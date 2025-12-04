Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/plastik-kirliligi-2040ta-ikiye-katlanma-yolunda-cozum-depozitoda-1101553908.html
Plastik kirliliği 2040’ta ikiye katlanma yolunda: Çözüm depozitoda
Plastik kirliliği 2040’ta ikiye katlanma yolunda: Çözüm depozitoda
Sputnik Türkiye
Yeni bir uluslararası rapora göre plastik kirliliği 2040’a kadar iki katına çıkabilir. Ancak uzmanlar, depozito iade sistemleri ve yeniden kullanım gibi... 04.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-04T19:01+0300
2025-12-04T19:01+0300
yaşam
çevre
kirlilik
su
deniz
depozito
geri dönüşüm
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1d/1099767018_0:225:1024:801_1920x0_80_0_0_d1cd7a1cc27b4f49f85c85307a695578.jpg
Yayınlanan 'Breaking the Plastic Wave 2025' raporu, plastik kirliliğinin alışılmış şekilde devam etmesi halinde 2040 yılına kadar yılda 280 milyon tona ulaşacağını ortaya koydu. Bu, her saniye bir çöp kamyonunun plastik atık boşaltmasına eşdeğer bir miktar anlamına geliyor.En büyük sorun tek kullanımlık ambalajlarRapora göre, plastik kirliliğinin başlıca kaynağını tek kullanımlık plastik ambalajlar oluşturuyor. Bu ambalajlar, 2025 yılında küresel plastik atığın yaklaşık üçte birini oluşturuyor ve her yıl 66 milyon ton atığın çevreye karışmasına neden oluyor. Özellikle yumuşak film, poşet ve şişe gibi ürünler plastik üretim artışının ana itici gücü olarak gösteriliyor.Depozito ve yeniden kullanımla çözüm mümkünRaporun en dikkat çeken bulgusu, mevcut kirlilik artışının kaçınılmaz olmadığı. Depozito iade sistemlerinin yaygınlaştırılması, yeniden kullanılabilir ambalajlara geçiş ve tek kullanımlık plastiklerin azaltılması gibi önlemlerle plastik ambalaj kaynaklı kirliliğin yüzde 97 oranında azaltılabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, bu adımların aynı zamanda sera gazı emisyonlarını ve plastiğin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini de önemli ölçüde düşüreceğini vurguluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/istip-acikladi-istanbul-simidi-icin-izin-alinacak-mi-1101553115.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1d/1099767018_0:129:1024:897_1920x0_80_0_0_a297901f688476d6c735c608515a46d5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
çevre, kirlilik, su, deniz, depozito, geri dönüşüm
çevre, kirlilik, su, deniz, depozito, geri dönüşüm

Plastik kirliliği 2040’ta ikiye katlanma yolunda: Çözüm depozitoda

19:01 04.12.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturSu kirliliği
Su kirliliği - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Yeni bir uluslararası rapora göre plastik kirliliği 2040’a kadar iki katına çıkabilir. Ancak uzmanlar, depozito iade sistemleri ve yeniden kullanım gibi önlemlerle bu artışın durdurulabileceğini ve kirliliğin yüzde 97 oranında azaltılabileceğini açıkladı.
Yayınlanan 'Breaking the Plastic Wave 2025' raporu, plastik kirliliğinin alışılmış şekilde devam etmesi halinde 2040 yılına kadar yılda 280 milyon tona ulaşacağını ortaya koydu. Bu, her saniye bir çöp kamyonunun plastik atık boşaltmasına eşdeğer bir miktar anlamına geliyor.

En büyük sorun tek kullanımlık ambalajlar

Rapora göre, plastik kirliliğinin başlıca kaynağını tek kullanımlık plastik ambalajlar oluşturuyor. Bu ambalajlar, 2025 yılında küresel plastik atığın yaklaşık üçte birini oluşturuyor ve her yıl 66 milyon ton atığın çevreye karışmasına neden oluyor. Özellikle yumuşak film, poşet ve şişe gibi ürünler plastik üretim artışının ana itici gücü olarak gösteriliyor.

Depozito ve yeniden kullanımla çözüm mümkün

Raporun en dikkat çeken bulgusu, mevcut kirlilik artışının kaçınılmaz olmadığı. Depozito iade sistemlerinin yaygınlaştırılması, yeniden kullanılabilir ambalajlara geçiş ve tek kullanımlık plastiklerin azaltılması gibi önlemlerle plastik ambalaj kaynaklı kirliliğin yüzde 97 oranında azaltılabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, bu adımların aynı zamanda sera gazı emisyonlarını ve plastiğin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini de önemli ölçüde düşüreceğini vurguluyor.
simit - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2025
TÜRKİYE
İSTİP açıkladı: İstanbul Simidi için izin alınacak mı?
17:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала