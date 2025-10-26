https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/abdde-universite-senliginde-silahli-saldiri-olu-ve-yaralilar-var-1100486654.html
ABD’de üniversite şenliğinde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
ABD’de üniversite şenliğinde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Sputnik Türkiye
ABD’nin Pensilvanya eyaletindeki Lincoln Üniversitesi’nde düzenlenen mezunlar buluşması etkinliğinde silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 1 kişi hayatını... 26.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-26T15:20+0300
2025-10-26T15:20+0300
2025-10-26T15:24+0300
dünya
abd
silahlı saldırı
silahlı şiddet
silahlı kavga
silahlı saldırgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1a/1100486177_0:7:3067:1732_1920x0_80_0_0_b52ab4b0e1182c3b789441805cc2ea3c.jpg
Lincoln Üniversitesi’nde düzenlenen mezunlar ve öğrencilerin bir araya geldiği geleneksel kutlama etkinliği sırasında silahlı saldırı meydana geldi.Yetkililer, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Chester County Savcısı Christopher de Barrena-Sarobe, bir kişinin silahıyla birlikte gözaltına alındığını, ancak birden fazla saldırgan olabileceği ihtimalinin de araştırıldığını söyledi. Savcı, “Olayla ilgili henüz çok fazla bilgiye sahip değiliz. Ancak bu saldırının kampüste toplu katliam amacıyla yapıldığına dair bir belirti yok” dedi.Yaralıların durumuna ilişkin bilgi verilmezken, olayla ilgili soruşturmanın Chester County dedektifleri tarafından eyalet polisi ve FBI desteğiyle sürdürüldüğü belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/yine-abd-yine-silahli-saldiri-1-kisi-hayatini-kaybetti-26-kisi-yaralandi--1084435241.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1a/1100486177_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_56b1202f7c2ee44eef53d8167a4e9aa9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, silahlı saldırı, silahlı şiddet, silahlı kavga, silahlı saldırgan
abd, silahlı saldırı, silahlı şiddet, silahlı kavga, silahlı saldırgan
ABD’de üniversite şenliğinde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
15:20 26.10.2025 (güncellendi: 15:24 26.10.2025)
ABD’nin Pensilvanya eyaletindeki Lincoln Üniversitesi’nde düzenlenen mezunlar buluşması etkinliğinde silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.
Lincoln Üniversitesi’nde düzenlenen mezunlar ve öğrencilerin bir araya geldiği geleneksel kutlama etkinliği sırasında silahlı saldırı meydana geldi.
Yetkililer, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Chester County Savcısı Christopher de Barrena-Sarobe, bir kişinin silahıyla birlikte gözaltına alındığını, ancak birden fazla saldırgan olabileceği ihtimalinin de araştırıldığını söyledi.
Savcı, “Olayla ilgili henüz çok fazla bilgiye sahip değiliz. Ancak bu saldırının kampüste toplu katliam amacıyla yapıldığına dair bir belirti yok” dedi.
Yaralıların durumuna ilişkin bilgi verilmezken, olayla ilgili soruşturmanın Chester County dedektifleri tarafından eyalet polisi ve FBI desteğiyle sürdürüldüğü belirtildi.