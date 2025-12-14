Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251214/hindistanin-baskentinde-hava-krizi-insaatlar-durduruldu-okullara-cevrimici-tavsiyesi-1101781211.html
Hindistan'ın başkentinde hava krizi: İnşaatlar durduruldu, okullara çevrimiçi tavsiyesi
Hindistan'ın başkentinde hava krizi: İnşaatlar durduruldu, okullara çevrimiçi tavsiyesi
Sputnik Türkiye
Hava kalitesi 'tehlikeli' seviyelere ulaşan Yeni Delhi'de hükümet acil önlem paketini devreye aldı. İnşaat faaliyetleri durdurulurken, okullar çevrimiçi... 14.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-14T10:50+0300
2025-12-14T10:50+0300
dünya
yeni delhi
hindistan
hava
hava kirliliği
kirlilik
solunum yolu rahatsızlıkları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/11/1092788618_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a5c967fecd81b3b8c110037cdee1b48d.jpg
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi ve çevresinde hava kirliliği yeniden alarm seviyelerine ulaştı. Hava Kalitesi İndeksi'nin (HKİ) 555 gibi 'tehlikeli' düzeyi gördüğü başkentte hükümet, acil durum önlemlerini artırma kararı aldı.Acil önlem paketi devredeÇevre Bakanlığı'ndan cumartesi gecesi yapılan açıklamaya göre, alınan yeni tedbirler şunları içeriyor:Bakanlık ayrıca, komşu eyaletlerden üniversiteleri kapatmak gibi ek acil önlemleri değerlendirmelerini istedi. Çocuklar, yaşlılar ve kronik solunum ya da kalp rahatsızlığı olanların mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları ve kapalı alanlarda kalmaları önerildi.Kışın gelmesiyle kirlilik geleneksel olarak artıyorYeni Delhi ve banliyöleri, dünyanın en kirli şehirleri arasında yer alıyor. Kış aylarında artan sis ve kirlilik; anız yangınları, trafik, endüstri ve yıl boyu süren inşaat tozunun etkisiyle daha da kötüleşiyor. Hükümetin periyodik acil önlemlerine rağmen hava kalitesi sıklıkla güvenli sınırları aşıyor ve bu durum ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/plastik-kirliligi-2040ta-ikiye-katlanma-yolunda-cozum-depozitoda-1101553908.html
yeni delhi
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/11/1092788618_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6a7dd238b1fdfb0dfeb7b3c0c110755f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yeni delhi, hindistan, hava, hava kirliliği, kirlilik, solunum yolu rahatsızlıkları
yeni delhi, hindistan, hava, hava kirliliği, kirlilik, solunum yolu rahatsızlıkları

Hindistan'ın başkentinde hava krizi: İnşaatlar durduruldu, okullara çevrimiçi tavsiyesi

10:50 14.12.2025
© AP Photo / Manish SwarupArşiv Fotoğraf
Arşiv Fotoğraf - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2025
© AP Photo / Manish Swarup
Abone ol
Hava kalitesi 'tehlikeli' seviyelere ulaşan Yeni Delhi'de hükümet acil önlem paketini devreye aldı. İnşaat faaliyetleri durdurulurken, okullar çevrimiçi eğitime geçti ve eski araçların trafiğe çıkması yasaklandı.
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi ve çevresinde hava kirliliği yeniden alarm seviyelerine ulaştı. Hava Kalitesi İndeksi'nin (HKİ) 555 gibi 'tehlikeli' düzeyi gördüğü başkentte hükümet, acil durum önlemlerini artırma kararı aldı.

Acil önlem paketi devrede

Çevre Bakanlığı'ndan cumartesi gecesi yapılan açıklamaya göre, alınan yeni tedbirler şunları içeriyor:
Temel olmayan tüm inşaat faaliyetlerine geçici olarak ara verildi.
Taş kırma ve madencilik operasyonları durduruldu.
Okulların mümkün olduğunca çevrimiçi eğitime geçmesi tavsiye edildi.
Başkent bölgesinde eski dizel ve benzinli araçların trafiğe çıkması yasaklandı.
Bakanlık ayrıca, komşu eyaletlerden üniversiteleri kapatmak gibi ek acil önlemleri değerlendirmelerini istedi. Çocuklar, yaşlılar ve kronik solunum ya da kalp rahatsızlığı olanların mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları ve kapalı alanlarda kalmaları önerildi.

Kışın gelmesiyle kirlilik geleneksel olarak artıyor

Yeni Delhi ve banliyöleri, dünyanın en kirli şehirleri arasında yer alıyor. Kış aylarında artan sis ve kirlilik; anız yangınları, trafik, endüstri ve yıl boyu süren inşaat tozunun etkisiyle daha da kötüleşiyor. Hükümetin periyodik acil önlemlerine rağmen hava kalitesi sıklıkla güvenli sınırları aşıyor ve bu durum ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açıyor.
Su kirliliği - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2025
YAŞAM
Plastik kirliliği 2040’ta ikiye katlanma yolunda: Çözüm depozitoda
4 Aralık, 19:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала