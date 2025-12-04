https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/plastik-kirliligi-2040ta-ikiye-katlanma-yolunda-cozum-depozitoda-1101553908.html

Plastik kirliliği 2040’ta ikiye katlanma yolunda: Çözüm depozitoda

Plastik kirliliği 2040’ta ikiye katlanma yolunda: Çözüm depozitoda

Sputnik Türkiye

Yeni bir uluslararası rapora göre plastik kirliliği 2040’a kadar iki katına çıkabilir. Ancak uzmanlar, depozito iade sistemleri ve yeniden kullanım gibi... 04.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-04T19:01+0300

2025-12-04T19:01+0300

2025-12-04T19:01+0300

yaşam

çevre

kirlilik

su

deniz

depozito

geri dönüşüm

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1d/1099767018_0:225:1024:801_1920x0_80_0_0_d1cd7a1cc27b4f49f85c85307a695578.jpg

Yayınlanan 'Breaking the Plastic Wave 2025' raporu, plastik kirliliğinin alışılmış şekilde devam etmesi halinde 2040 yılına kadar yılda 280 milyon tona ulaşacağını ortaya koydu. Bu, her saniye bir çöp kamyonunun plastik atık boşaltmasına eşdeğer bir miktar anlamına geliyor.En büyük sorun tek kullanımlık ambalajlarRapora göre, plastik kirliliğinin başlıca kaynağını tek kullanımlık plastik ambalajlar oluşturuyor. Bu ambalajlar, 2025 yılında küresel plastik atığın yaklaşık üçte birini oluşturuyor ve her yıl 66 milyon ton atığın çevreye karışmasına neden oluyor. Özellikle yumuşak film, poşet ve şişe gibi ürünler plastik üretim artışının ana itici gücü olarak gösteriliyor.Depozito ve yeniden kullanımla çözüm mümkünRaporun en dikkat çeken bulgusu, mevcut kirlilik artışının kaçınılmaz olmadığı. Depozito iade sistemlerinin yaygınlaştırılması, yeniden kullanılabilir ambalajlara geçiş ve tek kullanımlık plastiklerin azaltılması gibi önlemlerle plastik ambalaj kaynaklı kirliliğin yüzde 97 oranında azaltılabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, bu adımların aynı zamanda sera gazı emisyonlarını ve plastiğin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini de önemli ölçüde düşüreceğini vurguluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/istip-acikladi-istanbul-simidi-icin-izin-alinacak-mi-1101553115.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çevre, kirlilik, su, deniz, depozito, geri dönüşüm