Finlandiya güzeli ırkçı paylaşım nedeniyle tacını kaybetti
Finlandiya güzeli ırkçı paylaşım nedeniyle tacını kaybetti
Miss Universe 2025 yarışmasında Finlandiya'yı temsil eden Sarah Dzafce, sosyal medyada yaptığı ırkçı içerikli bir paylaşım nedeniyle Miss Finlandiya unvanından...
Miss Finlandiya Organizasyonu, 11 Aralık'ta yaptığı açıklamada Sarah Dzafce'nin tacının geri alındığını duyurdu.Karar, güzellik kraliçesinin ırkçı bir el hareketi yaptığı fotoğrafın yayılması üzerine alındı. Açıklamada, "Sarah Dzafce'nin Miss Finlandiya unvanı bugünden itibaren geri alınmıştır. Bu karar, kişisel değerle ilgili değil, sorumluluk gereğidir. Ulusal ve uluslararası temsil görevi olan biri için davranış ve sorumluluk ayrılmazdır" ifadelerine yer verildi.Dzafce, "Yaptığım hareketin birçok kişiyi incittiğini biliyorum ve bunun için üzgünüm. Özellikle bu durumdan kişisel olarak etkilenen herkesten özür diliyorum. Amacım kimseyi kırmak değildi" dedi.Dzafce'nin unvanının alınmasının ardından, yarışmanın ikincisi Tara Lehtonen Miss Finlandiya 2025 olarak taç giydi.
Miss Universe 2025 yarışmasında Finlandiya’yı temsil eden Sarah Dzafce, sosyal medyada yaptığı ırkçı içerikli bir paylaşım nedeniyle Miss Finlandiya unvanından oldu.
Miss Finlandiya Organizasyonu, 11 Aralık’ta yaptığı açıklamada Sarah Dzafce’nin tacının geri alındığını duyurdu.
Karar, güzellik kraliçesinin ırkçı bir el hareketi yaptığı fotoğrafın yayılması üzerine alındı. Açıklamada, “Sarah Dzafce’nin Miss Finlandiya unvanı bugünden itibaren geri alınmıştır. Bu karar, kişisel değerle ilgili değil, sorumluluk gereğidir. Ulusal ve uluslararası temsil görevi olan biri için davranış ve sorumluluk ayrılmazdır” ifadelerine yer verildi.
Dzafce, “Yaptığım hareketin birçok kişiyi incittiğini biliyorum ve bunun için üzgünüm. Özellikle bu durumdan kişisel olarak etkilenen herkesten özür diliyorum. Amacım kimseyi kırmak değildi” dedi.
Dzafce’nin unvanının alınmasının ardından, yarışmanın ikincisi Tara Lehtonen Miss Finlandiya 2025 olarak taç giydi.