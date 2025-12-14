https://anlatilaninotesi.com.tr/20251214/rus-ordusu-zaporojye-bolgesinde-bir-yerlesimin-kontrolunu-daha-ele-gecirdi-1101783258.html

Rus ordusu Zaporojye Bölgesi’nde bir yerleşimin kontrolünü daha ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askerlerin Zaporojye Bölgesi’nde Varvarovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi. 14.12.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı. Bakanlığın açıklamasına göre, Doğu Askeri Grubu birlikleri düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerleyerek Varvarovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.Ayrıca Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.450 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun aralarında tankların da bulunduğu 7 zırhlı savaş aracı ve bir adet çok namlulu roketatar sistemi imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, insansız hava araçları (İHA), füze ve topçu birlikleri, Ukrayna’daki yakıt depolarını, ayrıca 142 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusunun ateşlediği 4 güdümlü hava bombasını, ayrıca 290 uçak tipi İHA’yı düşürerek önledi.

2025

