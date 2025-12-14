https://anlatilaninotesi.com.tr/20251214/hindistanin-baskentinde-hava-krizi-insaatlar-durduruldu-okullara-cevrimici-tavsiyesi-1101781211.html
Hindistan'ın başkentinde hava krizi: İnşaatlar durduruldu, okullara çevrimiçi tavsiyesi
Hindistan'ın başkentinde hava krizi: İnşaatlar durduruldu, okullara çevrimiçi tavsiyesi
Sputnik Türkiye
Hava kalitesi 'tehlikeli' seviyelere ulaşan Yeni Delhi'de hükümet acil önlem paketini devreye aldı. İnşaat faaliyetleri durdurulurken, okullar çevrimiçi... 14.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-14T10:50+0300
2025-12-14T10:50+0300
2025-12-14T10:50+0300
dünya
yeni delhi
hindistan
hava
hava kirliliği
kirlilik
solunum yolu rahatsızlıkları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/11/1092788618_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a5c967fecd81b3b8c110037cdee1b48d.jpg
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi ve çevresinde hava kirliliği yeniden alarm seviyelerine ulaştı. Hava Kalitesi İndeksi'nin (HKİ) 555 gibi 'tehlikeli' düzeyi gördüğü başkentte hükümet, acil durum önlemlerini artırma kararı aldı.Acil önlem paketi devredeÇevre Bakanlığı'ndan cumartesi gecesi yapılan açıklamaya göre, alınan yeni tedbirler şunları içeriyor:Bakanlık ayrıca, komşu eyaletlerden üniversiteleri kapatmak gibi ek acil önlemleri değerlendirmelerini istedi. Çocuklar, yaşlılar ve kronik solunum ya da kalp rahatsızlığı olanların mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları ve kapalı alanlarda kalmaları önerildi.Kışın gelmesiyle kirlilik geleneksel olarak artıyorYeni Delhi ve banliyöleri, dünyanın en kirli şehirleri arasında yer alıyor. Kış aylarında artan sis ve kirlilik; anız yangınları, trafik, endüstri ve yıl boyu süren inşaat tozunun etkisiyle daha da kötüleşiyor. Hükümetin periyodik acil önlemlerine rağmen hava kalitesi sıklıkla güvenli sınırları aşıyor ve bu durum ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/plastik-kirliligi-2040ta-ikiye-katlanma-yolunda-cozum-depozitoda-1101553908.html
yeni delhi
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/11/1092788618_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6a7dd238b1fdfb0dfeb7b3c0c110755f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yeni delhi, hindistan, hava, hava kirliliği, kirlilik, solunum yolu rahatsızlıkları
yeni delhi, hindistan, hava, hava kirliliği, kirlilik, solunum yolu rahatsızlıkları
Hindistan'ın başkentinde hava krizi: İnşaatlar durduruldu, okullara çevrimiçi tavsiyesi
Hava kalitesi 'tehlikeli' seviyelere ulaşan Yeni Delhi'de hükümet acil önlem paketini devreye aldı. İnşaat faaliyetleri durdurulurken, okullar çevrimiçi eğitime geçti ve eski araçların trafiğe çıkması yasaklandı.
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi ve çevresinde hava kirliliği yeniden alarm seviyelerine ulaştı. Hava Kalitesi İndeksi'nin (HKİ) 555 gibi 'tehlikeli' düzeyi gördüğü başkentte hükümet, acil durum önlemlerini artırma kararı aldı.
Acil önlem paketi devrede
Çevre Bakanlığı'ndan cumartesi gecesi yapılan açıklamaya göre, alınan yeni tedbirler şunları içeriyor:
Temel olmayan tüm inşaat faaliyetlerine geçici olarak ara verildi.
Taş kırma ve madencilik operasyonları durduruldu.
Okulların mümkün olduğunca çevrimiçi eğitime geçmesi tavsiye edildi.
Başkent bölgesinde eski dizel ve benzinli araçların trafiğe çıkması yasaklandı.
Bakanlık ayrıca, komşu eyaletlerden üniversiteleri kapatmak gibi ek acil önlemleri değerlendirmelerini istedi. Çocuklar, yaşlılar ve kronik solunum ya da kalp rahatsızlığı olanların mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları ve kapalı alanlarda kalmaları önerildi.
Kışın gelmesiyle kirlilik geleneksel olarak artıyor
Yeni Delhi ve banliyöleri, dünyanın en kirli şehirleri arasında yer alıyor. Kış aylarında artan sis ve kirlilik; anız yangınları, trafik, endüstri ve yıl boyu süren inşaat tozunun etkisiyle daha da kötüleşiyor. Hükümetin periyodik acil önlemlerine rağmen hava kalitesi sıklıkla güvenli sınırları aşıyor ve bu durum ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açıyor.