https://anlatilaninotesi.com.tr/20251213/finlandiya-guzeli-irkci-paylasim-nedeniyle-tacini-kaybetti-1101763714.html

Finlandiya güzeli ırkçı paylaşım nedeniyle tacını kaybetti

Finlandiya güzeli ırkçı paylaşım nedeniyle tacını kaybetti

Sputnik Türkiye

Miss Universe 2025 yarışmasında Finlandiya’yı temsil eden Sarah Dzafce, sosyal medyada yaptığı ırkçı içerikli bir paylaşım nedeniyle Miss Finlandiya unvanından... 13.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-13T00:27+0300

2025-12-13T00:27+0300

2025-12-13T00:27+0300

dünya

finlandiya

miss universe

miss world 2025

miss international

miss universe

güzellik

güzellik yarışması

güzellik kraliçesi

kainat güzellik yarışması

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0d/1101763542_0:159:992:717_1920x0_80_0_0_7632b3e60f5bde3a0786b16eadef1b21.jpg

Miss Finlandiya Organizasyonu, 11 Aralık’ta yaptığı açıklamada Sarah Dzafce’nin tacının geri alındığını duyurdu.Karar, güzellik kraliçesinin ırkçı bir el hareketi yaptığı fotoğrafın yayılması üzerine alındı. Açıklamada, “Sarah Dzafce’nin Miss Finlandiya unvanı bugünden itibaren geri alınmıştır. Bu karar, kişisel değerle ilgili değil, sorumluluk gereğidir. Ulusal ve uluslararası temsil görevi olan biri için davranış ve sorumluluk ayrılmazdır” ifadelerine yer verildi.Dzafce, “Yaptığım hareketin birçok kişiyi incittiğini biliyorum ve bunun için üzgünüm. Özellikle bu durumdan kişisel olarak etkilenen herkesten özür diliyorum. Amacım kimseyi kırmak değildi” dedi.Dzafce’nin unvanının alınmasının ardından, yarışmanın ikincisi Tara Lehtonen Miss Finlandiya 2025 olarak taç giydi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/miss-netherlands-guzellik-yarismasi-artik-yapilmayacak-dunya-degisiyor-1091758944.html

finlandiya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

finlandiya, miss universe, miss world 2025, miss international, miss universe, güzellik, güzellik yarışması, güzellik kraliçesi, kainat güzellik yarışması