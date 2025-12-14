https://anlatilaninotesi.com.tr/20251214/rus-ordusu-zaporojye-bolgesinde-bir-yerlesimin-kontrolunu-daha-ele-gecirdi-1101783258.html
Rus ordusu Zaporojye Bölgesi’nde bir yerleşimin kontrolünü daha ele geçirdi
Rus ordusu Zaporojye Bölgesi’nde bir yerleşimin kontrolünü daha ele geçirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askerlerin Zaporojye Bölgesi’nde Varvarovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi. 14.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-14T12:22+0300
2025-12-14T12:22+0300
2025-12-14T12:47+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
ukrayna
donbass
özel askeri harekat
ukrayna silahlı kuvvetleri
kayıp
rus silahlı kuvvetleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/07/1080506369_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_3a9f8039c27cff3562407203420848a2.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı. Bakanlığın açıklamasına göre, Doğu Askeri Grubu birlikleri düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerleyerek Varvarovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.Ayrıca Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.450 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun aralarında tankların da bulunduğu 7 zırhlı savaş aracı ve bir adet çok namlulu roketatar sistemi imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, insansız hava araçları (İHA), füze ve topçu birlikleri, Ukrayna’daki yakıt depolarını, ayrıca 142 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusunun ateşlediği 4 güdümlü hava bombasını, ayrıca 290 uçak tipi İHA’yı düşürerek önledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/gerasimov-rus-ordusu-siverskve-bircok-stratejik-noktayi-kontrol-altina-aldi-1101720396.html
rusya
ukrayna
donbass
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/07/1080506369_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_38b248d150a5bbd220365c78ee10cc05.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, ukrayna silahlı kuvvetleri, kayıp, rus silahlı kuvvetleri
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, ukrayna silahlı kuvvetleri, kayıp, rus silahlı kuvvetleri
Rus ordusu Zaporojye Bölgesi’nde bir yerleşimin kontrolünü daha ele geçirdi
12:22 14.12.2025 (güncellendi: 12:47 14.12.2025)
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askerlerin Zaporojye Bölgesi’nde Varvarovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre, Doğu Askeri Grubu birlikleri düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerleyerek Varvarovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.
Ayrıca Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.450 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun aralarında tankların da bulunduğu 7 zırhlı savaş aracı ve bir adet çok namlulu roketatar sistemi imha edildi.
Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, insansız hava araçları (İHA), füze ve topçu birlikleri, Ukrayna’daki yakıt depolarını, ayrıca 142 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.
Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusunun ateşlediği 4 güdümlü hava bombasını, ayrıca 290 uçak tipi İHA’yı düşürerek önledi.