NATO Genel Sekreteri Rutte: Tüm NATO ülkeleri Rusya nedeniyle artık ‘cephe hattı devletleri’

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İzlanda'da düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, Rusya'nın askeri potansiyelinin doğrudan tüm NATO toprakları için tehdit oluşturduğunu ileri sürdü.Rutte, "Artık hiçbirimiz bu konuda saf olmamalıyız. Hepimiz cephe hattı ülkeleriyiz. Yeni Rus füzeleri NATO'nun herhangi bir bölgesine çok kısa sürede ulaşabiliyor" ifadelerini kullandı.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa’ya yönelik tehdit iddialarını reddederek, Moskova’nın güvenlik konusundaki taahhütlerini hukuki düzeyde resmileştirmeye hazır olduğunu ifade etmişti.Putin, daha önce ABD’li gazeteci Tucker Carlson’a verdiği röportajda Moskova’nın NATO ülkelerine saldırma niyetinin olmadığını belirtmişti. Rus lider, Batılı siyasetçilerin kendi iç sorunlarından dikkatleri başka yöne çekmek için “hayali Rus tehdidi” söylemini kullandığını vurgulamıştı.Moskova, NATO’nun Rusya’nın batı sınırlarında yürüttüğü faaliyetlerin benzeri görülmemiş boyutlara ulaştığını defalarca dile getirmişti. NATO’nun “Rus saldırganlığını caydırma” bahanesiyle girişimlerini genişlettiğine dikkat çeken Moskova, ittifakın Avrupa'da kuvvet yığınağı yapmasının tedirginlik kaynağı olduğunu kaydetmişti. Kremlin, Rusya'nın kimseyi tehdit etmediğini, ancak çıkarları için potansiyel olarak tehlikeli eylemleri görmezden gelmeyeceğini belirtmişti.

