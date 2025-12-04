https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/plastik-kirliligi-2040ta-ikiye-katlanma-yolunda-cozum-depozitoda-1101553908.html
Plastik kirliliği 2040’ta ikiye katlanma yolunda: Çözüm depozitoda
Yayınlanan 'Breaking the Plastic Wave 2025' raporu, plastik kirliliğinin alışılmış şekilde devam etmesi halinde 2040 yılına kadar yılda 280 milyon tona ulaşacağını ortaya koydu. Bu, her saniye bir çöp kamyonunun plastik atık boşaltmasına eşdeğer bir miktar anlamına geliyor.En büyük sorun tek kullanımlık ambalajlarRapora göre, plastik kirliliğinin başlıca kaynağını tek kullanımlık plastik ambalajlar oluşturuyor. Bu ambalajlar, 2025 yılında küresel plastik atığın yaklaşık üçte birini oluşturuyor ve her yıl 66 milyon ton atığın çevreye karışmasına neden oluyor. Özellikle yumuşak film, poşet ve şişe gibi ürünler plastik üretim artışının ana itici gücü olarak gösteriliyor.Depozito ve yeniden kullanımla çözüm mümkünRaporun en dikkat çeken bulgusu, mevcut kirlilik artışının kaçınılmaz olmadığı. Depozito iade sistemlerinin yaygınlaştırılması, yeniden kullanılabilir ambalajlara geçiş ve tek kullanımlık plastiklerin azaltılması gibi önlemlerle plastik ambalaj kaynaklı kirliliğin yüzde 97 oranında azaltılabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, bu adımların aynı zamanda sera gazı emisyonlarını ve plastiğin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini de önemli ölçüde düşüreceğini vurguluyor.
2025
