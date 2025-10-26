Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/abdde-universite-senliginde-silahli-saldiri-olu-ve-yaralilar-var-1100486654.html
ABD’de üniversite şenliğinde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
ABD’de üniversite şenliğinde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Sputnik Türkiye
ABD’nin Pensilvanya eyaletindeki Lincoln Üniversitesi’nde düzenlenen mezunlar buluşması etkinliğinde silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 1 kişi hayatını... 26.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-26T15:20+0300
2025-10-26T15:24+0300
dünya
abd
silahlı saldırı
silahlı şiddet
silahlı kavga
silahlı saldırgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1a/1100486177_0:7:3067:1732_1920x0_80_0_0_b52ab4b0e1182c3b789441805cc2ea3c.jpg
Lincoln Üniversitesi’nde düzenlenen mezunlar ve öğrencilerin bir araya geldiği geleneksel kutlama etkinliği sırasında silahlı saldırı meydana geldi.Yetkililer, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Chester County Savcısı Christopher de Barrena-Sarobe, bir kişinin silahıyla birlikte gözaltına alındığını, ancak birden fazla saldırgan olabileceği ihtimalinin de araştırıldığını söyledi. Savcı, “Olayla ilgili henüz çok fazla bilgiye sahip değiliz. Ancak bu saldırının kampüste toplu katliam amacıyla yapıldığına dair bir belirti yok” dedi.Yaralıların durumuna ilişkin bilgi verilmezken, olayla ilgili soruşturmanın Chester County dedektifleri tarafından eyalet polisi ve FBI desteğiyle sürdürüldüğü belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/yine-abd-yine-silahli-saldiri-1-kisi-hayatini-kaybetti-26-kisi-yaralandi--1084435241.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1a/1100486177_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_56b1202f7c2ee44eef53d8167a4e9aa9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, silahlı saldırı, silahlı şiddet, silahlı kavga, silahlı saldırgan
abd, silahlı saldırı, silahlı şiddet, silahlı kavga, silahlı saldırgan

ABD’de üniversite şenliğinde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

15:20 26.10.2025 (güncellendi: 15:24 26.10.2025)
© AA / Kyle MazzaABD silahlı saldırı
ABD silahlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2025
© AA / Kyle Mazza
Abone ol
ABD’nin Pensilvanya eyaletindeki Lincoln Üniversitesi’nde düzenlenen mezunlar buluşması etkinliğinde silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.
Lincoln Üniversitesi’nde düzenlenen mezunlar ve öğrencilerin bir araya geldiği geleneksel kutlama etkinliği sırasında silahlı saldırı meydana geldi.
Yetkililer, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Chester County Savcısı Christopher de Barrena-Sarobe, bir kişinin silahıyla birlikte gözaltına alındığını, ancak birden fazla saldırgan olabileceği ihtimalinin de araştırıldığını söyledi.
Savcı, “Olayla ilgili henüz çok fazla bilgiye sahip değiliz. Ancak bu saldırının kampüste toplu katliam amacıyla yapıldığına dair bir belirti yok” dedi.
Yaralıların durumuna ilişkin bilgi verilmezken, olayla ilgili soruşturmanın Chester County dedektifleri tarafından eyalet polisi ve FBI desteğiyle sürdürüldüğü belirtildi.
ABD’de Super Bowl kutlamaları sırasında silahlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2024
DÜNYA
Yine ABD yine silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı
2 Haziran 2024, 15:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала