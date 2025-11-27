https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/nato-genel-sekreteri-rutte-tum-nato-ulkeleri-rusya-nedeniyle-artik-cephe-hatti-devletleri-1101365936.html
NATO Genel Sekreteri Rutte: Tüm NATO ülkeleri Rusya nedeniyle artık ‘cephe hattı devletleri’
NATO Genel Sekreteri Rutte: Tüm NATO ülkeleri Rusya nedeniyle artık ‘cephe hattı devletleri’
Sputnik Türkiye
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'nın oluşturduğu sözde güvenlik tehdidi nedeniyle tüm NATO üyesi ülkelerin artık fiilen ‘cephe hattındaki devletler”... 27.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-27T22:06+0300
2025-11-27T22:06+0300
2025-11-27T22:06+0300
dünya
mark rutte
nato
rusya
moskova
i̇zlanda
kremlin
vladimir putin
tucker carlson
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/04/1091163895_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_bd40e3bb91e979b84b7597f28aadacf8.jpg
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İzlanda'da düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, Rusya'nın askeri potansiyelinin doğrudan tüm NATO toprakları için tehdit oluşturduğunu ileri sürdü.Rutte, "Artık hiçbirimiz bu konuda saf olmamalıyız. Hepimiz cephe hattı ülkeleriyiz. Yeni Rus füzeleri NATO'nun herhangi bir bölgesine çok kısa sürede ulaşabiliyor" ifadelerini kullandı.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa’ya yönelik tehdit iddialarını reddederek, Moskova’nın güvenlik konusundaki taahhütlerini hukuki düzeyde resmileştirmeye hazır olduğunu ifade etmişti.Putin, daha önce ABD’li gazeteci Tucker Carlson’a verdiği röportajda Moskova’nın NATO ülkelerine saldırma niyetinin olmadığını belirtmişti. Rus lider, Batılı siyasetçilerin kendi iç sorunlarından dikkatleri başka yöne çekmek için “hayali Rus tehdidi” söylemini kullandığını vurgulamıştı.Moskova, NATO’nun Rusya’nın batı sınırlarında yürüttüğü faaliyetlerin benzeri görülmemiş boyutlara ulaştığını defalarca dile getirmişti. NATO’nun “Rus saldırganlığını caydırma” bahanesiyle girişimlerini genişlettiğine dikkat çeken Moskova, ittifakın Avrupa'da kuvvet yığınağı yapmasının tedirginlik kaynağı olduğunu kaydetmişti. Kremlin, Rusya'nın kimseyi tehdit etmediğini, ancak çıkarları için potansiyel olarak tehlikeli eylemleri görmezden gelmeyeceğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/grusko-ab-rusyayla-dogrudan-catismaya-hazirlaniyor-1101351656.html
rusya
moskova
i̇zlanda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/04/1091163895_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0994e2d04c880e9348c25faa1aa786ab.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mark rutte, nato, rusya, moskova, i̇zlanda, kremlin, vladimir putin, tucker carlson
mark rutte, nato, rusya, moskova, i̇zlanda, kremlin, vladimir putin, tucker carlson
NATO Genel Sekreteri Rutte: Tüm NATO ülkeleri Rusya nedeniyle artık ‘cephe hattı devletleri’
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'nın oluşturduğu sözde güvenlik tehdidi nedeniyle tüm NATO üyesi ülkelerin artık fiilen ‘cephe hattındaki devletler” haline geldiğini belirtti.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İzlanda'da düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, Rusya'nın askeri potansiyelinin doğrudan tüm NATO toprakları için tehdit oluşturduğunu ileri sürdü.
Rutte, "Artık hiçbirimiz bu konuda saf olmamalıyız. Hepimiz cephe hattı ülkeleriyiz. Yeni Rus füzeleri NATO'nun herhangi bir bölgesine çok kısa sürede ulaşabiliyor" ifadelerini kullandı.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa’ya yönelik tehdit iddialarını reddederek, Moskova’nın güvenlik konusundaki taahhütlerini hukuki düzeyde resmileştirmeye hazır olduğunu ifade etmişti.
Putin, daha önce ABD’li gazeteci Tucker Carlson’a verdiği röportajda Moskova’nın NATO ülkelerine saldırma niyetinin olmadığını belirtmişti. Rus lider, Batılı siyasetçilerin kendi iç sorunlarından dikkatleri başka yöne çekmek için “hayali Rus tehdidi” söylemini kullandığını vurgulamıştı.
Moskova, NATO’nun Rusya’nın batı sınırlarında yürüttüğü faaliyetlerin benzeri görülmemiş boyutlara ulaştığını defalarca dile getirmişti. NATO’nun “Rus saldırganlığını caydırma” bahanesiyle girişimlerini genişlettiğine dikkat çeken Moskova, ittifakın Avrupa'da kuvvet yığınağı yapmasının tedirginlik kaynağı olduğunu kaydetmişti. Kremlin, Rusya'nın kimseyi tehdit etmediğini, ancak çıkarları için potansiyel olarak tehlikeli eylemleri görmezden gelmeyeceğini belirtmişti.