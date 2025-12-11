Türkiye
Gerasimov: Rus ordusu Siverskve birçok stratejik noktayı kontrol altına aldı
Gerasimov: Rus ordusu Siverskve birçok stratejik noktayı kontrol altına aldı
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Rus ordusunun Siversk ve birçok stratejik noktayı kontrol altına aldığını açıkladı. 11.12.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna'daki özel askeri harekat sahasındaki son gelişmelerie ilişkin bilgi verdi. Gerasimov, Rus ordusunun Siversk kenti ve birçok stratejik noktayı kontrol altına aldığını aktardı.Gerasimov'un verdiği brifingde öne çıkan noktalar şöyle:Putin, Gerasimov'un brifingi sırasında yaptığı açıklamada, Donetsk bölgesindeki stratejik öneme sahip Siversk şehrinin Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirilmesinin sahadaki komutanların koordineli ve profesyonel çalışmasının bir sonucu olduğunu söyledi. Rus lider, "Siversk'in kontrol altına alınması, birlik komutanları arasındaki uyumlu çalışmanın sonucu olarak başarıyla tamamlandı" dedi. Güney Askeri Grubu Komutanı Sergey Medvedev ise Siversk'in ele geçirilmesinin sadece taktiksel değil, aynı zamanda stratejik sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti. Medvedev, "Bu başarı, Rus birliklerinin Slavyansk yönünde ilerlemesini mümkün kılacak operasyonel imkanlar sağlıyor" ifadelerini kullandı.Gerasimov'un aktardığı bilgilere göre, Rus Silahlı Kuvvetleri doğu, kuzey ve güney cephelerinde eş zamanlı olarak derinleşen operasyonlarını sürdürürken, stratejik şehirlerin tek tek kontrol altına alınmasıyla Ukrayna'nın savunma hatlarında çözülmeler yaşanıyor.
Gerasimov: Rus ordusu Siverskve birçok stratejik noktayı kontrol altına aldı

18:04 11.12.2025 (güncellendi: 18:49 11.12.2025)
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Rus ordusunun Siversk ve birçok stratejik noktayı kontrol altına aldığını açıkladı.
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Ukrayna’daki özel askeri harekat sahasındaki son gelişmelerie ilişkin bilgi verdi. Gerasimov, Rus ordusunun Siversk kenti ve birçok stratejik noktayı kontrol altına aldığını aktardı.
Gerasimov’un verdiği brifingde öne çıkan noktalar şöyle:
Donetsk’in kuzeydoğusunda yer alan Siversk tamamen Rus Silahlı Kuvvetleri’nin kontrolüne geçti.
Donetsk bölgesindeki Kuşçerovka ve Kurilovka yerleşimleri de Rus birlikleri tarafından ele geçirildi.
Kuzey Askeri Grubuna bağlı birlikler, Ukrayna’nın Sumi ve Harkov bölgelerinde güvenli bölge koridorunu genişletmeye yönelik operasyonlarını sürdürüyor.
Donetsk’in stratejik kentlerinden Konstantinovka’da bulunan binaların yüzde 45’inin kontrolü Rus ordusuna geçti.
Dimitrov kentinin güney kesimi tamamen ele geçirilirken, şehir merkezinde ve kuzeyde çatışmalar sürüyor.
Zaporijya bölgesine bağlı Gulyaypole kentinde ise yoğun sokak çatışmaları devam ediyor.
Doğu Askeri Grubu birlikleri, Dnipropetrovsk bölgesinin güneyinde taarruz operasyonlarına başladı.
Putin, Gerasimov'un brifingi sırasında yaptığı açıklamada, Donetsk bölgesindeki stratejik öneme sahip Siversk şehrinin Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirilmesinin sahadaki komutanların koordineli ve profesyonel çalışmasının bir sonucu olduğunu söyledi.
Rus lider, "Siversk’in kontrol altına alınması, birlik komutanları arasındaki uyumlu çalışmanın sonucu olarak başarıyla tamamlandı" dedi.
Güney Askeri Grubu Komutanı Sergey Medvedev ise Siversk’in ele geçirilmesinin sadece taktiksel değil, aynı zamanda stratejik sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.
Medvedev, "Bu başarı, Rus birliklerinin Slavyansk yönünde ilerlemesini mümkün kılacak operasyonel imkanlar sağlıyor" ifadelerini kullandı.
Gerasimov’un aktardığı bilgilere göre, Rus Silahlı Kuvvetleri doğu, kuzey ve güney cephelerinde eş zamanlı olarak derinleşen operasyonlarını sürdürürken, stratejik şehirlerin tek tek kontrol altına alınmasıyla Ukrayna’nın savunma hatlarında çözülmeler yaşanıyor.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2025
DÜNYA
Peskov: Putin, Kremlin'de özel askeri harekat bölgesindeki durumu değerlendirdi
16:52
