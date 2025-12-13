https://anlatilaninotesi.com.tr/20251213/mecliste-istismar-iddiasi-sorusturmasinda-uc-kisi-tutuklandi-1101776841.html
Meclis'te istismar iddiası soruşturmasında üç kişi tutuklandı
TBMM'de stajyer öğrenciye istismar iddiasıyla sürdürülen soruşturmada 3 kişi tutuklandı. 13.12.2025, Sputnik Türkiye
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "TBMM'de stajyer öğrenciye istismar" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.Cinsel taciz suçundan tutuklandılarSoruşturma kapsamında gözaltına alınan D.U, R.S, İ.B. ve R.Ç, sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı tarafından ifadeleri alınan şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden D.U, R.S. ve İ.B'nin, "cinsel taciz suçundan" tutuklanmalarına karar verdi.Hakim, R.Ç'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.
türki̇ye
