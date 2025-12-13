https://anlatilaninotesi.com.tr/20251213/trump-faiz-orani-yuzde-1-veya-daha-dusuk-olmali-gelecekteki-fed-baskani-kararlari-bana-danismali-1101764129.html

Trump: Faiz oranı yüzde 1 veya daha düşük olmalı, gelecekteki Fed başkanı kararları bana danışmalı

Trump: Faiz oranı yüzde 1 veya daha düşük olmalı, gelecekteki Fed başkanı kararları bana danışmalı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin bir yıl içerisindeki faiz oranının yüzde 1 veya daha düşük olması gerektiğini söyledi. Ayrıca Trump, gelecek Fed başkanının... 13.12.2025

ABD Başkanı Donald Trump, rekor seviyedeki 38 trilyon dolarlık borcu hafifletmek için faiz oranlarının bir yıl içinde yüzde 1 veya daha düşük olmasını istediğini söyledi.Gazeteye verdiği demeçte Trump, bir yıl sonraki tercih ettiği faiz oranı sorulduğunda, "Yüzde 1 veya muhtemelen daha da düşük" cevabını verdi ve ABD'nin dünyadaki en düşük faiz oranlarına sahip olması gerektiğini ekledi.Habere göre Trump, Federal Rezerv'in bir sonraki başkanı için tercihine ilişkin olarak, eski Fed yöneticisi Kevin Warsh veya Ulusal Ekonomik Konsey Direktörü Kevin Hassett'i seçmeye meyilli.Ayrıca Trump, bir sonraki Fed başkanının faiz oranlarına karar verirken kendisiyle istişare etmesi gerektiğini de vurguladı:ABD Merkez Bankası (Fed), çarşamba günü Eylül ve Ekim aylarındaki benzer iki indirimden sonra, yumuşayan işgücü piyasasını destekleme çabalarının bir parçası olarak faiz oranlarını 25 baz puan düşürerek yüzde 3.5 ile yüzde 3.75 aralığına çekti.Bu arada Trump'ın Fed başkanı adaylarından Hassett, Ekim ayında Trump kendisine bu görevi teklif ederse Fed başkanlığını üstlenmeyi kabul edeceğini söylemişti.

