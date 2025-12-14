https://anlatilaninotesi.com.tr/20251214/hindistanin-baskentinde-hava-krizi-insaatlar-durduruldu-okullara-cevrimici-tavsiyesi-1101781211.html

Hindistan'ın başkentinde hava krizi: İnşaatlar durduruldu, okullara çevrimiçi tavsiyesi

Hindistan'ın başkentinde hava krizi: İnşaatlar durduruldu, okullara çevrimiçi tavsiyesi

14.12.2025

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi ve çevresinde hava kirliliği yeniden alarm seviyelerine ulaştı. Hava Kalitesi İndeksi'nin (HKİ) 555 gibi 'tehlikeli' düzeyi gördüğü başkentte hükümet, acil durum önlemlerini artırma kararı aldı.Acil önlem paketi devredeÇevre Bakanlığı'ndan cumartesi gecesi yapılan açıklamaya göre, alınan yeni tedbirler şunları içeriyor:Bakanlık ayrıca, komşu eyaletlerden üniversiteleri kapatmak gibi ek acil önlemleri değerlendirmelerini istedi. Çocuklar, yaşlılar ve kronik solunum ya da kalp rahatsızlığı olanların mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları ve kapalı alanlarda kalmaları önerildi.Kışın gelmesiyle kirlilik geleneksel olarak artıyorYeni Delhi ve banliyöleri, dünyanın en kirli şehirleri arasında yer alıyor. Kış aylarında artan sis ve kirlilik; anız yangınları, trafik, endüstri ve yıl boyu süren inşaat tozunun etkisiyle daha da kötüleşiyor. Hükümetin periyodik acil önlemlerine rağmen hava kalitesi sıklıkla güvenli sınırları aşıyor ve bu durum ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açıyor.

