İran, Umman Körfezi’nde yabancı tankere el koydu: '6 milyon litre dizel yakıt var'
İran, Umman Körfezi’nde yabancı tankere el koydu: '6 milyon litre dizel yakıt var'
İran, Umman Körfezi'nde seyir belgeleri olmadan ilerleyen ve 6 milyon litre kaçak dizel taşıyan yabancı bir tankere el koydu; gemide Hindistan, Bangladeş ve...
İran, Umman Körfezi’nde 6 milyon litre (1.5 milyon galondan fazla) kaçak akaryakıt taşıyan yabancı bir tankere el koyduğunu açıkladı.İran’ın Hürmüzgan eyaleti başsavcısı Mojtaba Ghahremani, devlet televizyonu IRIB’in aktardığı açıklamasında, “Kaçakçılık ağlarıyla ve akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, dün Cask yakınlarında karasularımızda bulunan yabancı bir gemi alıkonuldu” dedi.Ghahremani, tankerin seyir belgeleri ve yük listesinin bulunmadığını, ayrıca seyir sistemlerini de kapattığını belirtti.Başsavcı, gemide Hindistan, Bangladeş ve Sri Lanka vatandaşı olan bir düzineden fazla mürettebat bulunduğunu ve ele geçirilen kaçak yükün 6 milyon litre dizel yakıt olduğunu söyledi.
İran, Umman Körfezi’nde yabancı tankere el koydu: '6 milyon litre dizel yakıt var'

İran, Umman Körfezi’nde seyir belgeleri olmadan ilerleyen ve 6 milyon litre kaçak dizel taşıyan yabancı bir tankere el koydu; gemide Hindistan, Bangladeş ve Sri Lanka uyruklu mürettebat bulundu.
İran, Umman Körfezi’nde 6 milyon litre (1.5 milyon galondan fazla) kaçak akaryakıt taşıyan yabancı bir tankere el koyduğunu açıkladı.
İran’ın Hürmüzgan eyaleti başsavcısı Mojtaba Ghahremani, devlet televizyonu IRIB’in aktardığı açıklamasında, “Kaçakçılık ağlarıyla ve akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, dün Cask yakınlarında karasularımızda bulunan yabancı bir gemi alıkonuldu” dedi.
Ghahremani, tankerin seyir belgeleri ve yük listesinin bulunmadığını, ayrıca seyir sistemlerini de kapattığını belirtti.
Başsavcı, gemide Hindistan, Bangladeş ve Sri Lanka vatandaşı olan bir düzineden fazla mürettebat bulunduğunu ve ele geçirilen kaçak yükün 6 milyon litre dizel yakıt olduğunu söyledi.
