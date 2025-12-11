https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/gerasimov-rus-ordusu-siverskve-bircok-stratejik-noktayi-kontrol-altina-aldi-1101720396.html

Gerasimov: Rus ordusu Siverskve birçok stratejik noktayı kontrol altına aldı

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Rus ordusunun Siversk ve birçok stratejik noktayı kontrol altına aldığını açıkladı. 11.12.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Ukrayna’daki özel askeri harekat sahasındaki son gelişmelerie ilişkin bilgi verdi. Gerasimov, Rus ordusunun Siversk kenti ve birçok stratejik noktayı kontrol altına aldığını aktardı.Gerasimov’un verdiği brifingde öne çıkan noktalar şöyle:Putin, Gerasimov'un brifingi sırasında yaptığı açıklamada, Donetsk bölgesindeki stratejik öneme sahip Siversk şehrinin Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirilmesinin sahadaki komutanların koordineli ve profesyonel çalışmasının bir sonucu olduğunu söyledi. Rus lider, "Siversk’in kontrol altına alınması, birlik komutanları arasındaki uyumlu çalışmanın sonucu olarak başarıyla tamamlandı" dedi. Güney Askeri Grubu Komutanı Sergey Medvedev ise Siversk’in ele geçirilmesinin sadece taktiksel değil, aynı zamanda stratejik sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti. Medvedev, "Bu başarı, Rus birliklerinin Slavyansk yönünde ilerlemesini mümkün kılacak operasyonel imkanlar sağlıyor" ifadelerini kullandı.Gerasimov’un aktardığı bilgilere göre, Rus Silahlı Kuvvetleri doğu, kuzey ve güney cephelerinde eş zamanlı olarak derinleşen operasyonlarını sürdürürken, stratejik şehirlerin tek tek kontrol altına alınmasıyla Ukrayna’nın savunma hatlarında çözülmeler yaşanıyor.

