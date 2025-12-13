https://anlatilaninotesi.com.tr/20251213/kinjal-fuzeleri-bir-kez-daha-devrede-ukraynadaki-savunma-sanayi-isletmeleri-vuruldu-1101770598.html

Kinjal füzeleri bir kez daha devrede: Ukrayna’daki savunma sanayi işletmeleri vuruldu

Kinjal füzeleri bir kez daha devrede: Ukrayna’daki savunma sanayi işletmeleri vuruldu

13.12.2025

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyon bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Ukrayna'nın Rusya'daki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına yanıt olarak, Rus Silahlı Kuvvetleri dün gece Ukrayna'daki askeri sanayi işletmelerine ve onların faaliyetlerini destekleyen enerji tesislerine kara ve deniz tabanlı hassas silahlar, Kinjal hipersonik füzeleri ve insansız hava araçlarıyla geniş çaplı bir saldırı düzenledi. Saldırı amacına ulaştı, belirlenen tüm hedefler vuruldu” ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.355 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun aralarında tankların da bulunduğu 18 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan liman altyapısını, mühimmat depolarını, ayrıca 142 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusunun HIMARS çok namlulu roketatar sisteminden ateşlediği 2 füzeyi, ayrıca 169 uçak tipi İHA’yı düşürerek önledi.

