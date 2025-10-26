https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/abdde-universite-senliginde-silahli-saldiri-olu-ve-yaralilar-var-1100486654.html

ABD’de üniversite şenliğinde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD’nin Pensilvanya eyaletindeki Lincoln Üniversitesi’nde düzenlenen mezunlar buluşması etkinliğinde silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 1 kişi hayatını... 26.10.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1a/1100486177_0:7:3067:1732_1920x0_80_0_0_b52ab4b0e1182c3b789441805cc2ea3c.jpg

Lincoln Üniversitesi’nde düzenlenen mezunlar ve öğrencilerin bir araya geldiği geleneksel kutlama etkinliği sırasında silahlı saldırı meydana geldi.Yetkililer, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Chester County Savcısı Christopher de Barrena-Sarobe, bir kişinin silahıyla birlikte gözaltına alındığını, ancak birden fazla saldırgan olabileceği ihtimalinin de araştırıldığını söyledi. Savcı, “Olayla ilgili henüz çok fazla bilgiye sahip değiliz. Ancak bu saldırının kampüste toplu katliam amacıyla yapıldığına dair bir belirti yok” dedi.Yaralıların durumuna ilişkin bilgi verilmezken, olayla ilgili soruşturmanın Chester County dedektifleri tarafından eyalet polisi ve FBI desteğiyle sürdürüldüğü belirtildi.

