçe konuşmalarında üslup konusunda biraz daha önemli davranmalarını rica ediyorum.
Birbirimizi elbette eleştireceğiz ama kırıcı da olmayacağız.
Belediye Başkanı Gülşah Durbay mesajı
Bu vesileyle dün vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendiğim Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbayiçin gani rahmet diliyorum.
Yakınlarına, CHP camiasına ve Manisa halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum.