Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251214/kabine-yarin-toplaniyor-hangi-konular-masaya-yatirilacak-1101786698.html
Kabine yarın toplanıyor: Hangi konular masaya yatırılacak?
Kabine yarın toplanıyor: Hangi konular masaya yatırılacak?
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 haftalık aranın ardından yarın Beştepe'de toplanacak. Toplantıda öncelikli gündem Terörsüz Türkiye süreci olacak. Rusya-Ukrayna... 14.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-14T16:10+0300
2025-12-14T16:10+0300
poli̇ti̇ka
kabine
türkiye
recep tayyip erdoğan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/17/1091891484_0:94:3213:1901_1920x0_80_0_0_6030f3681a09da74791ef7e56226ad39.jpg
Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak.Terörsüz Türkiye sürecinde gözler komisyondan çıkacak rapora çevrildi. Yasal düzenleme adımlarının da yer bulacağı nihai rapora ilişkin gelinen aşama Kabine'de ele alınacak. Terör örgütünün geri çekilme ve kendini feshi konusunda sahadaki gelişmelere de mercek tutulacak.Kabine'nin gündeminde dış politika başlıkları da yer bulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan’daki zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Görüşmenin yansımaları Kabine Toplantısı’nda ele alınacak. Ekonomi de masaya yatırılacakEkonomik veriler de masada olacak. Yılın değerlendirmesi yapılarak 2026 yılı ekonomi politikası konuşulacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/kabine-toplantisi-bugun-masada-hangi-konular-var-1100701222.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/17/1091891484_278:0:2937:1994_1920x0_80_0_0_2eae5a4401a8f18e8024e83c4aba820f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kabine, türkiye, recep tayyip erdoğan
kabine, türkiye, recep tayyip erdoğan

Kabine yarın toplanıyor: Hangi konular masaya yatırılacak?

16:10 14.12.2025
© AAKabine toplantısı
Kabine toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2025
© AA
Abone ol
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 haftalık aranın ardından yarın Beştepe'de toplanacak. Toplantıda öncelikli gündem Terörsüz Türkiye süreci olacak. Rusya-Ukrayna gerginliğinde gelinen aşama ve Suriye'deki gelişmeler değerlendirilecek
Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak.
Terörsüz Türkiye sürecinde gözler komisyondan çıkacak rapora çevrildi. Yasal düzenleme adımlarının da yer bulacağı nihai rapora ilişkin gelinen aşama Kabine'de ele alınacak. Terör örgütünün geri çekilme ve kendini feshi konusunda sahadaki gelişmelere de mercek tutulacak.
Kabine'nin gündeminde dış politika başlıkları da yer bulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan’daki zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Görüşmenin yansımaları Kabine Toplantısı’nda ele alınacak.

Ekonomi de masaya yatırılacak

Ekonomik veriler de masada olacak. Yılın değerlendirmesi yapılarak 2026 yılı ekonomi politikası konuşulacak.
Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2025
POLİTİKA
Kabine toplantısı bugün: Masada hangi konular var?
3 Kasım, 14:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала