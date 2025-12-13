https://anlatilaninotesi.com.tr/20251213/iran-umman-korfezinde-yabanci-tankere-el-koydu-6-milyon-litre-dizel-yakit-var-1101764276.html

İran, Umman Körfezi’nde yabancı tankere el koydu: '6 milyon litre dizel yakıt var'

İran, Umman Körfezi’nde yabancı tankere el koydu: '6 milyon litre dizel yakıt var'

Sputnik Türkiye

İran, Umman Körfezi’nde seyir belgeleri olmadan ilerleyen ve 6 milyon litre kaçak dizel taşıyan yabancı bir tankere el koydu; gemide Hindistan, Bangladeş ve... 13.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-13T02:48+0300

2025-12-13T02:48+0300

2025-12-13T02:48+0300

dünya

i̇ran

umman körfezi

dizel yakıt

tanker

petrol tankeri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1d/1098920153_0:73:1340:826_1920x0_80_0_0_5f1c5160ec92499753bcebd523a15b89.jpg

İran, Umman Körfezi’nde 6 milyon litre (1.5 milyon galondan fazla) kaçak akaryakıt taşıyan yabancı bir tankere el koyduğunu açıkladı.İran’ın Hürmüzgan eyaleti başsavcısı Mojtaba Ghahremani, devlet televizyonu IRIB’in aktardığı açıklamasında, “Kaçakçılık ağlarıyla ve akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, dün Cask yakınlarında karasularımızda bulunan yabancı bir gemi alıkonuldu” dedi.Ghahremani, tankerin seyir belgeleri ve yük listesinin bulunmadığını, ayrıca seyir sistemlerini de kapattığını belirtti.Başsavcı, gemide Hindistan, Bangladeş ve Sri Lanka vatandaşı olan bir düzineden fazla mürettebat bulunduğunu ve ele geçirilen kaçak yükün 6 milyon litre dizel yakıt olduğunu söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251213/trump-faiz-orani-yuzde-1-veya-daha-dusuk-olmali-gelecekteki-fed-baskani-kararlari-bana-danismali-1101764129.html

i̇ran

umman körfezi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇ran, umman körfezi, dizel yakıt, tanker, petrol tankeri